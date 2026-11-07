कार की सफाई करवाना हमारी डेली रूटीन का हिस्सा है. कई लोग अपनी गाड़ी को वॉशिंग सेंटर पर छोड़कर दूसरे कामों के लिए चले जाते हैं. लेकिन इस दौरान कार के अंदर रखी कुछ चीजें परेशानी का कारण बन सकती हैं. कई बार जल्दबाजी में लोग गाड़ी से जरूरी सामान निकालना भूल जाते हैं. इससे सामान चोरी होने, खराब होने या गुम होने का खतरा रहता है. कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं, जिन्हें गर्मी और पानी से नुकसान पहुंच सकता है. इसलिए अगली बार कार धुलवाने जाएं तो गाड़ी से ये सामान जरूर निकाल लें.

पैसे, गहने और महंगे इलेक्ट्रॉनिक्स निकाल लें

कार के डैशबोर्ड, ग्लव बॉक्स या कंसोल बॉक्स में रखे पैसे, गहने, घड़ी और वॉलेट जैसी चीजें कभी अंदर न छोड़ें. वॉशिंग सेंटर पर कई कर्मचारी काम करते हैं और सफाई के दौरान गाड़ी के अलग-अलग हिस्सों को खोला भी जाता है. ऐसे में कीमती सामान गुम होने या चोरी होने का खतरा रहता है. इसके अलावा लैपटॉप, टैबलेट, पावर बैंक और ब्लूटूथ स्पीकर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान भी बाहर निकाल लें. कार की सफाई के दौरान पानी की बौछार या नमी से ये उपकरण खराब हो सकते हैं. इसलिए इन चीजों को अपने साथ रखना ही बेहतर है.

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जरूरी दस्तावेज और घर की चाबियां न छोड़ें

कई लोग कार में आरसी, इंश्योरेंस और दूसरे जरूरी दस्तावेज रखकर भूल जाते हैं. सफाई के दौरान ये कागज गीले होते हैं या गुम होने का खतरा रहता है. इसलिए जरूरी दस्तावेजों की ओरिजिनल कॉपी और पर्सनल फाइलें अपने पास रखें. इसके साथ ही घर, ऑफिस या लॉकर की चाबियां भी कार में न छोड़ें. कई बार लोग गाड़ी की चाबी के साथ ही दूसरी चाबियों वाला की-चेन भी कर्मचारी को दे देते हैं. ऐसे में सफाई के लिए चाबी देने से पहले की-चेन से बाकी चाबियां अलग कर लें.

दवाइयां, कॉस्मेटिक्स और लाइसेंसी हथियार भी निकालें

अगर आप कार में दवाइयां, परफ्यूम या कॉस्मेटिक्स रखते हैं तो कार वॉश से पहले उन्हें भी बाहर निकाल लें. कुछ दवाइयों को एक निश्चित तापमान पर रखना जरूरी होता है. ज्यादा गर्मी में उनका असर प्रभावित होता है. वहीं, परफ्यूम और कुछ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स गर्मी के संपर्क में आने पर खराब हो सकते हैं. इसके अलावा, अगर आपके पास लाइसेंसी हथियार है तो उसे कार में छोड़कर न जाएं. उसकी सुरक्षा और कानूनी नियमों का पालन करना जरूरी है. हथियार को किसी अनजान व्यक्ति या सर्विस सेंटर के भरोसे छोड़ने से बचें. कार धुलवाने से पहले एक बार पूरे केबिन की जांच कर लें, ताकि कोई जरूरी सामान अंदर न छूट जाए.

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