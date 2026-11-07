ABP Superfastदिवाली 2026ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'कांग्रेस के दिल में तब भी बाबर आज भी बाबर', सोनिया गांधी के बयान पर BJP का पलटवार

'कांग्रेस के दिल में तब भी बाबर आज भी बाबर', सोनिया गांधी के बयान पर BJP का पलटवार

सोनिया गांधी ने कहा कि टीवी पर बाबरी मस्जिद गिराए जाने की तस्वीरें देखकर वह रो पड़ी थीं. इस पर बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस के दिल में तब भी बाबर था आज भी बाबर है.

Written By : विक्रम कुमार |  Updated at : 07 Nov 2026 07:03 PM (IST)
Preferred Sources

कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की ओर से बाबरी विध्वंस को लेकर दिए बयान पर बीजेपी ने निशाना साधा है. इंटरव्यू में सोनिया गांधी ने 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिराए जाने की घटना का भी जिक्र किया. उन्होंने बताया कि टीवी पर मस्जिद गिराए जाने की तस्वीरें देखकर वह रो पड़ी थीं. बीजेपी प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि महात्मा गांधी के रामराज्य से कांग्रेस बाबर राज तक आ गई है. उन्होंने कहा कि 1992 में दूरदर्शन लाइव प्रसारण नहीं करता था तो आपने (सोनिया) कब देखा.

सोनिया गांधी ने अपनी किताब ‘बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव’ को लेकर द गार्डियन को दिए इंटरव्यू में ये बातें कही. उन्होंने कहा कि उसी समय उन्हें एहसास हो गया था कि अब उन्हें उस धर्मनिरपेक्ष देश के लिए लंबी लड़ाई लड़नी होगी, जिसे महात्मा गांधी, नेहरू और उनके साथियों ने बनाने की कोशिश की थी. इस पर बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस के दिल में तब भी बाबर था आज भी बाबर है.

रिलेटेड स्टोरी >>

इंडिया
वांगचुक ने लद्दाख के LG वीके सक्सेना पर लगाया आरोप, स्टिंग ऑपरेशन को लेकर किया बड़ा दावा
वांगचुक ने लद्दाख के LG वीके सक्सेना पर लगाया आरोप, स्टिंग ऑपरेशन को लेकर किया बड़ा दावा
इंडिया
कोच्चि में CJP के प्रोटेस्ट पर बोले शशि थरूर- ‘हम लोकतंत्र में भरोसा रखते हैं उन्हें...’
कोच्चि में CJP के प्रोटेस्ट पर बोले शशि थरूर- ‘हम लोकतंत्र में भरोसा रखते हैं उन्हें...’
इंडिया
केरल में SIR के खिलाफ CJP का प्रदर्शन, अभिजीत दीपके बोले- 'हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि...'
केरल में SIR के खिलाफ CJP का प्रदर्शन, अभिजीत दीपके बोले- 'हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि...'
इंडिया
PM मोदी ने दिवाली की दीं शुभकामनाएं, शेयर किया वीडियो मैसेज, कहा- 'रोशनी से जगमगा रहा देश'
PM मोदी ने दिवाली की दीं शुभकामनाएं, शेयर किया वीडियो मैसेज, कहा- 'रोशनी से जगमगा रहा देश'

कांग्रेस के दिल में तब भी बाबर आज भी बाबर: BJP

सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, 'आप ये बताइए कि जो कुछ 90 में कश्मीर में हुआ उसके लिए आपके आंख में आंसू नहीं आए. जिसे विवादित ढांचा कहा गया है, आज जब दिवाली के पूर्व संध्या पर जब अयोध्या में दीप जला रही है, कांग्रेस पार्टी के दिल में तब भी बाबर ही था आज भी बाबर ही है. 1992 में दूरदर्शन लाइव प्रसारण नहीं करता था. उस जमाने में कितने बजे और कब उन्होंने देखा था.' उन्होंने कहा, कांग्रेस पार्टी के दो चेहरे हैं. राजीव गांधी जी ने अयोध्या से अपने चुनावी अभियान की शुरूआत की थी.'

अखिलेश यादव पर सुधांशु त्रिवेदी का निशाना

बीजेपी सांसद ने कहा, 'सोनिया गांधी ये भी बताएं कि जन्मस्थान के लिए आंसू आए थे या मस्जिद के लिए आए थे,' समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव 12 दिसंबर 2026 को अयोध्या में राम मंदिर का दर्शन करेंगे. इस पर सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, मुलायम सिंह ने कहा था कि मैंने 16 हिंदू मरवा दिए. इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता था. अगर वे दर्शन करने जा रहे हैं, हिन्दू समाज की शक्ति ने आपको आने के लिए विवश कर दिया है. अगर आपलोग और एकता दिखाएं तो ये लोग जय श्री राम भी बोलने लग जांएंगे

