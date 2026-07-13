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हिंदी न्यूज़ऑटोबारिश में Hazard Light जलाकर गाड़ी चलाते हैं? आपकी ये आदत बढ़ा सकती है हादसे का खतरा

बारिश में Hazard Light जलाकर गाड़ी चलाते हैं? आपकी ये आदत बढ़ा सकती है हादसे का खतरा

Hazard Light in Monsoon: भारी बारिश में कार की हैजार्ड लाइट जलाकर न चलाएं गाड़ी. जानिए क्यों यह आदत हाईवे पर बड़े हादसों की वजह बनती है और जानिए विजिबिलिटी बढ़ाने का सही तरीका.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 13 Jul 2026 06:45 AM (IST)
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Hazard Light in Monsoon: भारत के कई प्रदेशों में अब बारिश शुरू हो गई है. जिसके चलते गर्मी से राहत मिली है. हालांकि, बारिश के मौसम में कार चलाने वालों की चिंता बढ़ जाती है. क्योंकि, जब मूसलाधार बारिश होती है तो सड़कों पर विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है. जिससे हाईवे या शहर की सड़कों पर गाड़ी चलाना इतना आसान नहीं होता है. अक्सर देखा जाता है कि, जब बारिश बहुत तेज होती है तो ज्यादातर ड्राइवर अपनी कार की चारों इंडिकेटर लाइट यानी हैजार्ड लाइट ऑन कर देते हैं. 

बता दें कि, भारी बारिश में लगातार हैजार्ड लाइट जलाकर गाड़ी चलाना सुरक्षा बढ़ाने के बजाय सड़क पर बड़े हादसों का खतरा कई गुना बढ़ा देता है. चलिए जानतें हैं ऐसा क्यों है और हमें ऐसा करने से क्यों बचना चाहिए.

पीछे आने वाली गाड़ियों को होती है दिक्कत 

बता दें कि, हैजार्ड लाइट का काम होता है पीछे आ रहे वाहनों को सचेत करना कि आपकी गाड़ी किसी खराबी की वजह से सड़क पर रुक गई है या वहां कोई बड़ा खतरा है. जब आप चलती गाड़ी में इसे ऑन रखते हैं तो पीछे चल रहे ड्राइवर को लगता है कि आपकी कार रुकी हुई है और वह अचानक ब्रेक मार देता है. 

इससे पीछे चल रही अन्य गाड़ियों में भगदड़ मच जाती है और गाड़ियां आपस में टकरा सकती हैं. इसके अलावा जब चारों इंडिकेटर एक साथ टिमटिमाते हैं तो पीछे वाले को यह समझ ही नहीं आता कि आप गाड़ी को किस तरफ मोड़ने वाले हैं.

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हाईवे पर ज्यादातर एक्सीडेंट इसके चलते होते हैं 

जब भी आप कार से सफर कर रहे होते हैं और तेज बारिश में जब आप हैजार्ड लाइट जलाते हैं तो इसकी पीली रोशनी पानी की बूंदों से टकराकर रिफ्लेक्ट होती है. यह रिफ्लेक्शन पीछे आ रहे ड्राइवरों की आंखों में चौंध पैदा करता है. 

जिससे उन्हें सामने का रास्ता दिखना और भी बंद हो जाता है. कई बार हाईवे पर लोग इस भ्रम में आगे वाली गाड़ी के बहुत करीब आ जाते हैं कि वह चल रही है जबकि वह अचानक ब्रेक मार चुकी होती है. यह छोटी सी गलतफहमी किसी की जान पर भी भारी पड़ सकती है. 

बारिश में अपनाएं ये सही तरीका

आपको बता दें कि, अगर बारिश बहुत तेज है और आपको लगता है कि आपकी गाड़ी दूसरों को नहीं दिख रही है तो हैजार्ड लाइट ऑन करने के बजाय अपनी कार की हेडलाइट्स को लो बीम पर चालू कर लें. इसके साथ ही कार की फॉग लाइट्स और रियर फॉग लैंप को ऑन कर दें. 

फॉग लाइट्स की रोशनी सड़क पर नीचे की तरफ पड़ती है जो पानी को चीरती हुई पीछे वाले को आपकी सही पोजीशन बताती है. अगर बारिश इतनी तेज है कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा तो सबसे बेहतर है कि गाड़ी को सड़क के किनारे सुरक्षित जगह पर रोक लें और तब हैजार्ड लाइट ऑन करें. इससे आपका सफर सुरक्षित हो जायेगा.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 13 Jul 2026 06:45 AM (IST)
Tags :
Hazard Light In Rain Danger Driving Tips Monsoon Fog Light Vs Hazard Car Indicator Confusion
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