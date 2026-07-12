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हिंदी न्यूज़ऑटोक्या Traffic Police आपकी कार की चाबी जब्त कर सकती है? जानिए कानून क्या कहता है

क्या Traffic Police आपकी कार की चाबी जब्त कर सकती है? जानिए कानून क्या कहता है

Can Constable Take Your Car Keys: क्या ट्रैफिक पुलिस चेकिंग के दौरान आपकी गाड़ी की चाबी निकाल सकती है? जानिए मोटर व्हीकल एक्ट का असली कानून, कांस्टेबल के अधिकार और अपने लीगल राइट्स एकदम आसान भाषा में.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 12 Jul 2026 07:14 PM (IST)
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Can Constable Take Your Car Keys: भारत की सड़कों पर गाड़ी चलाते समय हमारा सामना कभी न कभी तो ट्रैफिक पुलिस से हो ही जाता है. जिसके चलते लोग अक्सर ऐसा रास्ता अपनाते हैं जहां उनका सामना ट्रैफिक पुलिस वालों से न हो सके. क्योंकि, कई बार ऐसा देखा जाता है कि, चालान काटने के चक्कर में पुलिस वाले आपकी तरफ झपटा मारकर गाड़ी की चाभी निकाल लेते हैं. जिसके बाद मामला थोड़ा गंभीर हो जाता है.

लेकिन रोड पर चलने वाले सभी लोगों के दिमाग में यह सवाल जरूर आता है क्या ऐसे ट्रैफिक पुलिस हमारे गाड़ी से चाभी निकाल सकता है. तो चलिए आज बेहद ही आसान शब्दों में जानतें हैं कि, ऐसा कोई नियम है या पुलिस मनमानी करती है.

चाबी निकालने का कोई भी अधिकार नहीं 

बता दें कि, भारतीय मोटर वाहन अधिनियम के किसी भी क्लॉज या धारा में ट्रैफिक पुलिस के किसी भी अधिकारी या कांस्टेबल को गाड़ी की चाबी निकालने या उसे जब्त करने का अधिकार नहीं दिया गया है. पुलिस का काम नियमों का उल्लंघन होने पर आपका चालान काटना, दस्तावेज चेक करना या ज्यादा गंभीर मामला होने पर गाड़ी को सीज करना है.

लेकिन बीच सड़क पर जबरन चाबी छीनना पूरी तरह गैर-कानूनी है. अगर कोई अधिकारी ऐसा करता है तो उसके ऊपर कार्यवाही की जा सकती है.

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जबरदस्ती चाभी निकालने पर करें यह काम

आपको बता दें कि, अगर कोई पुलिसकर्मी आपके साथ ऐसा करता है तो सबसे पहले शांत रहें और बहस या हाथापाई करने से बचें. तुरंत अपने मोबाइल से उस घटना का एक वीडियो रिकॉर्ड कर लें. इसके तुरंत बाद उस पुलिसकर्मी का नाम और उसकी नेम प्लेट पर दिख रहा बैच नंबर नोट करें. 

आप इस वीडियो और सबूत के साथ नजदीकी पुलिस स्टेशन या ट्रैफिक पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत कर सकते हैं. नियमों का उल्लंघन करने वाले पुलिसकर्मियों पर तुरंत सख्त विभागीय कार्रवाई की जाती है.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 12 Jul 2026 07:14 PM (IST)
Tags :
Car Key Rules Motor Vehicle Act India Traffic Cop Rights Challan Can Constable Take Car Keys Legal Rights Traffic Stop
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