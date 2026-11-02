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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडजनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा नोएडा एयरपोर्ट या वजह कुछ और? लगातार घट रहे यात्री

जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा नोएडा एयरपोर्ट या वजह कुछ और? लगातार घट रहे यात्री

जेवर एयरपोर्ट पर 15 जून 2026 से उड़ानें शुरू हुई थीं. पहली फ्लाइट इंडिगो की थी, जो लखनऊ से आकर यहां उतरी. पहले दिन करीब 1,427 यात्रियों ने सफर किया.

Written By : वरुण भसीन |  Updated at : 02 Nov 2026 02:22 PM (IST)
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नोएडा एयरपोर्ट को बड़ी उम्मीदों के साथ शुरू किया गया था. दावा था कि यह एयरपोर्ट दिल्ली-NCR के लोगों के लिए हवाई सफर को आसान बनाएगा और देश के बड़े एयरपोर्ट में शामिल होगा. शुरुआत में यात्रियों की संख्या भी तेजी से बढ़ी लेकिन अब तस्वीर बदलती नजर आ रही है.

जुलाई के बाद से लगातार दो महीनों में यात्रियों की संख्या घटी है. सितंबर में जुलाई के मुकाबले करीब 27 फीसदी कम यात्रियों ने इस एयरपोर्ट का इस्तेमाल किया.

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शुरुआत अच्छी लेकिन अब रफ्तार धीमी

जेवर एयरपोर्ट पर 15 जून 2026 से उड़ानें शुरू हुई थीं. पहली फ्लाइट इंडिगो की थी, जो लखनऊ से आकर यहां उतरी. पहले दिन करीब 1,427 यात्रियों ने सफर किया.

जून के बाकी दिनों में करीब 25 हजार यात्रियों ने एयरपोर्ट का इस्तेमाल किया. इसके बाद जुलाई में यात्रियों की संख्या बढ़कर 77,204 पहुंच गई. इस दौरान 1,044 फ्लाइट्स का संचालन हुआ. जुलाई एयरपोर्ट के लिए अब तक का सबसे अच्छा महीना रहा.

लेकिन इसके बाद यात्रियों की संख्या में गिरावट शुरू हो गई. अगस्त और सितंबर में लगातार कमी दर्ज की गई. सितंबर में जुलाई के मुकाबले करीब 27 फीसदी कम यात्री पहुंचे.

1.2 करोड़ यात्रियों की क्षमता इस्तेमाल बहुत कम

जेवर एयरपोर्ट के पहले चरण की सालाना क्षमता करीब 1.2 करोड़ यात्रियों की है. यानी यहां हर साल बड़ी संख्या में यात्रियों के आने-जाने की व्यवस्था की गई है लेकिन फिलहाल एयरपोर्ट इस क्षमता के मुकाबले काफी कम इस्तेमाल हो रहा है. सवाल यह है कि इतनी बड़ी क्षमता और बेहतर कनेक्टिविटी की उम्मीदों के बावजूद एयरपोर्ट को पर्याप्त यात्री क्यों नहीं मिल रहे?

महंगा किराया बना बड़ी परेशानी?

इसकी एक बड़ी वजह हवाई टिकटों का महंगा किराया माना जा रहा है. एयरपोर्ट शुरू होने के बाद से ही यहां से उड़ानों के किराए को लेकर सवाल उठते रहे हैं. यात्रियों ने महंगे टिकटों पर नाराजगी जताई थी. फिलहाल यहां से इंडिगो और अकासा एयर की उड़ानें संचालित हो रही हैं. दोनों एयरलाइंस 17 घरेलू रूट पर सेवाएं दे रही हैं. उड़ानों और एयरलाइंस के सीमित विकल्प भी यात्रियों की पसंद को प्रभावित कर सकते हैं.

देशभर में भी घट रहे हवाई यात्री

जेवर एयरपोर्ट पर यात्रियों की कमी की एक वजह देशभर में हवाई सफर की मांग में आई गिरावट भी है. डीजीसीए के मुताबिक सितंबर में घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या अगस्त के मुकाबले 6.49 फीसदी घटकर 118.23 लाख रह गई.

यह लगातार चौथा महीना था जब घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई. महंगा एविएशन फ्यूल और रुपये की कमजोरी भी एयरलाइन कंपनियों के लिए चुनौती बने हुए हैं.

दुनियाभर के तनाव का भी असर

ज्यूरिख एयरपोर्ट के मुताबिक दुनियाभर में चल रहे तनाव के कारण एयरलाइन कंपनियां नए रूट शुरू करने को लेकर सतर्क हैं. इसका असर जेवर एयरपोर्ट की उड़ानों के विस्तार पर भी पड़ रहा है.

इसके अलावा बारिश का मौसम भी यात्रियों की संख्या घटने की एक वजह है. पंतनगर एयरपोर्ट के निदेशक के मुताबिक पंतनगर-जेवर रूट पर चलने वाली फ्लाइट में औसतन आधी सीटें खाली जा रही थीं. जुलाई से सितंबर के बीच बारिश के कारण आमतौर पर हवाई सफर करने वाले यात्रियों की संख्या कम हो जाती है.

शुरुआती महीनों में घाटा भी बढ़ा

यात्रियों की कम संख्या का असर एयरपोर्ट के कारोबार पर भी पड़ा है. शुरुआती महीनों में एयरपोर्ट को करीब 28.3 करोड़ रुपये का ऑपरेटिंग घाटा हुआ. ऐसे में एयरपोर्ट के सामने यात्रियों की संख्या बढ़ाने के साथ-साथ ज्यादा एयरलाइंस और नए रूट जोड़ने की चुनौती भी है.

अब त्योहारी सीजन और इंटरनेशनल उड़ानों से उम्मीद

अब एयरपोर्ट को त्योहारी सीजन और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों से उम्मीद है. अक्टूबर में देशभर में हवाई सफर में सुधार के संकेत मिले हैं. माना जा रहा है कि आने वाले महीनों में यात्रियों की संख्या बढ़ सकती है.

वहीं 9 अक्टूबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया था कि जेवर एयरपोर्ट का नाम नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा जाएगा. कुल मिलाकर जेवर एयरपोर्ट की शुरुआत भले ही अच्छी रही हो लेकिन लगातार घटते यात्री कई सवाल खड़े कर रहे हैं. अब असली चुनौती इस एयरपोर्ट को सिर्फ एक बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से आगे बढ़ाकर यात्रियों की पहली पसंद बनाने की है.

About the author वरुण भसीन

वरुण भसीन एबीपी न्यूज़ में प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं. पिछले 9 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं. वे एयरलाइंस, रेलवे और सड़क-परिवहन से जुड़ी खबरें कवर करते हैं. इससे पहले वे कई संस्थानों में काम कर चुके हैं. वरुण न्यूज जगत से जुड़ी डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी बनाते आए हैं. वरुण ने MBM यूनिविर्सिटी जोधपुर से पढ़ाई की है. संपर्क करने के लिए मेल आईडी है- varunb@abpnetwork.com
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Published at : 02 Nov 2026 02:22 PM (IST)
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