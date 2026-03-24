फुल टैंक में चलेगी 1226 KM, भारत आ रही ये लग्जरी SUV, प्राइवेट जेट जैसा इंटीरियर

भारतीय ऑटो बाजार में इन दिनों हाइब्रिड गाड़ियों की डिमांड काफी ज्यादा है. ऐसे में अब एक ऐसी गाड़ी की एंट्री होगी, जो रेंज और माइलेज के मामले में काफी शानदार है. दरअसल,चीन की स्टार्टअप कंपनी रॉक्स मोटर ने भारत में अपनी शानदार SUV अडामास का पेटेंट फाइल किया है. इस गाड़ी की खास बात यह है कि फुल टैंक पर यह गाड़ी 1226 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है. यानी किसी लंबे सफर को आप बिना रुके एक ही बार में तय कर सकते हैं.

चीनी कंपनी की इस शानदार कार में आपको 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ 56.01 kWh का बड़ा बैटरी पैक मिलता है. इसका डुअल-मोटर 4WD सिस्टम 469bhp की पावर और 740Nm का टॉर्क जनरेट करती है. खास बात यह है कि ये SUV सिर्फ 5.5 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ सकती है. इस गाड़ी को इलेक्ट्रिक मोड में 235 किलोमीटर तक चलाया जा सकता है.

प्राइवेट जेट जैसा गाड़ी का इंटीरियर

जैसे ही आप इस गाड़ी में कदम रखेंगे, आपको लगेगा कि आप एक प्राइवेट जेट के अंदर आ गए हैं. यह गाड़ी आपको 6 और 7 सीटर दोनों ऑप्शन्स में मिल जाएगी. गाड़ी के अंदर आपको मसाज, हीटिंग और वेंटिलेशन के लिए ऑटोमन सपोर्ट मिलता है. इसके डैशबोर्ड पर 15.7-इंच की 3K हाई-रिजॉल्यूशन टचस्क्रीन और रियर सीट्स के लिए भी एंटरटेनमेंट स्क्रीन दी गई है.

कैसा है गाड़ी का डिजाइन?

गाड़ी के डिजाइन की बात करें तो यह किसी टैंक जैसी मस्कुलर और बॉक्सी नजर आती है. इसमें 21-इंच के बड़े अलॉय व्हील्स दिए गए हैं. इस गाड़ी की कुल लंबाई 5,298 mm, चौड़ाई 1,985mm और ऊंचाई 1,856 mm है. इसका व्हीलबेस 3,010 mm लंबा है. ऑफ-रोडिंग के शौकीनों के लिए इसमें 272mm का बेहतरीन ग्राउंड क्लीयरेंस और 770mm तक गहरे पानी में चल सकती है.

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