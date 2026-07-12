जितनी चलेगी कार, उतना ही देंगे इंश्योरेंस, जानिए PAYD प्लान का पूरा गणित

Pay as You Drive Insurance: भारत में हम जब भी कोई नहीं कार खरीदने जाते हैं तो हमें नई गाड़ी के दाम के अलावा अलग से इंश्योरेंस के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं. जितनी महंगी गाड़ी उतना ही उसका इंश्योरेंस होता है. कई बार हम सोचते हैं कि, उतना तो हम अपनी गाड़ी चलाते भी नहीं हैं जितना इंश्योरेंस के पैसे भर देते हैं. अगर आप भी कुछ ऐसा ही सोचते हैं तो यह खबर आपके लिए ही है.

क्योंकि, अब मार्केट में आपकी कार के लिए एक ऐसा इंश्योरेंस आया है. जिसमें आप जितनी अपनी गाड़ी चलाएंगे उतना ही आपको पैसे भी देने पड़ेंगे. आइए बहुत ही आसान बोलचाल की भाषा में समझते हैं कि यह नया नियम काम कैसे करता है और इससे आपकी कितनी बचत हो सकती है.

क्या है पे एज़ यू ड्राइव इंश्योरेंस?

बता दें कि, हम जिस इंश्योरेंस की बात कर रहें हैं वह है पे एज़ यू ड्राइव यह एक खास तरह की यूसेज-बेस्ड कार इंश्योरेंस पॉलिसी है. ट्रेडिशनल या सामान्य इंश्योरेंस में आपकी गाड़ी की कीमत के हिसाब से एक फिक्स सालाना प्रीमियम तय कर दिया जाता है. लेकिन PAYD प्लान में प्रीमियम इस बात पर तय होता है कि आप सालभर में अपनी गाड़ी को कितने किलोमीटर चलाने वाले हैं.

इंश्योरेंस कंपनियां इसके लिए बकायदा कुछ स्लैब या किलोमीटर पैकेज ऑफर करती हैं. जैसे की पहला स्लैब 3,000 किलोमीटर तक का हो सकता है, दूसरा 3,000 से 5,000 किलोमीटर और तीसरा 5,000 किलोमीटर से ऊपर जा सकता है. आप अपनी जरूरत के हिसाब से स्लैब चुनकर भारी बचत कर सकते हैं.

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किन लोगों के लिए है यह पॉलिसी?

अब बात करते हैं कि, यह इंश्योरेंस कौन ले सकता है. बता दें कि यह प्लान हर किसी के लिए नहीं बल्कि कुछ खास कार मालिकों के लिए बेहद सही साबित हो रहा है. अगर आपके पास एक से ज्यादा गाड़ियां हैं और कोई कार बहुत कम बाहर निकलती है तो यह प्लान आपके लिए बेस्ट है.

इसके अलावा जो लोग घर से काम करते हैं, रिटायर्ड बुजुर्ग हैं, या जो मुख्य रूप से ऑफिस जाने के लिए मेट्रो या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं और कार सिर्फ वीकेंड पर कभी-कभार ही निकालते हैं, उन्हें इस प्लान की मदद से अपने सालाना कार इंश्योरेंस प्रीमियम पर 20% से लेकर 40% तक की सीधी बचत देखने को मिल सकती है.

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