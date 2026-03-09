इस EV के पास गिरी मिसाइल फिर भी खरोंच तक नहीं आई, इन खास फीचर्स से लैस है गाड़ी

यरूशलम में उस दौरान एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई जब मिसाइल की चपेट में आने के बाद भी इलेक्ट्रिक कार को कोई नुकसान नहीं हुआ. यह कार कोई और नहीं बल्कि चीन की मशहूर कार कंपनी BYD की है, जिसका नाम Atto 3 है. 1 मार्च को हुई इस घटना के दौरान कार में 5 सवारी मौजूद थी.

जब यह घटना हुई तब इस दौरान मिसाइल कार के बेहद करीब आकर गिरी थी, जिससे सड़क पर एक गहरा गड्ढा हो गया, लेकिन कार की मजबूती ने यात्रियों के लिए सुरक्षा कवच का काम किया, जिसके चलते कार में बैठे लोगों क आंच तक नहीं आई. ऐसे में इस चीनी इलेक्ट्रिक कार की खूब तारीफ हो रही है. आइए जानते हैं कि BYD Atto 3 किन खास फीचर्स से लैस है?

सेफ्टी में नंबर-1

BYD Atto 3 को यूरोप के Euro NCAP टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी मिल चुकी है. इस कार को e-Platform 3.0 पर बनाया गया है, जिसे EVs की सुरक्षा, मजबूती और इंटेलिजेंट ड्राइविंग के लिए चुना गया है. कार का स्ट्रक्चर इस तरह तैयार किया गया है कि कार को हादसे के दौरान कोई भी नुकसान न पहुंचे.

हादसे के बाद भी यात्री रहे सेफ

यरूशलम में हादसा इतना जबरदस्त था, इसके बावजूद कार में बैठे सभी यात्री सुरक्षित रहे. धमाके के दौरान BYD Atto 3 के A,B और C पिलर नहीं टूटे. गाड़ी का 85 फीसदी हिस्सा हाई-स्ट्रेंथ स्टील से बना है, जिसके चलते ही धमाके के दौरान केबिन सेफ रहा. इसके अलावा हादसे के बाद भी कार के दरवाजे और लॉक ठीक से काम कर रहे थे, जिससे रेस्क्यू के दौरान यात्रियों के निकालने के लिए कटर की जरूरत नहीं पड़ी.

इलेक्ट्रिक कारों में अक्सर टक्कर के बाद आग लगने का डर रहता है, लेकिन BYD Atto 3 के साथ ऐसा नहीं हुआ. कार की LFP ब्लेड बैटरी पूरी तरह स्थिर रही. बैटरी में न तो आग लगी और न ही इसमें से धुआं निकला. गाड़ी में कोई शॉर्ट सर्किट भी नहीं हुआ.

