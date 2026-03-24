गर्मियों में गाड़ी के लिए बड़ा खतरा बन सकती हैं ये चीजें, इन टिप्स के बारे में जानना जरूरी

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हिंदी न्यूज़ऑटोगर्मियों में गाड़ी के लिए बड़ा खतरा बन सकती हैं ये चीजें, इन टिप्स के बारे में तुरंत जानना जरूरी

गर्मियों में गाड़ी के लिए बड़ा खतरा बन सकती हैं ये चीजें, इन टिप्स के बारे में तुरंत जानना जरूरी

Car Tips in Summer: गर्मियों में अपनी कार का ध्यान रखने के लिए आपको कुछ जरूरी चीजों के बारे में जानना बेहद जरूरी है. इनको नजरअंदाज करना आपकी कार के लिए खतरा पैदा कर सकता है.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Updated at : 24 Mar 2026 10:17 AM (IST)
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गर्मियों के मौसम में कार के कुछ खास पार्ट्स के लिए सबसे ज्यादा खतरा रहता है, इसलिए इन्हें नजरअंदाज करना आपके लिए भारी पड़ सकता है. तेज गर्मी का असर सिर्फ बाहर ही नहीं बल्कि कार के अंदर भी पड़ता है. अगर समय पर ध्यान न दिया जाए तो गाड़ी अचानक खराब हो सकती है, जो आपके लिए बड़े नुकसान का सबब बन सकती है. ऐसे में आपके लिए जानना जरूरी है कि किन चीजों को आपको नजर अंदाज नहीं करना चाहिए.

इन बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी

  • सबसे पहले कूलिंग सिस्टम की बात करते हैं. गर्मियों में इंजन का ओवरहीट होना सबसे आम समस्या है. कूलेंट कम या खराब होने पर इंजन ज्यादा गर्म होकर बंद भी हो सकता है. इसलिए कूलेंट का लेवल समय-समय पर चेक करना, रेडिएटर और वॉटर पंप में लीकेज देखना बहुत जरूरी होता है. अगर कूलेंट पुराना हो जाए तो उसे तुरंत बदल देना चाहिए, नहीं तो इंजन को बड़ा नुकसान हो सकता है.
  • दूसरा जरूरी हिस्सा टायर है. गर्मी में टायर के अंदर की हवा फैलती है, जिससे टायर प्रेशर बढ़ जाता है और लंबे सफर में टायर फटने का खतरा बढ़ जाता है. इसलिए टायर प्रेशर को रोजाना चेक करना चाहिए और जरूरत से ज्यादा हवा नहीं भरनी चाहिए. अगर पॉसिबल हो तो नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल बेहतर माना जाता है.
  • तीसरा जरूरी हिस्सा बैटरी है. आमतौर पर लोग सोचते हैं कि बैटरी सिर्फ सर्दियों में खराब होती है, लेकिन गर्मियों में भी ज्यादा तापमान से बैटरी का फ्लूइड जल्दी सूख जाता है और टर्मिनल पर जंग लग सकती है. इससे बैटरी अचानक फेल हो सकती है. खासकर पुरानी बैटरी की जांच जरूर करानी चाहिए.
  • इसके अलावा इंजन ऑयल भी गर्मी में प्रभावित होता है. ज्यादा तापमान के कारण ऑयल पतला हो जाता है, जिससे इंजन के पार्ट्स को सही से चिकनाई नहीं मिलती और घिसाव बढ़ सकता है. इसलिए ऑयल का लेवल और क्वालिटी चेक करते रहना चाहिए और जरूरत पड़ने पर तुरंत बदल देना चाहिए.
  • कार का एसी सिस्टम गर्मियों में सबसे ज्यादा काम करता है, इसलिए इसके खराब होने की संभावना भी बढ़ जाती है. एसी की गैस, फिल्टर और कम्प्रेसर की नियमित जांच जरूरी है. अगर एसी ठीक से काम नहीं करता, तो न सिर्फ कूलिंग कम होती है बल्कि फ्यूल की खपत भी बढ़ जाती है. 

यह भी पढ़ें:-

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Published at : 24 Mar 2026 10:17 AM (IST)
Tags :
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