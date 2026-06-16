दिल्ली-NCR में चलने वाली इलेक्ट्रिक बसों का माइलेज कितना, एक चार्ज में कितनी दूरी करती है तय?

Electrity Consumption By New Electronic Buses: जहां एक तरफ 15 जून 2026 की सुबह Noida International Airport पर लखनऊ से आई Indigo की फ्लाइट नंबर 6E 2278 ने पहली commercial flight के रूप में सफल लैंडिंग की. वहीं, दूसरी तरफ 12 जून 2026 को CM योगी आदित्यनाथ ने इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई, जो 15 जून से जेवर एयरपोर्ट के साथ-साथ Noida और Greater Noida के प्रमुख रूटों पर दौड़ने लगीं. इन बसों का उद्देश्य Noida, Greater Noida और उत्तर प्रदेश के प्रमुख इलाकों को एयरपोर्ट से जोड़ना है. इस योजना के तहत एयरपोर्ट कनेक्टिविटी के लिए 45 नई इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया गया है. इसमें पहले चरण में 30 डबल-डेकर इलेक्ट्रिक बसें तैनात की जाएंगी, जिनमें से 10 बसें सिर्फ जेवर एयरपोर्ट रूट पर चलेंगी.

Botanical Garden, Pari Chowk, Gaur Chowk, Surajpur, Sector-62 और Ghaziabad जैसे प्रमुख क्षेत्रों को एयरपोर्ट से जोड़ने की योजना इसमे शामिल हैं. इससे यात्रियों को एक और फायदा होगा जैसे उन्हें निजी वाहन या टैक्सी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और एयरपोर्ट तक पहुंचना पहले से कहीं अधिक आसान होगा. ऐसे में कई लोगों के दिमाग में यह सवाल आता है कि आखिर एक इलेक्ट्रिक बस की औसत बिजली खपत कितनी होती है और एक बार चार्ज करने पर वह कितनी देर तक चल सकती है?

यह भी पढ़ेंः Slovakia Economy: किस चीज से सबसे ज्यादा कमाई करता है स्लोवाकिया, कैसे बना इतना अमीर?

एक चार्ज में कितनी दूर चलती हैं ये इलेक्ट्रिक बसें?

बता दें कि दिल्ली-एनसीआर में दौड़ने वाली इलेक्ट्रिक बसों की औसत बिजली खपत DTC के आंकड़ों के अनुसार लगभग 1.38 से 1.5 kWh प्रति किलोमीटर है. इसके अलावा एक बस को पूरी तरह चार्ज होने में लगभग 1 घंटा लगता है और एक बार चार्ज करने पर यह लगभग 150 से 200 किलोमीटर तक चल सकती है. सुविधाएं को ध्यान में रखते हुए इसके लिए सेक्टर-90 डिपो में 20 चार्जिंग स्टेशन बनाए जा रहे हैं, जो एक साथ 40 बसों को चार्ज कर सकते हैं.

इसके अलावा इन बसों में यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सीसीटीवी कैमरे, जीपीएस ट्रैकिंग और आपातकालीन पैनिक बटन जैसी आधुनिक सुविधाएं भी दी गई हैं.

यह भी पढ़ेंः लेबनान के पीछे क्यों पड़ा है इजरायल, जानें किस बात की है दुश्मनी?