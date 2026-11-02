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हिंदी न्यूज़ऑटोUpcoming Electric Cars: नवंबर में आ रही हैं ये धांसू इलेक्ट्रिक गाड़ियां

Upcoming Electric Cars: नवंबर में आ रही हैं ये धांसू इलेक्ट्रिक गाड़ियां

Upcoming Electric Cars: पेट्रोल-डीजल कारें छोड़िए नवंबर 2026 में आ रही हैं मर्सिडीज, डेन्जा और मिनी कूपर की शानदार इलेक्ट्रिक गाड़ियां. जानिए फीचर्स, रेंज और लॉन्च डिटेल्स.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 02 Nov 2026 12:13 PM (IST)
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Upcoming Electric Cars: भारतीय ऑटोमोबाइल अब पूरी तरह बदल चुका है और यहां अब मार्केट में आये दिन नई गाड़ियां लॉन्च होती रहती हैं. अगर आप लग्जरी इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदना चाहते हैं और पेट्रोल-डीजल गाड़ियों से छुटकारा चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए है.

क्योंकि इस महीने मर्सिडीज, टोयोटा और BYD जैसी बड़ी कंपनियां अपनी बेहतरीन इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियां भारतीय बाजार में उतारने जा रही हैं. तो चलिए जानते हैं कि इस नवंबर कौन-कौन सी नई गाड़ियां लॉन्च होने जा रही हैं.

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मर्सिडीज-बेंज उतारेगी इलेक्ट्रिक गाड़ी

आपको बता दें कि मर्सिडीज 4 नवंबर को अपनी नई GLC EV बाजार में लॉन्च करेगी. इस गाड़ी में आपको बहुत ही पावरफुल बैटरी मिलती है जो एक बार फुल चार्ज होने पाए काफी लंबी दूरी तय करेगी. जबकि इसकी रफ्तार भी बहुत तेज है और यह बहुत कम समय में ही अपनी फुल स्पीड रफ़्तार पकड़ सकती है. वहीं ऐसा माना जा रहा है कि इस लग्जरी EV की कीमत 90 लाख रुपये के आसपास हो सकती है.

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BYD के शानदार इलेक्ट्रिक मॉडल्स

वहीं BYD का खास लग्जरी ब्रांड डेंजा 13 नवंबर को भारत में अपनी दो नई गाड़ियां लॉन्च कर सकता है. इनमें एक शानदार इलेक्ट्रिक कार और एक प्रीमियम एमपीवी गाड़ी शामिल है. इन गाड़ियों की बैटरी बहुत दमदार है और ये सिंगल चार्ज में 500 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय कर सकती हैं. इनकी शुरुआती कीमत 1 करोड़ 25 लाख रुपये तक हो सकती है.

टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस फेसलिफ्ट

जबकि इसके अलावा टोयोटा कंपनी अपनी सबसे लोकप्रिय गाड़ी इनोवा हाइक्रॉस का नया और अपडेटेड वर्जन भी 25 नवंबर को ला सकती है. इस नई गाड़ी के लुक में आपको कई बदलाव देखने को मिलेंगे जो इसे और भी ज्यादा खूबसूरत बनाते हैं. इसके अलावा इसका इंजन बहुत शानदार है जो कम पेट्रोल में ज्यादा माइलेज देता है. इस कार की कीमत लगभग 20 लाख से 35 लाख रुपये तक हो सकती है.

मिनी कूपर SE और BMW एडिशन

जानकारी दें दे कि 27 नवंबर को नई मिनी कूपर SE भारत में लॉन्च की जाएगी. इस छोटी और स्टाइलिश इलेक्ट्रिक कार में बेहतरीन फीचर्स और बढ़िया रेंज मिलती है जो शहर में चलाने के लिए बहुत आसान है. इसके साथ ही बीएमडब्ल्यू कंपनी भी अपनी गाड़ियों के कुछ खास और नए एडिशन बाजार में उतार सकती है. जिसके चलते ऐसा माना जा रहा है कि लग्जरी कार प्रेमियों के लिए यह महीना बहुत ही शानदार होने वाला है.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह एबीपी लाइव में ऑटो सेक्शन में कार्यरत हैं. जहां वह ऑटोमोबाइल से जुड़ी खबरों, नए मॉडल्स, कार-बाइक लॉन्च, ऑफर्स और ऑटो इंडस्ट्री से जुड़े विभिन्न विषयों पर खबरें लिखने की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उनका सफर वर्ष 2022 में डीएनपी इंडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने राजनीति, खेल और शिक्षा से जुड़ी खबरों पर काम किया. इसके साथ ही उन्होंने स्पोर्ट्स से संबंधित वीडियो भी तैयार किए.

इसके बाद उन्होंने Sportzwiki के साथ काम किया जहां उन्होंने मुख्य रूप से खेल जगत की खबरें लिखीं और सोशल मीडिया के लिए स्पोर्ट्स वीडियो बनाये. इसके बाद उन्होंने Hawk Martech में अपनी सेवाएं दीं. वर्तमान में वह एबीपी लाइव के साथ जुड़े हुए हैं और ऑटो बीट पर काम कर रहे हैं।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उन्होंने रामा यूनिवर्सिटी, कानपुर से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है. पत्रकारिता के दौरान उन्होंने न्यूज राइटिंग, डिजिटल कंटेंट, स्पोर्ट्स कवरेज, वीडियो कंटेंट और सोशल मीडिया के लिए कंटेंट तैयार करने का अनुभव हासिल किया है.
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Published at : 02 Nov 2026 12:13 PM (IST)
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