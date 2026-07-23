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हिंदी न्यूज़ऑटोLuxury SUV खरीदने का डर हुआ खत्म? JLR ने चला ऐसा दांव, Resale Value की टेंशन होगी खत्म

Luxury SUV खरीदने का डर हुआ खत्म? JLR ने चला ऐसा दांव, Resale Value की टेंशन होगी खत्म

JLR India Assured Buyback Programme : JLR इंडिया ने दूर किया लग्जरी SUV खरीदारों का बड़ा डर अब रेंज रोवर और डिफेंडर पर मिलेगी 55% तक Assured Buyback वैल्यू की पक्की गारंटी. जानिए पूरी स्कीम.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 23 Jul 2026 12:44 PM (IST)
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JLR India Assured Buyback Programme: भारत में पिछले कुछ सालो से लोग लग्जरी कार पर भरोशा जता रहे हैं और इसके चलते अब हमें बड़े शहरों के अलावा छोटे शहर में भी लग्जरी कारें देखने को मिल रही हैं. लेकिन जब भी कोई ग्राहक नई लग्जरी कार खरीदता है तो उसके दिमाग में एक सवाल जरूर आता है की अगर कार की रीसेल वैल्यू अच्छी नहीं मिली तो क्या होगा. 

हालांकि, अब यह डर भी बहुत जल्द खत्म होने वाला है. क्योंकि, अब जगुआर लैंड रोवर ने इस समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए एक बहुत बड़ा मास्टरस्ट्रोक खेला है. कंपनी ने भारतीय बाजार में अपना नया अस्योर्ड बायबैक प्रोग्राम पेश कर दिया है. चलिए जानतें हैं यह प्रोग्राम क्या है और इससे क्या फायदे होने वाले हैं.

रीसेल वैल्यू में मिलेगा फायदा 

बता दें कि, जेएलआर इंडिया का यह नया बायबैक प्रोग्राम कार खरीदारों के लिए किसी वरदान से कम नहीं होने वाला है. इस स्कीम के तहत कंपनी अपने ग्राहकों को कार का मालिकाना हक खत्म होने पर उसकी मूल एक्स-शोरूम कीमत का 55 फीसदी तक गारंटीड बायबैक वैल्यू देने का वादा कर रही है. 

इसका साफ मतलब यह है कि अगर आप करोड़ों की लग्जरी कार खरीदते हैं तो आपको भविष्य में मिलने वाली रीसेल वैल्यू को लेकर कोई भी चिंता करने या पुराने कार बाजार के चक्कर काटने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी.

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इन मॉडल्स पर मिलेगा फायदा

जेएलआर इंडिया ने साफ बताया है कि यह खास एश्योर्ड बायबैक ऑफर भारत में उनके सबसे लोकप्रिय और डिमांड वाले प्रीमियम एसयूवी मॉडल्स पर उपलब्ध होगा. इनमें रेंज रोवर, डिफेंडर और डिस्कवरी जैसी धाकड़ गाड़ियां शामिल हैं. 

जबकि यह स्कीम देश भर में स्थित जेएलआर की आधिकारिक डीलरशिप्स पर लागू होगी और जहां ग्राहक अपनी सुविधा के हिसाब से तय समय सीमा और किलोमीटर लिमिट का चयन कर सकते हैं.

आसान फाइनेंसिंग से राह हुई है आसान

आपको बता दें कि, रीसेल वैल्यू की गारंटी देने के अलावा जेएलआर इंडिया ने कई प्रमुख फाइनेंस  कंपनियों के साथ हाथ मिलाकर नए और फ्लैक्सिबल फाइनेंस प्लान्स भी पेश किए हैं. 

इस नई योजना से ग्राहकों को न केवल कम डाउन पेमेंट का फायदा मिलेगा बल्कि हर महीने की ईएमआई भी काफी सुविधाजनक हो जाएगी. जेएलआर इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर राजन अंबा के मुताबिक यह कदम ग्राहकों के भरोसे को और मजबूत करेगा और लग्जरी कार ओनरशिप को बेहद आसान बना देगा.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 23 Jul 2026 12:44 PM (IST)
Tags :
Land Rover JLR India JLR India Assured Buyback Programme Range Rover Guaranteed Resale Value
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