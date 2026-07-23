Luxury SUV खरीदने का डर हुआ खत्म? JLR ने चला ऐसा दांव, Resale Value की टेंशन होगी खत्म

JLR India Assured Buyback Programme: भारत में पिछले कुछ सालो से लोग लग्जरी कार पर भरोशा जता रहे हैं और इसके चलते अब हमें बड़े शहरों के अलावा छोटे शहर में भी लग्जरी कारें देखने को मिल रही हैं. लेकिन जब भी कोई ग्राहक नई लग्जरी कार खरीदता है तो उसके दिमाग में एक सवाल जरूर आता है की अगर कार की रीसेल वैल्यू अच्छी नहीं मिली तो क्या होगा.

हालांकि, अब यह डर भी बहुत जल्द खत्म होने वाला है. क्योंकि, अब जगुआर लैंड रोवर ने इस समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए एक बहुत बड़ा मास्टरस्ट्रोक खेला है. कंपनी ने भारतीय बाजार में अपना नया अस्योर्ड बायबैक प्रोग्राम पेश कर दिया है. चलिए जानतें हैं यह प्रोग्राम क्या है और इससे क्या फायदे होने वाले हैं.

रीसेल वैल्यू में मिलेगा फायदा

बता दें कि, जेएलआर इंडिया का यह नया बायबैक प्रोग्राम कार खरीदारों के लिए किसी वरदान से कम नहीं होने वाला है. इस स्कीम के तहत कंपनी अपने ग्राहकों को कार का मालिकाना हक खत्म होने पर उसकी मूल एक्स-शोरूम कीमत का 55 फीसदी तक गारंटीड बायबैक वैल्यू देने का वादा कर रही है.

इसका साफ मतलब यह है कि अगर आप करोड़ों की लग्जरी कार खरीदते हैं तो आपको भविष्य में मिलने वाली रीसेल वैल्यू को लेकर कोई भी चिंता करने या पुराने कार बाजार के चक्कर काटने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी.

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इन मॉडल्स पर मिलेगा फायदा

जेएलआर इंडिया ने साफ बताया है कि यह खास एश्योर्ड बायबैक ऑफर भारत में उनके सबसे लोकप्रिय और डिमांड वाले प्रीमियम एसयूवी मॉडल्स पर उपलब्ध होगा. इनमें रेंज रोवर, डिफेंडर और डिस्कवरी जैसी धाकड़ गाड़ियां शामिल हैं.

जबकि यह स्कीम देश भर में स्थित जेएलआर की आधिकारिक डीलरशिप्स पर लागू होगी और जहां ग्राहक अपनी सुविधा के हिसाब से तय समय सीमा और किलोमीटर लिमिट का चयन कर सकते हैं.

आसान फाइनेंसिंग से राह हुई है आसान

आपको बता दें कि, रीसेल वैल्यू की गारंटी देने के अलावा जेएलआर इंडिया ने कई प्रमुख फाइनेंस कंपनियों के साथ हाथ मिलाकर नए और फ्लैक्सिबल फाइनेंस प्लान्स भी पेश किए हैं.

इस नई योजना से ग्राहकों को न केवल कम डाउन पेमेंट का फायदा मिलेगा बल्कि हर महीने की ईएमआई भी काफी सुविधाजनक हो जाएगी. जेएलआर इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर राजन अंबा के मुताबिक यह कदम ग्राहकों के भरोसे को और मजबूत करेगा और लग्जरी कार ओनरशिप को बेहद आसान बना देगा.

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