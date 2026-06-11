हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटो2026 में डीजल कार खरीदना फायदे का सौदा या नुकसान का? समझ लें हर एक बात

2026 में डीजल कार खरीदना फायदे का सौदा या नुकसान का? समझ लें हर एक बात

Diesel Car 2026: अगर डीजल कार खरीदना चाहते हैं तो पहले माइलेज, मेंटेनेंस, नियम और भविष्य की संभावनाओं को समझकर ही सही निर्णय लेना जरूरी है.

By : हिमांशु सिंह | Updated at : 11 Jun 2026 06:04 PM (IST)
Preferred Sources

Diesel Car 2026: भारत में डीजल कारों की लोकप्रियता एक समय काफी ज्यादा थी. बेहतर माइलेज और दमदार टॉर्क की वजह से लोग लंबी दूरी के लिए डीजल गाड़ियों को प्राथमिकता देते थे. लेकिन पिछले कुछ वर्षों में बदलते उत्सर्जन नियम, बढ़ती इलेक्ट्रिक वाहन बिक्री और कई शहरों में पुराने डीजल वाहनों पर लगने वाली पाबंदियों ने ग्राहकों की सोच बदल दी है. ऐसे में 2026 में नई डीजल कार खरीदने का फैसला पहले जितना आसान नहीं रह गया है. 

कई लोग अब यह जानना चाहते हैं कि क्या डीजल कार आज भी फायदे का सौदा है या फिर पेट्रोल, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक विकल्प बेहतर साबित हो सकते हैं. सच्चाई यह है कि इसका जवाब हर ग्राहक के उपयोग और जरूरत पर निर्भर करता है. इसलिए नई कार खरीदने से पहले डीजल वाहन के फायदे और चुनौतियों दोनों को समझना बेहद जरूरी है.

डीजल कार खरीदने के फायदे आज भी मौजूद हैं

अगर आपकी मासिक ड्राइविंग ज्यादा है और आप अक्सर लंबी दूरी तय करते हैं, तो डीजल कार आज भी एक अच्छा विकल्प साबित हो सकती है. डीजल इंजन आमतौर पर पेट्रोल की तुलना में बेहतर माइलेज देते हैं, जिससे ईंधन खर्च कम हो सकता है. इसके अलावा डीजल इंजन में ज्यादा टॉर्क मिलता है, जो हाईवे ड्राइविंग और भारी लोड के दौरान बेहतर प्रदर्शन देता है. SUV और बड़ी गाड़ियों में डीजल इंजन का अनुभव अभी भी काफी पसंद किया जाता है. 

यही कारण है कि कई कंपनियां आज भी अपने लोकप्रिय मॉडलों में डीजल विकल्प दे रही हैं. जो लोग सालाना हजारों किलोमीटर की यात्रा करते हैं, उनके लिए डीजल वाहन की अतिरिक्त शुरुआती कीमत समय के साथ वसूल हो सकती है. इसलिए ज्यादा उपयोग करने वाले ग्राहकों के लिए डीजल का आकर्षण पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है.

यह भी पढ़ें: EV खरीदने के बाद कितना आता है बिजली का बिल? असली खर्च जानकर चौंक जाएंगे

खरीदने से पहले इन चुनौतियों को भी समझ लें

डीजल कार खरीदते समय भविष्य के नियमों और मेंटेनेंस लागत को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. कई शहरों में पुराने डीजल वाहनों के उपयोग को लेकर पहले से सख्त नियम लागू हैं और आने वाले समय में और बदलाव संभव हैं. इसके अलावा आधुनिक डीजल इंजन में उत्सर्जन नियंत्रण के लिए कई उन्नत तकनीकें दी जाती हैं, जिससे रखरखाव का खर्च बढ़ सकता है. डीजल कारों की शुरुआती कीमत भी अक्सर पेट्रोल मॉडल से ज्यादा होती है. 

दूसरी ओर हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहन तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं, जिससे भविष्य में डीजल वाहनों की रीसेल वैल्यू पर भी असर पड़ सकता है. अगर आपकी मासिक ड्राइविंग कम है और ज्यादातर उपयोग शहर के अंदर होता है, तो पेट्रोल या हाइब्रिड वाहन ज्यादा समझदारी भरा विकल्प साबित हो सकता है. इसलिए 2026 में डीजल कार खरीदने से पहले अपनी जरूरत, बजट और भविष्य की योजनाओं का सही आकलन करना जरूरी है.

यह भी पढ़ें: 450 KM रेंज वाली इस EV पर मिल रहा 50000 रुपये का डिस्काउंट, जानिए सेफ्टी और जरूरी डिटेल्स

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
Read More
Published at : 11 Jun 2026 06:04 PM (IST)
Tags :
Diesel Car Petrol Vs Diesel Car Buying Guide Diesel Car 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
2026 में डीजल कार खरीदना फायदे का सौदा या नुकसान का? समझ लें हर एक बात
2026 में डीजल कार खरीदना फायदे का सौदा या नुकसान का? समझ लें हर एक बात
ऑटो
क्या गंगा एक्सप्रेसवे पर चलता है फास्टैग का एनुअल पास? सफर करने से पहले जानें हकीकत
क्या गंगा एक्सप्रेसवे पर चलता है फास्टैग का एनुअल पास? सफर करने से पहले जानें हकीकत
ऑटो
EV खरीदने के बाद कितना आता है बिजली का बिल? असली खर्च जानकर चौंक जाएंगे
EV खरीदने के बाद कितना आता है बिजली का बिल? असली खर्च जानकर चौंक जाएंगे
ऑटो
फैमिली को नहीं आएगी खरोंच! ADAS और 6 एयरबैग के साथ आने वाली ये है देश की सबसे सस्ती कार
फैमिली को नहीं आएगी खरोंच! ADAS और 6 एयरबैग के साथ आने वाली ये है देश की सबसे सस्ती कार
Advertisement

वीडियोज

Mahadev & Sons:😯Mogra को मिली घर की चाबी, सातवें आसमान पर पहुंचकर सबसे पहले खोली तिजोरी #sbs
बॉलीवुड न्यूज़: 'अल्फा' टीज़र के बाद सोशल मीडिया पर हंगामा: शाहरुख, सलमान और शरवरी के फैंस ने खोला मोर्चा (11.06.26)
Indians Dead in Hormuz: महायुद्ध में 3 नागरिकों की मौत पर गुर्राया भारत ! अब क्या होगा? ABPLIVE
TMC Breakup | TMC MP Resignation: आधी रात Operation Lotus! ममता बनर्जी का साथ क्यों छोड़ा?
Iran Israel War Update: ईरान का अमेरिका को आखिरी अल्टीमेटम | Trump | Big Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'हमले से बिगड़ रहे हालात, फौरन बंद हो अटैक', जहाज पर अमेरिकी हमले से गुस्साए भारत की दो टूक
3 दिन में तीन हमले, समंदर में US के दुस्साहस से भड़का भारत, ट्रंप से बोला- फौरन बंद हो अटैक
बिहार
Bihar MLC चुनाव: पवन सिंह सहित सभी 10 उम्मीदवार निर्विरोध जीते, दीपक प्रकाश का पत्ता साफ
Bihar MLC चुनाव: पवन सिंह सहित सभी 10 उम्मीदवार निर्विरोध जीते, दीपक प्रकाश का पत्ता साफ
बॉलीवुड
शादी के 9 साल बाद भी बच्चे को तरस रहीं ये एक्ट्रेस, TVF हुआ फेल, पति बोले- बहाने कब तक बनाएंगे
मोनालिसा का आईवीएफ हुआ फेल, बच्चे के लिए दर्द में एक्ट्रेस, पति बोले- बहाने कब तक बनाएंगे
क्रिकेट
W, W, W... 'जीरो' रन पर 3 विकेट, ऑस्ट्रेलिया से टूटा 23 साल पुराना शर्मनाक रिकॉर्ड; बांग्लादेश ने रचा इतिहास
W, W, W... 'जीरो' रन पर 3 विकेट, ऑस्ट्रेलिया से टूटा 23 साल पुराना शर्मनाक रिकॉर्ड
ट्रेंडिंग
Husband Wife Cute Fight: फ्लाइट में विंडो सीट पर पत्नी ने कर लिया कब्जा, एयर हॉस्टेस को बुला लाया पति; देखें वीडियो
फ्लाइट में विंडो सीट पर पत्नी ने कर लिया कब्जा, एयर हॉस्टेस को बुला लाया पति; देखें वीडियो
विश्व
ईरान पर अमेरिका के हमलों से बिगड़ रहे मिडिल ईस्ट के हालात, 16 जून को फ्रांस में जुटेंगे G-7 के देश, जानें कौन-कौन होगा शामिल
ईरान पर अमेरिकी हमलों से बिगड़ रहे मिडिल ईस्ट के हालात, 16 जून को फ्रांस में जुटेंगे G-7 के देश
विश्व
Explained: तीन दिन में तीन जहाज स्वाहा! ईरान से जंग में भारतीय टैंकर क्यों डुबा रहा अमेरिका, भारत के लिए मुश्किल कैसे?
Explained: तीन दिन में तीन जहाज स्वाहा! ईरान से जंग में भारतीय टैंकर क्यों डुबा रहा अमेरिका?
फ़ुटबॉल
FIFA World Cup 2026 Prize Money: फीफा 2026 की प्राइज मनी जानकर रह जाएंगे दंग, टी20 वर्ल्ड कप विजेता टीम इंडिया से लगभग 60 गुना अधिक, जानिए
फीफा 2026 की प्राइज मनी जानकर रह जाएंगे दंग, टी20 वर्ल्ड कप विजेता टीम इंडिया से लगभग 60 गुना अधिक, जानिए
ABP NEWS
गंगा में बह गए 77 साल के बुज़ुर्ग
गंगा में बह गए 77 साल के बुज़ुर्ग
ABP NEWS
मछुआरा फ्री होगा मुंबई, सरकार का नोटिस
मछुआरा फ्री होगा मुंबई, सरकार का नोटिस
ABP NEWS
Empathy hospital में अचानक लगी आग, मौके पर दमकल
Empathy hospital में अचानक लगी आग, मौके पर दमकल
ABP NEWS
TMC MP प्रताप चिक बड़ाईक ने राज्यसभा सदस्य पद से स्तीफा दिया
TMC MP प्रताप चिक बड़ाईक ने राज्यसभा सदस्य पद से स्तीफा दिया
ENT LIVE
Huma Qureshi की Baby Do Die Do का टीज़र हुआ वायरल, यूनिक ट्रीटमेंट और दमदार अंदाज ने जीता दिल
Huma Qureshi की Baby Do Die Do का टीज़र हुआ वायरल, यूनिक ट्रीटमेंट और दमदार अंदाज ने जीता दिल
Embed widget