ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोBYD Denza Z9 GT: 1,156hp की ताकत, लग्जरी फीचर्स, भारत आ रही ये धांसू इलेक्ट्रिक कार

BYD Denza Z9 GT: 1,156hp की ताकत, लग्जरी फीचर्स, भारत आ रही ये धांसू इलेक्ट्रिक कार

BYD Denza Z9 GT: 156hp की ताकत और 600km रेंज के साथ भारत आ रही है BYD डेंजा Z9 GT. जानिए इस लग्जरी इलेक्ट्रिक कार के फीचर्स और कीमत.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 02 Nov 2026 02:41 PM (IST)
Preferred Sources

BYD Denza Z9 GT: हमारे देश में भी अब लग्जरी कार की डिमांड अब ज्यादा है और लोग इन गाड़ियों को काफी पसंद कर रहे हैं. जिसके चलते कंपनियां भी नई-नई गाड़ियां लॉन्च कर रही हैं. इन दिनों मार्केट में एक ऐसी इलेक्ट्रिक कार की चर्चा चल रही है. जो की पॉवर और फीचर्स में बेहद ही शानदार है. दरअसल हम बात कर रहें हैं BYD की नई प्रीमियम और लग्जरी कार डेंजा जो की भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में अपनी धमाकेदार एंट्री के लिए पूरी तरह तैयार है.

बता दें कि कंपनी 13 नवंबर को अपनी सुपर-पावरफुल और लग्जरी इलेक्ट्रिक कार डेंजा Z9 GT  का भारत में डेब्यू करने जा रही है. चलिए इस खबर में जानतें हैं गाड़ी में मिलने वाली सभी कमाल के फीचर्स और गाड़ी के रेंज के बारें में.

रिलेटेड स्टोरी >>

ऑटो
New Car Buying Tips: नई कार खरीदते समय डीलर से जरूर पूछिए ये बातें, जानें काम की बात
नई कार खरीदते समय डीलर से जरूर पूछिए ये बातें, जानें काम की बात
ऑटो
EICMA 2026: कौन-सी बाइक आ सकती है भारत? Himalayan 750 समेत इन बाइकों पर नजर
EICMA 2026 से कौन-सी बाइक आ सकती है भारत? Himalayan 750 समेत इन बाइकों पर नजर
ऑटो
Upcoming Electric Cars: नवंबर में आ रही हैं ये धांसू इलेक्ट्रिक गाड़ियां
पेट्रोल-डीजल वाली कारों को भूल जाइए, नवंबर में आ रही हैं ये धांसू इलेक्ट्रिक गाड़ियां
ऑटो
Car HUD Technology: क्या है HUD टेक्नोलॉजी, कार में यह कैसे काम करती है?
क्या है HUD टेक्नोलॉजी, कार में यह कैसे काम करती है?

सुपरकार जैसी पावर और जबरदस्त स्पीड

आपको बता दें कि Denza Z9 GT में तीन पावरफुल इलेक्ट्रिक मोटर्स का सेटअप दिया गया है जो मिलकर 1,156 hp की जोरदार ताकत और 1,210 Nm का टॉर्क जनरेट करते हैं. यह कार स्पीड के मामले में सुपरकारों को भी टक्कर देती है. क्योंकि डेंजा Z9 GT महज 2.7 सेकंड में 0 से 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है और इसकी टॉप स्पीड 270 किमी प्रति घंटा है.

यह भी पढ़ें: EICMA 2026: कौन-सी बाइक आ सकती है भारत? Himalayan 750 समेत इन बाइकों पर नजर

मिलती है 600 किमी की रेंज

वहीं इस लग्जरी इलेक्ट्रिक कार में 122.5 kWh क्षमता का बड़ा बैटरी पैक दिया गया है. जबकि कंपनी के दावों के मुताबिक यह कार एक बार फुल चार्ज होने पर WLTP साइकिल में 600 किलोमीटर तक की शानदार ड्राइविंग रेंज देती है.

जबकि इसके साथ ही इसमें 1,500 kW की अल्ट्रा-फास्ट चार्जिंग तकनीक मिलती है. जिससे इसकी बैटरी 10 से 97 फीसदी तक सिर्फ 9 मिनट में चार्ज हो सकती है.

कार में मिलते हैं लग्जरी फीचर्स

जानकारी दें दे कि गाड़ी के इंटीरियर का पूरा ध्यान रखा गया है. इसके डैशबोर्ड पर 17.3-इंच की सेंट्रल स्क्रीन के साथ कुल 5 डिजिटल डिस्प्ले मिलते हैं. जबकि केबिन में 20-स्पीकर वाला देवियाले साउंड सिस्टम, इन-बिल्ट रेफ्रिजरेटर, पैनोरमिक ग्लास रूफ, हीटेड/वेंटिलेटेड और मसाज सीट्स के साथ-साथ लेवल 2+ ADAS सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं.

अनोखा डिजाइन और ड्राइविंग टेक्नोलॉजी

बता दें कि Denza Z9 GT कार में रियर-व्हील स्टीयरिंग सिस्टम दिया गया है. जिसकी मदद से इसमें क्रैब-वॉक और 360-डिग्री कंपास टर्न जैसे फीचर्स मिलते हैं. इससे कार को पतली जगहों पर आसानी से मोड़ा और पार्क किया जा सकता है. भारत में इस कार की संभावित कीमत 1.2 करोड़ रुपये से 1.5 करोड़ रुपये के बीच हो सकती है.