About the author विक्रम कुमार

विक्रम कुमार एबीपी न्यूज़ में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं और डिजिटल टीम का हिस्सा हैं. एबीपी लाइव के नेशनल डेस्क पर विक्रम देश और विदेश की राजनीति से जुड़ी खबरों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. ब्रेकिंग न्यूज़ पर इनका विशेष फोकस रहता है. देश-विदेश के बड़े राजनीतिक घटनाक्रम पर लिखते रहते हैं. यूएस-ईरान युद्ध के दौरान इन्होंने कई इन-डेप्थ खबरें की हैं जिन पर कई मिलियन व्यूज आए. साल 2023 में प्रतिष्ठित जामिया मिल्लिया इस्लामिया से मास मीडिया हिंदी में मास्टर डिग्री हासिल करने के बाद एबीपी लाइव के साथ करियर की शुरुआत की. Email: vikramk@abpnetwork.com
Read More
Published at : 07 Nov 2026 07:00 PM (IST)
Tags :
BJP Sudhanshu Trivedi Sonia Gandhi
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
वांगचुक ने लद्दाख के LG वीके सक्सेना पर लगाया आरोप, स्टिंग ऑपरेशन को लेकर किया बड़ा दावा
वांगचुक ने लद्दाख के LG वीके सक्सेना पर लगाया आरोप, स्टिंग ऑपरेशन को लेकर किया बड़ा दावा
इंडिया
कोच्चि में CJP के प्रोटेस्ट पर बोले शशि थरूर- ‘हम लोकतंत्र में भरोसा रखते हैं उन्हें...’
कोच्चि में CJP के प्रोटेस्ट पर बोले शशि थरूर- ‘हम लोकतंत्र में भरोसा रखते हैं उन्हें...’
इंडिया
केरल में SIR के खिलाफ CJP का प्रदर्शन, अभिजीत दीपके बोले- 'हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि...'
केरल में SIR के खिलाफ CJP का प्रदर्शन, अभिजीत दीपके बोले- 'हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि...'
इंडिया
PM मोदी ने दिवाली की दीं शुभकामनाएं, शेयर किया वीडियो मैसेज, कहा- 'रोशनी से जगमगा रहा देश'
PM मोदी ने दिवाली की दीं शुभकामनाएं, शेयर किया वीडियो मैसेज, कहा- 'रोशनी से जगमगा रहा देश'
Advertisement

वीडियोज

Chitra Tripathi: यूपी की सियासत में श्रीकृष्ण पर 'महाभारत'! | UP Election 2027 | Krishna | ABP
UP Elections 2027: यूपी के रण में कृष्ण की एंट्री | CM Yogi | Breaking | Akhilesh Yadav | BJP
US Elections Inside Story: Donald Trump का दबदबा टूटा, बाजार खुशी से झूमा... | Share Market
Sansani: LOVE...शादी...और 'डेथ गेम' !
UP Elections 2027: श्रीकृष्ण पर BJP-SP में Poster War शुरू! चुनाव से पहले गरमाई यूपी की सियासत
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अबूधाबी में चर्चा से पहले फिर तनाव, रूस ने दागीं यूक्रेन पर मिसाइलें, 172 ड्रोन से मचाई तबाही
अबूधाबी में चर्चा से पहले फिर तनाव, रूस ने दागीं यूक्रेन पर मिसाइलें, 172 ड्रोन से मचाई तबाही
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अयोध्या आ रहे अखिलेश यादव के सामने CM योगी ने रखी शर्त! 'आना है तो आएं लेकिन...'
अयोध्या आ रहे अखिलेश यादव के सामने CM योगी ने रखी शर्त! 'आना है तो आएं लेकिन...'
बॉलीवुड
'रामायण' से लीक हुआ लक्ष्मण-सीता का फाइट सीक्वेंस, हिंदी वर्जन में है मिसिंग
'रामायण' से लीक हुआ लक्ष्मण-सीता का फाइट सीक्वेंस, हिंदी वर्जन में है मिसिंग
क्रिकेट
टी20 टीम का हुआ ऐलान, हार्दिक पांड्या को फिर नहीं मिला चांस, वापसी पर सस्पेंस बरकरार
टी20 टीम का हुआ ऐलान, हार्दिक पांड्या को फिर नहीं मिला चांस, वापसी पर सस्पेंस बरकरार
इंडिया
कोच्चि में CJP के प्रोटेस्ट पर बोले शशि थरूर- ‘हम लोकतंत्र में भरोसा रखते हैं उन्हें...’
कोच्चि में CJP के प्रोटेस्ट पर बोले शशि थरूर- ‘हम लोकतंत्र में भरोसा रखते हैं उन्हें...’
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: शरद पवार अस्पताल से हुए डिस्चार्ज, उद्धव ठाकरे कल करेंगे मुलाकात
महाराष्ट्र: शरद पवार अस्पताल से हुए डिस्चार्ज, उद्धव ठाकरे कल करेंगे मुलाकात
कार
Fast Cars India: हाईवे से इन कारों को है इश्क, रफ्तार पकड़ते ही रॉकेट बन जाती है ये गाड़ियां
हाईवे से इन कारों को है इश्क, रफ्तार पकड़ते ही रॉकेट बन जाती है ये गाड़ियां
शिक्षा
RBSE Rajsthan Board Exam 2027: राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2027 की तारीख जारी, जानें कब से शुरू होगी परीक्षाएं?
राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2027 की तारीख जारी, जानें कब से शुरू होगी परीक्षाएं?
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget