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हिंदी न्यूज़ऑटोEV खरीदने के बाद कितना आता है बिजली का बिल? असली खर्च जानकर चौंक जाएंगे

EV खरीदने के बाद कितना आता है बिजली का बिल? असली खर्च जानकर चौंक जाएंगे

EV Charging Cost: EV खरीदने के बाद बिजली का बिल जरूर बढ़ता है, लेकिन यह खर्च पेट्रोल और डीजल के मुकाबले काफी कम हो सकता है. जानिए घर पर EV चार्ज करने का वास्तविक मासिक खर्च कितना आता है.

By : हिमांशु सिंह | Updated at : 11 Jun 2026 04:31 PM (IST)
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EV Charging Cost: इलेक्ट्रिक वाहन यानी EV की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है. बढ़ती पेट्रोल और डीजल की कीमतों के बीच कई लोग EV को सस्ता और बेहतर विकल्प मान रहे हैं. लेकिन नई इलेक्ट्रिक कार खरीदने से पहले एक सवाल लगभग हर ग्राहक के मन में आता है कि आखिर घर पर चार्ज करने के बाद बिजली का बिल कितना बढ़ जाएगा. कुछ लोगों को लगता है कि EV चार्ज करने से हर महीने हजारों रुपये का अतिरिक्त बिल आएगा, जबकि वास्तविकता इससे काफी अलग हो सकती है. 

EV का सबसे बड़ा फायदा इसकी कम रनिंग कॉस्ट मानी जाती है. हालांकि बिजली का खर्च वाहन के बैटरी आकार, रोजाना चलने वाली दूरी और स्थानीय बिजली दरों पर भी निर्भर करता है. ऐसे में EV खरीदने से पहले यह समझना जरूरी है कि इसकी चार्जिंग का वास्तविक खर्च कितना होता है और यह पेट्रोल या डीजल वाहन के मुकाबले कितना किफायती साबित हो सकता है.

EV चार्ज करने पर कितना बढ़ सकता है बिजली का बिल

विशेषज्ञों के अनुसार एक औसत इलेक्ट्रिक कार सालभर में घर की कुल बिजली खपत में लगभग 20 से 30 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी कर सकती है. उदाहरण के लिए यदि कोई परिवार हर महीने 300 से 400 यूनिट बिजली इस्तेमाल करता है, तो EV चार्जिंग के बाद यह खपत कुछ हद तक बढ़ सकती है. हालांकि इसका सीधा संबंध इस बात से है कि वाहन कितनी दूरी तय कर रहा है. 

अगर कोई व्यक्ति रोजाना 30 से 40 किलोमीटर तक गाड़ी चलाता है, तो मासिक चार्जिंग खर्च अक्सर पेट्रोल के मुकाबले काफी कम रहता है. कई मामलों में घर पर EV चार्ज करने का मासिक खर्च कुछ सौ रुपये से लेकर करीब एक या दो हजार रुपये तक हो सकता है. यह खर्च स्थानीय बिजली दरों और वाहन की बैटरी क्षमता के अनुसार बदल सकता है.

यह भी पढ़ें: Green Tax क्या है और किन वाहन मालिकों को देना पड़ता है? जानिए पूरा नियम

पेट्रोल कार के मुकाबले कितना सस्ता पड़ता है EV

EV की सबसे बड़ी ताकत इसकी कम रनिंग कॉस्ट है. जहां पेट्रोल या डीजल वाहन चलाने पर हर महीने ईंधन पर अच्छी-खासी रकम खर्च हो सकती है, वहीं इलेक्ट्रिक वाहन में प्रति किलोमीटर खर्च काफी कम होता है. इसके अलावा घर पर रात के समय चार्जिंग करने पर कई जगह कम दरों का फायदा भी मिल सकता है. EV में इंजन ऑयल बदलने, कई जटिल मैकेनिकल पार्ट्स की सर्विस और ईंधन भरवाने जैसी जरूरतें भी कम हो जाती हैं. 

यही कारण है कि लंबे समय में EV मालिकों को कुल संचालन खर्च में बचत देखने को मिल सकती है. हालांकि खरीदारी से पहले अपने उपयोग, चार्जिंग सुविधा और स्थानीय बिजली दरों का आकलन करना जरूरी है. सही योजना के साथ EV न सिर्फ पर्यावरण के लिए बेहतर विकल्प साबित हो सकती है, बल्कि जेब पर भी अपेक्षाकृत कम बोझ डाल सकती है.

यह भी पढ़ें: 60 हजार में बुलेट और 45 हजार में Splendor, जानिए कहां आपको बेहद सस्ती मिल जाएंगी बाइक्स?

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 11 Jun 2026 04:31 PM (IST)
Tags :
Electric Vehicle EV Charging Cost Electric Car Electricity Bill EV Running Cost
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