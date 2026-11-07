Royal Enfield Himalayan 750: Royal Enfield भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में तहलका मचाने के लिए पूरी तरह तैयार है. कंपनी अपनी लोकप्रिय एडवेंचर मोटरसाइकिल सीरीज का विस्तार करते हुए भारत में अब तक की सबसे पावरफुल Himalayan 750 लॉन्च करने जा रही है. हाल ही में वैश्विक स्तर पर कदम रखने के बाद, इस दमदार बाइक को भारत में 26 से 28 नवंबर के बीच आयोजित होने वाले मोटोवर्स 2026 इवेंट में आधिकारिक तौर पर पेश किया जा सकता है.

यह नई मोटरसाइकिल पैरेलल-ट्विन इंजन, अपग्रेडेड हार्डवेयर और लंबी दूरी की यात्रा को ध्यान में रखकर तैयार किए गए बेहतरीन फीचर्स से लैस है. इसके साथ ही रॉयल एनफील्ड ने पहली बार 750सीसी एडवेंचर टूरर कैटेगरी में एंट्री मार ली है.

इंजन और बेजोड़ परफॉर्मेंस

Royal Enfield Himalayan 750 में 743सीसी का एयर/ऑयल-कूल्ड, पैरेलल-ट्विन इंजन दिया गया है, जो 7000 आरपीएम पर 55 बीएचपी की मैक्सिमम पावर और 5,000 आरपीएम पर 63 एनएम का पीक टॉर्क जनरेट करता है. कंपनी का दावा है कि इस मोटरसाइकिल का 90 फीसदी टॉर्क महज 3500 आरपीएम के निचले स्तर से ही मिलना शुरू हो जाता है.

इसका मतलब है कि यह बाइक न सिर्फ हाईवे पर दौड़ेगी, बल्कि ऊबड़-खाबड़ और कठिन ऑफ-रोड रास्तों पर भी बेहतरीन पकड़ और ताकत देगी. इस इंजन को 6-स्पीड गियरबॉक्स और वेट मल्टी-प्लेट क्लच के साथ जोड़ा गया है. Himalayan सीरीज के सफर को देखें तो कंपनी ने 411सीसी सिंगल-सिलेंडर से शुरुआत की थी, जिसके बाद 452सीसी का शेरपा इंजन आया और इस साल 440सीसी वेरिएंट भी वापस लौटा, लेकिन 750सीसी का यह मॉडल सीरीज की सबसे बड़ी छलांग है.

मजबूत चेसिस और सस्पेंशन

पहाड़ी और कठिन रास्तों पर मजबूती बनाए रखने के लिए Himalayan 750 को बॉक्स-सेक्शन स्पाइन फ्रेम पर तैयार किया गया है, जिसमें इंजन खुद चेसिस के एक मजबूत हिस्से के रूप में काम करता है. बाइक के फ्रंट में एडजस्टेबल डैम्पिंग, कम्प्रेशन और रिबाउंड की सुविधा के साथ 43 एमएम के शोवा यूएसडी फोर्क्स दिए गए हैं, जो 190 एमएम का व्हील ट्रैवल देते हैं.

वहीं रियर प्रोफाइल में लिंकेज के साथ शोवा का मोनोशॉक सस्पेंशन मिलता है, जो एडजस्टेबल प्रीलोड और रिबाउंड के साथ 175 एमएम का ट्रैवल देता है. ब्रेकिंग ड्यूटी के लिए इसके अगले पहिए में टू-पिल्टन कैलीपर्स के साथ 280 एमएम के ट्विन डिस्क ब्रेक और पिछले पहिए में 255 एमएम का सिंगल डिस्क ब्रेक दिया गया है. सुरक्षा के लिहाज से इसमें कॉर्नरिंग एबीएस, स्विच करने योग्य रियर एबीएस और लीन-सेंसिटिव ट्रैक्शन कंट्रोल के साथ डुअल-चैनल एबीएस मिलता है.

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एडवांस फीचर्स और पांच राइडिंग मोड्स

तकनीक के मामले में भी यह एडवेंचर बाइक काफी एडवांस है. इसमें पांच अलग-अलग राइडिंग मोड्स दिए गए हैं, जिनमें रोड, रोड स्पोर्ट, रेन, ट्रेल और कस्टम शामिल हैं. ये मोड्स सड़क की स्थिति के हिसाब से इंजन मैपिंग, एक्सीलरेटर रिस्पॉन्स और एबीएस सेटिंग्स को बदल देते हैं.

इसके अलावा बाइक में सिक्स-एक्सिस IMU, क्रूज कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और ब्लूटूथ व वाई-फाई कनेक्टिविटी को सपोर्ट करने वाला 4-इंच का गोल टीएफटी इंस्ट्रूमेंट कंसोल दिया गया है. इस कंसोल के जरिए राइडर सीधे नेविगेशन, फोन कॉल और म्यूजिक को कंट्रोल कर सकते हैं. बाइक में दो टाइप-सी यूएसबी पोर्ट मिलते हैं, जिनमें से एक 27 वाट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है.

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