यह भी पढ़ें: Toyota Innova Hycross Facelift: उठा पर्दा, जल्द होगी लॉन्च

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह एबीपी लाइव में ऑटो सेक्शन में कार्यरत हैं. जहां वह ऑटोमोबाइल से जुड़ी खबरों, नए मॉडल्स, कार-बाइक लॉन्च, ऑफर्स और ऑटो इंडस्ट्री से जुड़े विभिन्न विषयों पर खबरें लिखने की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उनका सफर वर्ष 2022 में डीएनपी इंडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने राजनीति, खेल और शिक्षा से जुड़ी खबरों पर काम किया. इसके साथ ही उन्होंने स्पोर्ट्स से संबंधित वीडियो भी तैयार किए.

इसके बाद उन्होंने Sportzwiki के साथ काम किया जहां उन्होंने मुख्य रूप से खेल जगत की खबरें लिखीं और सोशल मीडिया के लिए स्पोर्ट्स वीडियो बनाये. इसके बाद उन्होंने Hawk Martech में अपनी सेवाएं दीं. वर्तमान में वह एबीपी लाइव के साथ जुड़े हुए हैं और ऑटो बीट पर काम कर रहे हैं।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उन्होंने रामा यूनिवर्सिटी, कानपुर से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है. पत्रकारिता के दौरान उन्होंने न्यूज राइटिंग, डिजिटल कंटेंट, स्पोर्ट्स कवरेज, वीडियो कंटेंट और सोशल मीडिया के लिए कंटेंट तैयार करने का अनुभव हासिल किया है.
Read More
Published at : 02 Nov 2026 02:41 PM (IST)
Tags :
Auto News ABP LIVE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
New Car Buying Tips: नई कार खरीदते समय डीलर से जरूर पूछिए ये बातें, जानें काम की बात
नई कार खरीदते समय डीलर से जरूर पूछिए ये बातें, जानें काम की बात
ऑटो
EICMA 2026: कौन-सी बाइक आ सकती है भारत? Himalayan 750 समेत इन बाइकों पर नजर
EICMA 2026 से कौन-सी बाइक आ सकती है भारत? Himalayan 750 समेत इन बाइकों पर नजर
ऑटो
Upcoming Electric Cars: नवंबर में आ रही हैं ये धांसू इलेक्ट्रिक गाड़ियां
पेट्रोल-डीजल वाली कारों को भूल जाइए, नवंबर में आ रही हैं ये धांसू इलेक्ट्रिक गाड़ियां
ऑटो
Car HUD Technology: क्या है HUD टेक्नोलॉजी, कार में यह कैसे काम करती है?
क्या है HUD टेक्नोलॉजी, कार में यह कैसे काम करती है?
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Jaipur News: जयपुर की डरावनी कहानी | ABP News
INDIA BLOC Ramlila Maidan Rally | Rahul Gandhi: 'महारैली' का मंच.. ज्ञानेश पर सीधी जंग ! | Congress
Chitra Tripathi | India Bloc Ramlila Maidan Rally: 'रामलीला' से हिलेगा' मोदी किला'? | Breaking | ABP
INDIA Bloc Rally Vs BJP Padyatra: BJP की पदयात्रा और विपक्ष की रैली की Inside Story | Rahul Gandhi
INDIA BLOC Ramlila Maidan Rally: ज्ञानेश पर लड़ाई..मोदी-शाह तक आई? | Rahul Gandhi | Congress | BJP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
इंडिया गठबंधन की रैली में नहीं बोल पाए ये 4 बड़े नेता, BJP का तंज
इंडिया गठबंधन की रैली में नहीं बोल पाए ये 4 बड़े नेता, BJP का तंज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
EXCLUSIVE: आजम खान पर ED की जांच का दायरा बढ़ा, ये 11 कंपनियां भी रडार पर
EXCLUSIVE: आजम खान पर ED की जांच का दायरा बढ़ा, ये 11 कंपनियां भी रडार पर
इंडिया
53 हजार करोड़ की डील साइन, भारत बना रहा 8 जंगी जहाज, रडार भी नहीं पकड़ पाएगा, जानें ताकत
53 हजार करोड़ की डील साइन, भारत बना रहा 8 जंगी जहाज, रडार भी नहीं पकड़ पाएगा, जानें ताकत
क्रिकेट
ICC का पाकिस्तान पर सख्त एक्शन, कप्तान अफरीदी ने मानी गलती
ICC का पाकिस्तान पर सख्त एक्शन, कप्तान अफरीदी ने मानी गलती
बॉलीवुड
संजय गुप्ता की बेटी के आपत्तिजनक इशारे को मिलाप जवेरी ने किया डिफेंड, बोले- प्लीज उन्हें माफ कर दें और वो कंटेंट हटा दें
संजय गुप्ता की बेटी के आपत्तिजनक इशारे को मिलाप जवेरी ने किया डिफेंड, बोले- प्लीज उन्हें माफ कर दें और वो कंटेंट हटा दें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा नोएडा एयरपोर्ट या वजह कुछ और? लगातार घट रहे यात्री
जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा नोएडा एयरपोर्ट या वजह कुछ और? लगातार घट रहे यात्री
हेल्थ
गाय के दिल की झिल्ली इंसान के शरीर में बन नई नस, डॉक्टरों का कमाल
गाय के दिल की झिल्ली इंसान के शरीर में बन नई नस, डॉक्टरों का कमाल
शिक्षा
CLAT 2027 के लिए अब 7 नवंबर तक करें आवेदन, बढ़ाई गई डेट
CLAT 2027 के लिए अब 7 नवंबर तक करें आवेदन, बढ़ाई गई डेट
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget