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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअखिलेश यादव के राम मंदिर दौरे पर सपा का खंडन, मनोज काका बोले- अभी नहीं जाएंगे

अखिलेश यादव के राम मंदिर दौरे पर सपा का खंडन, मनोज काका बोले- अभी नहीं जाएंगे

अखिलेश यादव के 12 दिसंबर को अयोध्या दर्शन पर सपा प्रवक्ता मनोज काका ने खंडन करते हुए कहा, कि अखिलेश यादव पहले इटावा में बन रहे केदारेश्वर मंदिर के पूर्ण होने के बाद राम मंदिर के दर्शन करेंगे.

Written By : जय प्रकाश |  Updated at : 07 Nov 2026 08:40 PM (IST)
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समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के 12 दिसंबर को अयोध्या दर्शन पर सपा प्रवक्ता मनोज काका ने खंडन करते हुए कहा, कि अखिलेश यादव पहले इटावा में बन रहे केदारेश्वर मंदिर के पूर्ण होने के बाद उसमें विधि-विधान से पूजा-अर्चना करेंगे, उसके बाद ही अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन करेंगे.

मनोज काका का यह बयान ऐसे वक्त में आया है, जब सपा नेता पवन पांडेय ने सार्वजनिक रूप से यह ऐलान किया था कि अगले महीने 12 दिसंबर को सपा प्रमुख अखिलेश यादव परिवार समेत राम मंदिर के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंचेंगे और पहले हनुमानगढ़ी का आशीर्वाद लेंगे. इसके बाद अखिलेश यादव के अयोध्या जाने पर राजनीति गर्मा गयी है.

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अखिलेश यादव भी इटावा में मंदिर के बाद ही अयोध्या जाने की बात कह चुके 

इससे पहले खुद सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी कई बार अयोध्या जाने के सवाल पर कह चुके हैं कि इटावा में बन रहे केदारेश्वर मंदिर के निर्माण पूरे होने के बाद ही वे अयोध्या में राम लला के दर्शन करेंगे. यही बात दोहराकर मनोज काका ने उन दावों का खंडन किया है, जिसमें 12 दिसंबर को अखिलेश यादव के अयोध्या जाने की बात कही जा रही थी.

अयोध्या दर्शन पर शुरू हो चुकी राजनीति 

अखिलेश यादव के अयोध्या जाने के दावों पर प्रदेश में राजनीति भी शुरू हो चुकी है. खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिना नाम लिए तंज कसते हुए कहा, "जिन लोगों ने राम को अपमानित किया था. वो अयोध्या आए लेकिन रामभक्तों से माफी जरूर मांग ले.प्रभु सबको माफ करेंगे अहंकाकरी सत्ता को खत्म करने में प्रभु देर नहीं कर सकते हैं."

इसके अलावा मौलाना साजिद रशीदी ने उन्हें नकली हिन्दू कहकर विवादित बयान दिया है. उन्होंने कहा कि 2027 का चुनाव आ रहा है, इसलिए अखिलेश यादव को अयोध्या का राम मंदिर याद आ रहा है.

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About the author जय प्रकाश

जय प्रकाश, पत्रकारिता में 20 वर्षों का अनुभव. पत्रकारिता के क्षेत्र में रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग, डिजिटल कंटेंट, हाइपरलोकल जर्नलिज्म और न्यूज़ प्रोडक्शन में लंबे समय तक काम किया है. अनुभव राजनीति, प्रशासन, सामाजिक मुद्दों, अपराध और जनसरोकार से जुड़े विषयों की रिपोर्टिंग में रहा है. प्रिंट, डिजिटल, टीवी और वीडियो कंटेंट के लिए काम किया है और बदलते मीडिया परिदृश्य के साथ डिजिटल पत्रकारिता की नई तकनीकों को अपनाया है.
वर्तमान में डिजिटल न्यूज़ और कंटेंट के क्षेत्र में सक्रिय. तथ्य आधारित, निष्पक्ष और प्रभावशाली पत्रकारिता में विश्वास रखता हूं और जमीनी मुद्दों को सरल, स्पष्ट और विश्वसनीय तरीके से दर्शकों तक पहुंचाने को प्राथमिकता. ईटीवी, पी7, राजस्थान पत्रिका (डिजिटल), वन इंडिया (हिंदी ), पॉकेट एफएम (क्रिएटिव राइटर), वर्तमान में एबीपी न्यूज़ (हिंदी ) में कंसल्टेंट कार्यरत. इसके साथ ही हाथरस, आगरा, मऊ, मुरादाबाद में फील्ड रिपोर्टिंग का अनुभव.
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Published at : 07 Nov 2026 08:40 PM (IST)
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