Toyota Innova Hycross Facelift: हमारे बीच जब भी किसी ऐसे कार की बात होती है जो की चलने में आरामदायक और लुक में बेहतरीन हो तो टोयोटा के इनोवा का नाम जरूर आता है. इस बीच इंटरनेशनल बाजार में टोयोटा कंपनी ने अपनी लोकप्रिय प्रीमियम एमपीवी के नए अपडेटेड मॉडल Toyota Innova Hycross Facelift को लॉन्च कर दिया है. इसके बाद अब कंपनी भारत में अपने इस मॉडल को जल्द लॉन्च कर सकती है.

बता दें कि लुक में यह अपने मौजूदा मॉडल जैसी ही दिखाई देती है लेकिन कंपनी ने इसके केबिन और फीचर्स में कई बदलाव किए हैं. अगर आप भी इस 7/8 सीटर प्रीमियम एमपीवी को खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो चलिए विस्तार से जानते हैं कि नई टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस फेसलिफ्ट में क्या-क्या नए फीचर्स और बदलाव मिलने वाले हैं.

केबिन में मिलेंगे दो बड़े 12.3-इंच डिस्प्ले

आपको बता दें कि इनोवा हाइक्रॉस फेसलिफ्ट का सबसे बड़ा अपग्रेड इसके इंटीरियर और डैशबोर्ड पर देखने को मिला है. कार के अंदर अब पुराने टचस्क्रीन को हटाकर एक बड़ा 12.3-इंच का नया टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है. यह नया टचस्क्रीन बेहद साफ-सुथरे लेआउट और नए अपडेटेड इंफोटेनमेंट सॉफ्टवेयर के साथ आता है. जबकि इसके अलावा ड्राइवर के सामने मिलने वाले इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को भी पूरी तरह से बदल दिया गया है.

अब ड्राइवर कंसोल की जगह अब नया 12.3-इंच का फुल-टीएफटी डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले मिलता है. भारत में आने वाले वेरिएंट्स के लिए केबिन की अपहोल्स्ट्री और कलर थीम में भी कुछ नया दिया जा सकता है.

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कैप्टन सीट्स हुई ऑटोमैटिक

वहीं कम्फर्ट के मामले में भी नई इनोवा हाइक्रॉस फेसलिफ्ट को पहले से ज्यादा हाई-टेक बनाया गया है. क्योंकि कार की दूसरी रो में मिलने वाली कैप्टन सीट्स में अब ऑटोमैटिक की सुविधा दी गई है. जिसके चलते अब पीछे बैठे पैसेंजर्स बटन दबाकर आसानी से सीट को एडजस्ट कर सकते हैं.

जबकि इसके अलावा सामान रखने और निकालने को आसान बनाने के लिए कार के पिछले टेलगेट में नया किक सेंसर जोड़ा गया है. जिसका मतलब है कि अगर आपके दोनों हाथ में सामान या सूटकेस है तो बंपर के नीचे सिर्फ पैर हिलाकर आप बूट को आसानी से खोल सकेंगे.

मिलेगा Flex-Fuel का ऑप्शन

बात करें अगर इंजन और पावर की तो नई इनोवा हाइक्रॉस में मौजूदा मॉडल वाले ही पावरफुल पेट्रोल और स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड इंजन ऑप्शन मिलता रहेगा. इसमें 2.0-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन और 2.0-लीटर पेट्रोल-इलेक्ट्रिक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सेटअप मिलेगा. भारतीय बाजार में हाइक्रॉस का हाइब्रिड वेरिएंट सबसे ज्यादा लोकप्रिय है. लेकिन भारत में इसका नया फ्लेक्स-फ्यूल वेरिएंट देखने को मिल सकता है.

भारत में कबतक होगी लॉन्च?

आपको बता दें कि भारत में पेश होने वाला फेसलिफ्ट मॉडल इंडोनेशियाई वेरिएंट से थोड़ा अलग दिख सकता है और कंपनी इसमें कुछ अधिक क्रोम एलिमेंट्स और एग्रिसिव एक्सटीरियर स्टाइलिंग दे सकती है.

जबकि टोयोटा बहुत जल्द भारतीय बाजार के लिए भी नई इनोवा हाइक्रॉस फेसलिफ्ट की आधिकारिक लॉन्च तारीख का ऐलान करने वाली है. बड़ी 12.3-इंच स्क्रीन, अपडेटेड डिजिटल कंसोल, इलेक्ट्रिक कैप्टन सीट्स और फ्लेक्स-फ्यूल ऑप्शन के साथ यह एमपीवी अपने सेगमेंट में महिंद्रा और अन्य कंपनियों को और कड़ी टक्कर देने के लिए पूरी तरह तैयार है.

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