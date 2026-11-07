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हिंदी न्यूज़ऑटोVehicle Fire Safety: दीपावली पर भूलकर भी गाड़ी के पास न जलाएं पटाखे, ऐसे हो सकता है हादसा

Vehicle Fire Safety: दीपावली पर भूलकर भी गाड़ी के पास न जलाएं पटाखे, ऐसे हो सकता है हादसा

त्योहार पर पटाखे जलाते समय जरा सी लापरवाही आपकी कार या बाइक को नुकसान पहुंचा सकती है. जानिए गाड़ी को सुरक्षित रखने के लिए किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 07 Nov 2026 09:50 PM (IST)
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दीपावली पर लोग घरों को सजाने के साथ पटाखे जलाकर भी त्योहार मनाते हैं. इस दौरान कई बार लोग सड़क किनारे या पार्किंग में खड़ी गाड़ियों के पास ही आतिशबाजी करने लगते हैं. ऐसा करना खतरनाक साबित होता है. पटाखों से निकलने वाली चिंगारी गाड़ी के पेंट, शीशे और प्लास्टिक के हिस्सों को नुकसान पहुंचा सकती है. वहीं, अगर पटाखे से आग लग जाए तो कार या बाइक को बड़ा नुकसान होता है. 

दीपावली पर किन बातों का रखें ख्याल 

पटाखों से निकलने वाली चिंगारी गाड़ी के बाहरी हिस्से पर गिरकर पेंट को खराब करती है. तेज धमाके वाले पटाखों से कार के शीशों और लाइट्स को भी नुकसान पहुंचता है. इसके अलावा, रॉकेट या अनार जैसे पटाखे अगर गाड़ी के नीचे या आसपास गिर जाएं तो आग लगने का खतरा बढ़ जाता है. कार के आसपास कागज, कपड़ा या दूसरी ज्वलनशील चीजें रखी हों तो आग तेजी से फैल सकती है. इसलिए गाड़ी पार्क करते समय ऐसी जगह चुनें जहां आसपास कोई पटाखे न जला रहा हो. पार्किंग के पास आतिशबाजी करने से भी बचें.

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टाखों की चिंगारी से गाड़ी में कैसे लग सकती है आग?

गाड़ी में पेट्रोल या डीजल जैसे ज्वलनशील ईंधन होते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सामान्य स्थिति में बाहर से गिरी चिंगारी से तुरंत टैंक में आग लग जाएगी. खतरा तब बढ़ता है जब गाड़ी में ईंधन का रिसाव हो या आसपास पेट्रोल-डीजल जैसी ज्वलनशील चीज मौजूद हो. पटाखे की चिंगारी गाड़ी के टायर, सीट कवर, प्लास्टिक या आसपास रखे सामान को भी जला सकती है. अगर गाड़ी के पास आग लगती दिखाई दे तो खुद जोखिम लेकर उसे बुझाने की कोशिश न करें. लोगों को वहां से दूर करें और जरूरत पड़ने पर फायरब्रिकेट टीम को सूचना दें.

दीपावली पर अपनी कार और बाइक को ऐसे रखें सुरक्षित

दीपावली के दिन कोशिश करें कि कार या बाइक को खुले और सुरक्षित पार्किंग एरिया में खड़ा करें. ऐसी जगह गाड़ी न लगाएं जहां बच्चे या बड़े लोग पटाखे जला रहे हों. अगर घर के बाहर पार्किंग है तो गाड़ी को आतिशबाजी वाली जगह से दूर रखें. गाड़ी को ढकने के लिए इस्तेमाल होने वाला कवर भी पटाखों की चिंगारी से आग पकड़ता है, इसलिए पटाखे जलाते समय उसके आसपास आतिशबाजी न करें. बच्चों को गाड़ियों के पास पटाखे जलाने से रोकें और उन्हें हमेशा किसी बड़े की निगरानी में ही आतिशबाजी करने दें. त्योहार की खुशी में थोड़ी सी सावधानी बरतकर आप अपनी गाड़ी और परिवार दोनों को सुरक्षित रख सकते हैं.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह एबीपी लाइव में ऑटो सेक्शन में कार्यरत हैं. जहां वह ऑटोमोबाइल से जुड़ी खबरों, नए मॉडल्स, कार-बाइक लॉन्च, ऑफर्स और ऑटो इंडस्ट्री से जुड़े विभिन्न विषयों पर खबरें लिखने की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उनका सफर वर्ष 2022 में डीएनपी इंडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने राजनीति, खेल और शिक्षा से जुड़ी खबरों पर काम किया. इसके साथ ही उन्होंने स्पोर्ट्स से संबंधित वीडियो भी तैयार किए.

इसके बाद उन्होंने Sportzwiki के साथ काम किया जहां उन्होंने मुख्य रूप से खेल जगत की खबरें लिखीं और सोशल मीडिया के लिए स्पोर्ट्स वीडियो बनाये. इसके बाद उन्होंने Hawk Martech में अपनी सेवाएं दीं. वर्तमान में वह एबीपी लाइव के साथ जुड़े हुए हैं और ऑटो बीट पर काम कर रहे हैं।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उन्होंने रामा यूनिवर्सिटी, कानपुर से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है. पत्रकारिता के दौरान उन्होंने न्यूज राइटिंग, डिजिटल कंटेंट, स्पोर्ट्स कवरेज, वीडियो कंटेंट और सोशल मीडिया के लिए कंटेंट तैयार करने का अनुभव हासिल किया है.
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Published at : 07 Nov 2026 09:50 PM (IST)
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