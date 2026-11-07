अखिलेश यादव के राम मंदिर दौरे पर सपा का खंडन, मनोज काका बोले- अभी नहीं जाएंगे

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के 12 दिसंबर को अयोध्या दर्शन पर सपा प्रवक्ता मनोज काका ने खंडन करते हुए कहा, कि अखिलेश यादव पहले इटावा में बन रहे केदारेश्वर मंदिर के पूर्ण होने के बाद उसमें विधि-विधान से पूजा-अर्चना करेंगे, उसके बाद ही अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन करेंगे.

मनोज काका का यह बयान ऐसे वक्त में आया है, जब सपा नेता पवन पांडेय ने सार्वजनिक रूप से यह ऐलान किया था कि अगले महीने 12 दिसंबर को सपा प्रमुख अखिलेश यादव परिवार समेत राम मंदिर के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंचेंगे और पहले हनुमानगढ़ी का आशीर्वाद लेंगे. इसके बाद अखिलेश यादव के अयोध्या जाने पर राजनीति गर्मा गयी है.

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अखिलेश यादव भी इटावा में मंदिर के बाद ही अयोध्या जाने की बात कह चुके

इससे पहले खुद सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी कई बार अयोध्या जाने के सवाल पर कह चुके हैं कि इटावा में बन रहे केदारेश्वर मंदिर के निर्माण पूरे होने के बाद ही वे अयोध्या में राम लला के दर्शन करेंगे. यही बात दोहराकर मनोज काका ने उन दावों का खंडन किया है, जिसमें 12 दिसंबर को अखिलेश यादव के अयोध्या जाने की बात कही जा रही थी.

अयोध्या दर्शन पर शुरू हो चुकी राजनीति

अखिलेश यादव के अयोध्या जाने के दावों पर प्रदेश में राजनीति भी शुरू हो चुकी है. खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिना नाम लिए तंज कसते हुए कहा, "जिन लोगों ने राम को अपमानित किया था. वो अयोध्या आए लेकिन रामभक्तों से माफी जरूर मांग ले.प्रभु सबको माफ करेंगे अहंकाकरी सत्ता को खत्म करने में प्रभु देर नहीं कर सकते हैं."

इसके अलावा मौलाना साजिद रशीदी ने उन्हें नकली हिन्दू कहकर विवादित बयान दिया है. उन्होंने कहा कि 2027 का चुनाव आ रहा है, इसलिए अखिलेश यादव को अयोध्या का राम मंदिर याद आ रहा है.

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