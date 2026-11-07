IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटदिवाली के दिन भारत-पाकिस्तान का महामुकाबला, टाइमिंग से लाइव स्ट्रीमिंग तक जानें सब

दिवाली के दिन भारत-पाकिस्तान का महामुकाबला, टाइमिंग से लाइव स्ट्रीमिंग तक जानें सब

India vs Pakistan: दिवाली के दिन यानी 08 नवंबर, रविवार को फैंस भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले महामुकाबले का लुत्फ उठा सकेंगे. तो आइए जानते हैं कि मैच कितने बजे से कहां लाइव आएगा.

Written By : मोहम्मद अलफैज |  Updated at : 07 Nov 2026 08:59 PM (IST)
Preferred Sources

दिवाली के दिन यानी 08 नवंबर (रविवार) को भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला खेला जाएगा. जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने. खास दिन पर आप खास मैच का मजा ले सकते हैं. यह मैच इन दिनों खेले जा रहे 2026 अंडर-19 एशिया कप में होगा. तो आइए जानते हैं कि आप इस मैच को कब, कहां और कैसे लाइव देख पाएंगे. 

उससे पहले आपको बता दें कि यह टूर्नामेंट में टीम इंडिया का दूसरा मैच होगा. मेन इन ब्लू ने पहला मैच नेपाल के खिलाफ खेला था, जिसमें 10 विकेट से जीत दर्ज की थी. इस जीत के साथ भारतीय टीम ग्रुप-ए के टेबल में टॉप पर है. पाकिस्तान का भी यह दूसरा मैच होगा. उन्होंने पहले मैच यूएई के खिलाफ 9 विकेट से जीत हासिल की थी. 

रिलेटेड स्टोरी >>

क्रिकेट
7 साल से न्यूजीलैंड को कोई नहीं हरा पाया, तीसरे वनडे में टीम इंडिया रचेगी इतिहास
7 साल से न्यूजीलैंड को कोई नहीं हरा पाया, तीसरे वनडे में टीम इंडिया रचेगी इतिहास
क्रिकेट
अफगानिस्तान का बड़ा कमाल, 47 ओवर पहले जीता मैच; मलेशिया को 10 विकेट से हराया
अफगानिस्तान का बड़ा कमाल, 47 ओवर पहले जीता मैच; मलेशिया को 10 विकेट से हराया
क्रिकेट
IPL 2027 से पहले हार्दिक-अर्शदीप की ट्रेड डील कंफर्म, BCCI लगाएगा मुहर
IPL 2027 से पहले हार्दिक-अर्शदीप की ट्रेड डील कंफर्म, BCCI लगाएगा मुहर
क्रिकेट
टी20 टीम का हुआ ऐलान, हार्दिक पांड्या को फिर नहीं मिला चांस, वापसी पर सस्पेंस बरकरार
टी20 टीम का हुआ ऐलान, हार्दिक पांड्या को फिर नहीं मिला चांस, वापसी पर सस्पेंस बरकरार

कब होगा भारत-पाकिस्तान का मुकाबला?

अंडर-19 एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला रविवार (08 नवंबर) को खेला जाएगा. यह वनडे फॉर्मेट मैच होगा. भारतीय समय के अनुसार मुकाबले की शुरुआत, सुबह 10:30am बजे से होगी. 

कहां होगा महामुकाबला?

भारत और पाकिस्तान की अंडर-19 टीमों के बीच महामुकाबला अल अमरात क्रिकेट ग्राउंड (मिनिस्ट्री टर्फ 2) पर खेला जाएगा. 

भारत में टीवी पर कैसे देखें लाइव? 

भारत और पाकिस्तान के मैच को भारत में सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के जरिए टीवी पर लाइव प्रसारित किया जाएगा. 

कहां होगी लाइव स्ट्रीमिंग?

मैच को सोनी लिव एप के जरिए लाइव स्ट्रीम किया जाएगा, जिससे आप इसे मोबाइल, लैपटॉप और स्मार्ट टीवी पर लाइव देख सकेंगे. 

टूर्नामेंट के लिए भारत का स्क्वॉड 

लक्ष्य राजेश रायचंदानी (कप्तान), आर्यवीर सहवाग, अन्वय द्रविड़ (विकेटकीपर), अर्जुन राजपूत, ईशान सूद, काव्या पटेल, मनल चौहान, मोहित उलवा, यशवीर गौड़, वीके विनीत, यशबर्धन चौहान, रजत बघेल, शाविन विनोद, आर्यन सवसानी, कुशाग्र ओझा. 

टूर्नामेंट के लिए पाकिस्तान का स्क्वॉड 

उस्मान खान, जहांगीर बिलाल, अब्दुल कादिर, अहमद हुसैन, अली रजा, हमजा जहूर (विकेटकीपर), हसनैन अब्बास डार, मोहम्मद सय्याम, फरहान यूसुफ (कप्तान), नकाब शफीक, रिजवानुल्लाह, हुजैफा अहसन, अब्दुल सुभान, मोहम्मद हुजैफा, हयाम खान. 

