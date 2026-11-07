दीपावली पर लोग घरों को सजाने के साथ पटाखे जलाकर भी त्योहार मनाते हैं. इस दौरान कई बार लोग सड़क किनारे या पार्किंग में खड़ी गाड़ियों के पास ही आतिशबाजी करने लगते हैं. ऐसा करना खतरनाक साबित होता है. पटाखों से निकलने वाली चिंगारी गाड़ी के पेंट, शीशे और प्लास्टिक के हिस्सों को नुकसान पहुंचा सकती है. वहीं, अगर पटाखे से आग लग जाए तो कार या बाइक को बड़ा नुकसान होता है.

दीपावली पर किन बातों का रखें ख्याल

पटाखों से निकलने वाली चिंगारी गाड़ी के बाहरी हिस्से पर गिरकर पेंट को खराब करती है. तेज धमाके वाले पटाखों से कार के शीशों और लाइट्स को भी नुकसान पहुंचता है. इसके अलावा, रॉकेट या अनार जैसे पटाखे अगर गाड़ी के नीचे या आसपास गिर जाएं तो आग लगने का खतरा बढ़ जाता है. कार के आसपास कागज, कपड़ा या दूसरी ज्वलनशील चीजें रखी हों तो आग तेजी से फैल सकती है. इसलिए गाड़ी पार्क करते समय ऐसी जगह चुनें जहां आसपास कोई पटाखे न जला रहा हो. पार्किंग के पास आतिशबाजी करने से भी बचें.

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पटाखों की चिंगारी से गाड़ी में कैसे लग सकती है आग?

गाड़ी में पेट्रोल या डीजल जैसे ज्वलनशील ईंधन होते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सामान्य स्थिति में बाहर से गिरी चिंगारी से तुरंत टैंक में आग लग जाएगी. खतरा तब बढ़ता है जब गाड़ी में ईंधन का रिसाव हो या आसपास पेट्रोल-डीजल जैसी ज्वलनशील चीज मौजूद हो. पटाखे की चिंगारी गाड़ी के टायर, सीट कवर, प्लास्टिक या आसपास रखे सामान को भी जला सकती है. अगर गाड़ी के पास आग लगती दिखाई दे तो खुद जोखिम लेकर उसे बुझाने की कोशिश न करें. लोगों को वहां से दूर करें और जरूरत पड़ने पर फायरब्रिकेट टीम को सूचना दें.

दीपावली पर अपनी कार और बाइक को ऐसे रखें सुरक्षित

दीपावली के दिन कोशिश करें कि कार या बाइक को खुले और सुरक्षित पार्किंग एरिया में खड़ा करें. ऐसी जगह गाड़ी न लगाएं जहां बच्चे या बड़े लोग पटाखे जला रहे हों. अगर घर के बाहर पार्किंग है तो गाड़ी को आतिशबाजी वाली जगह से दूर रखें. गाड़ी को ढकने के लिए इस्तेमाल होने वाला कवर भी पटाखों की चिंगारी से आग पकड़ता है, इसलिए पटाखे जलाते समय उसके आसपास आतिशबाजी न करें. बच्चों को गाड़ियों के पास पटाखे जलाने से रोकें और उन्हें हमेशा किसी बड़े की निगरानी में ही आतिशबाजी करने दें. त्योहार की खुशी में थोड़ी सी सावधानी बरतकर आप अपनी गाड़ी और परिवार दोनों को सुरक्षित रख सकते हैं.

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