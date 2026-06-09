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हिंदी न्यूज़ऑटोभारत का मेगा रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट फंसा, टेलीकॉम-ऑटो सेक्टर की जंग बनी रुकावट

भारत का मेगा रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट फंसा, टेलीकॉम-ऑटो सेक्टर की जंग बनी रुकावट

Road Safety Project: भारत का रोड सेफ्टी टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट टेलीकॉम और ऑटो कंपनियों के बीच तकनीकी विवाद में फंस गया है. इससे सड़क सुरक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण योजनाओं के लागू होने में देरी हो सकती है.

By : हिमांशु सिंह | Updated at : 09 Jun 2026 01:50 PM (IST)
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Road Safety Project: भारत में सड़क हादसों को कम करने और वाहनों को ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए एक बड़ा रोड सेफ्टी टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है. इस योजना का मकसद वाहनों को ऐसी आधुनिक तकनीक से जोड़ना है जिससे सड़क पर मौजूद गाड़ियों को संभावित खतरे की जानकारी पहले ही मिल सके. इससे दुर्घटनाओं को काफी हद तक रोका जा सकता है. हालांकि अब यह महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट टेलीकॉम और ऑटो सेक्टर के बीच चल रही तकनीकी बहस के कारण अटक गया है. 

दोनों उद्योग अलग-अलग तकनीकों का समर्थन कर रहे हैं और इसी वजह से अंतिम फैसला नहीं हो पा रहा है. विशेषज्ञों का मानना है कि यह तकनीक भविष्य के स्मार्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम का महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकती है. लेकिन जब तक दोनों पक्ष किसी साझा समाधान पर नहीं पहुंचते, तब तक इस परियोजना के आगे बढ़ने की संभावना कम नजर आ रही है.

आमने-सामने आए टेलीकॉम और ऑटो सेक्टर

इस पूरे मामले की जड़ वाहन संचार तकनीक को लेकर चल रहा विवाद है. ऑटो कंपनियां एक ऐसी तकनीक का समर्थन कर रही हैं जो वाहनों को सीधे एक दूसरे से जोड़ सके. वहीं टेलीकॉम कंपनियां मोबाइल नेटवर्क आधारित तकनीक को ज्यादा प्रभावी बता रही हैं. दोनों पक्षों का दावा है कि उनकी तकनीक सड़क सुरक्षा को बेहतर बनाने में अधिक सक्षम है. इसी मतभेद के कारण नीति निर्माताओं के सामने सही विकल्प चुनने की चुनौती खड़ी हो गई है. 

यदि किसी एक तकनीक को प्राथमिकता दी जाती है तो दूसरे क्षेत्र को नुकसान होने की आशंका भी जताई जा रही है. यही वजह है कि सरकार और संबंधित एजेंसियां सभी पक्षों की राय लेकर संतुलित समाधान खोजने की कोशिश कर रही हैं. लेकिन अब तक किसी अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचना आसान नहीं लग रहा है.

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देरी का असर सड़क सुरक्षा और मोबिलिटी पर

विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्रोजेक्ट में हो रही देरी का असर सिर्फ उद्योगों तक सीमित नहीं रहेगा. इसका सीधा प्रभाव सड़क सुरक्षा से जुड़े लक्ष्यों पर भी पड़ सकता है. अगर यह तकनीक समय पर लागू होती है तो वाहन चालक को आगे होने वाले खतरे, ट्रैफिक स्थिति और आपातकालीन परिस्थितियों की जानकारी पहले मिल सकती है. इससे दुर्घटनाओं में कमी आने की उम्मीद है. इसके अलावा भविष्य में आने वाले कनेक्टेड और स्मार्ट वाहनों के लिए भी यह तकनीक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है. 

भारत तेजी से स्मार्ट मोबिलिटी की दिशा में आगे बढ़ रहा है और ऐसे में इस परियोजना का सफल होना जरूरी माना जा रहा है. अब सभी की नजर इस बात पर है कि सरकार और उद्योग जगत मिलकर इस विवाद का समाधान कब निकालते हैं और यह महत्वपूर्ण रोड सेफ्टी योजना कब जमीन पर उतरती है.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 09 Jun 2026 01:50 PM (IST)
Tags :
Telecom Industry Auto Industry Road Safety Project Connected Vehicles
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