 

यह भी पढ़ें: 7 साल से न्यूजीलैंड को कोई नहीं हरा पाया, तीसरे वनडे में टीम इंडिया रचेगी इतिहास

Published at : 07 Nov 2026 08:59 PM (IST)
Tags :
India Vs Pakistan U19 Asia Cup 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
7 साल से न्यूजीलैंड को कोई नहीं हरा पाया, तीसरे वनडे में टीम इंडिया रचेगी इतिहास
7 साल से न्यूजीलैंड को कोई नहीं हरा पाया, तीसरे वनडे में टीम इंडिया रचेगी इतिहास
क्रिकेट
अफगानिस्तान का बड़ा कमाल, 47 ओवर पहले जीता मैच; मलेशिया को 10 विकेट से हराया
अफगानिस्तान का बड़ा कमाल, 47 ओवर पहले जीता मैच; मलेशिया को 10 विकेट से हराया
क्रिकेट
IPL 2027 से पहले हार्दिक-अर्शदीप की ट्रेड डील कंफर्म, BCCI लगाएगा मुहर
IPL 2027 से पहले हार्दिक-अर्शदीप की ट्रेड डील कंफर्म, BCCI लगाएगा मुहर
क्रिकेट
टी20 टीम का हुआ ऐलान, हार्दिक पांड्या को फिर नहीं मिला चांस, वापसी पर सस्पेंस बरकरार
टी20 टीम का हुआ ऐलान, हार्दिक पांड्या को फिर नहीं मिला चांस, वापसी पर सस्पेंस बरकरार
Advertisement

वीडियोज

Chitra Tripathi: यूपी की सियासत में श्रीकृष्ण पर 'महाभारत'! | UP Election 2027 | Krishna | ABP
UP Elections 2027: यूपी के रण में कृष्ण की एंट्री | CM Yogi | Breaking | Akhilesh Yadav | BJP
US Elections Inside Story: Donald Trump का दबदबा टूटा, बाजार खुशी से झूमा... | Share Market
Sansani: LOVE...शादी...और 'डेथ गेम' !
UP Elections 2027: श्रीकृष्ण पर BJP-SP में Poster War शुरू! चुनाव से पहले गरमाई यूपी की सियासत
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'कांग्रेस के दिल में तब भी बाबर आज भी बाबर', सोनिया गांधी के बयान पर BJP का पलटवार
'कांग्रेस के दिल में तब भी बाबर आज भी बाबर', सोनिया गांधी के बयान पर BJP का पलटवार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश यादव के राम मंदिर दौरे पर सपा का खंडन, मनोज काका बोले- अभी नहीं जाएंगे
अखिलेश यादव के राम मंदिर दौरे पर सपा का खंडन, मनोज काका बोले- अभी नहीं जाएंगे
बॉलीवुड
'रामायण' से लीक हुआ लक्ष्मण-सीता का फाइट सीक्वेंस, हिंदी वर्जन में है मिसिंग
'रामायण' से लीक हुआ लक्ष्मण-सीता का फाइट सीक्वेंस, हिंदी वर्जन में है मिसिंग
क्रिकेट
7 साल से न्यूजीलैंड को कोई नहीं हरा पाया, तीसरे वनडे में टीम इंडिया रचेगी इतिहास
7 साल से न्यूजीलैंड को कोई नहीं हरा पाया, तीसरे वनडे में टीम इंडिया रचेगी इतिहास
इंडिया
कोच्चि में CJP के प्रोटेस्ट पर बोले शशि थरूर- ‘हम लोकतंत्र में भरोसा रखते हैं उन्हें...’
कोच्चि में CJP के प्रोटेस्ट पर बोले शशि थरूर- ‘हम लोकतंत्र में भरोसा रखते हैं उन्हें...’
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: शरद पवार अस्पताल से हुए डिस्चार्ज, उद्धव ठाकरे कल करेंगे मुलाकात
महाराष्ट्र: शरद पवार अस्पताल से हुए डिस्चार्ज, उद्धव ठाकरे कल करेंगे मुलाकात
शिक्षा
J&K Bank Recruitment 2026: जम्मू कश्मीर बैंक में 1397 पदों पर निकली भर्ती, 26 नवंबर तक करें आवेदन 
जम्मू कश्मीर बैंक में 1397 पदों पर निकली भर्ती, 26 नवंबर तक करें आवेदन 
एग्रीकल्चर
Cattle Deworming: दुधारू पशुओं को साल में कितनी बार देनी चाहिए कीड़े मारने की दवा?
दुधारू पशुओं को साल में कितनी बार देनी चाहिए कीड़े मारने की दवा?
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget