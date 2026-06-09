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हिंदी न्यूज़ऑटोकार का दरवाजा खोलने का डच रीच मेथड क्या है? जान लें इसका एक-एक फायदा

कार का दरवाजा खोलने का डच रीच मेथड क्या है? जान लें इसका एक-एक फायदा

Dutch Reach Method: कार का दरवाजा खोलने का एक आसान तरीका है. यह छोटी सी आदत साइकिल सवारों, बाइक चालकों और पैदल यात्रियों को हादसों से बचाने में मदद कर सकती है.

By : हिमांशु सिंह | Updated at : 09 Jun 2026 04:48 PM (IST)
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Dutch Reach Method: सड़क सुरक्षा को लेकर अक्सर लोग सीट बेल्ट, हेलमेट और ट्रैफिक नियमों की बात करते हैं. लेकिन कई बार छोटे-छोटे कदम भी बड़े हादसों को रोक सकते हैं. ऐसा ही एक तरीका है Dutch Reach Method. यह कार का दरवाजा खोलने की एक खास तकनीक है, जिसे दुनिया के कई देशों में सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए अपनाया जा रहा है. आमतौर पर लोग कार के दरवाजे को उसी हाथ से खोलते हैं जो दरवाजे के सबसे करीब होता है. 

इससे दरवाजा अचानक खुल जाता है और पीछे से आ रहे बाइक सवार, साइकिल चालक या अन्य वाहन उससे टकरा सकते हैं. डच रीच मेथड में व्यक्ति दरवाजे को दूर वाले हाथ से खोलता है. ऐसा करने पर शरीर अपने आप पीछे की तरफ घूमता है और चालक या यात्री पीछे आने वाले ट्रैफिक को आसानी से देख सकता है. यही छोटी सी आदत सड़क पर सुरक्षा को काफी बढ़ा सकती है.

कैसे काम करता है डच रीच मेथड?

डच रीच मेथड का तरीका बेहद आसान है. यदि आप ड्राइवर सीट पर बैठे हैं तो दरवाजा खोलने के लिए बाएं हाथ की जगह दाएं हाथ का इस्तेमाल करें. इसी तरह यदि आप दूसरी सीट पर बैठे हैं तो दूर वाले हाथ से हैंडल पकड़कर दरवाजा खोलें. ऐसा करने पर आपका शरीर स्वाभाविक रूप से पीछे की तरफ घूमेगा और आपकी नजर पीछे से आने वाले वाहन, साइकिल या पैदल यात्री पर पड़ जाएगी. 

इससे दरवाजा खोलने से पहले आसपास की स्थिति को समझने का मौका मिलता है. सड़क सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह आदत अचानक दरवाजा खुलने से होने वाले हादसों को कम करने में काफी प्रभावी है. खासकर शहरों की व्यस्त सड़कों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में यह तरीका बेहद उपयोगी साबित हो सकता है.

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छोटी आदत, लेकिन सुरक्षा का बड़ा फायदा

डच रीच मेथड का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसे अपनाने के लिए किसी अतिरिक्त उपकरण या तकनीक की जरूरत नहीं होती. सिर्फ अपनी आदत में एक छोटा बदलाव करना होता है. इससे बाइक सवारों, साइकिल चालकों और पैदल यात्रियों की सुरक्षा बढ़ती है. साथ ही कार के दरवाजे को दूसरे वाहन से टकराने से भी बचाया जा सकता है. कई देशों में ड्राइविंग ट्रेनिंग के दौरान इस तरीके को सिखाया जाता है ताकि लोग सड़क पर अधिक जिम्मेदारी से व्यवहार करें. 

विशेषज्ञों का कहना है कि यदि ज्यादा लोग इस आदत को अपनाएं तो हजारों छोटे और बड़े हादसों को रोका जा सकता है. सड़क सुरक्षा सिर्फ नियमों का पालन करने से नहीं बल्कि ऐसी जागरूक आदतों से भी मजबूत होती है. डच रीच मेथड इसका एक बेहतरीन उदाहरण माना जाता है.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 09 Jun 2026 04:48 PM (IST)
Tags :
Road Safety Car Safety Dutch Reach Method Car Door Safety
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