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हिंदी न्यूज़ऑटो125cc से 350cc तक... कौन-सी बाइक देगी सबसे ज्यादा वैल्यू? खरीदने से पहले जान लें पूरा गणित

125cc से 350cc तक... कौन-सी बाइक देगी सबसे ज्यादा वैल्यू? खरीदने से पहले जान लें पूरा गणित

Best Daily Commuter Bikes: नई बाइक खरीदने में हैं आप कन्फ्यूज? जानिए 125cc से लेकर 350cc तक की मोटरसाइकिलों का असली माइलेज, मेंटेनेंस खर्च और अपनी जरूरत के हिसाब से सबसे बेस्ट बाइक.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 16 Jul 2026 08:24 AM (IST)
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Best Daily Commuter Bikes: भारत में बाइक की डिमांड पहले से ही बहुत ज्यादा है. जिसके चलते आज मार्केट में कई तरीके के बाइक मौजूद हैं. अगर आप भी बाइक खरीदने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि, कौन सी बाइक आपको वैल्यू फॉर मनी देगा. भारतीय मार्केट में 125 से लेकर 350 cc तक बाइक ज्यादा बिकती हैं. जिसके चलत आज हम इस खबर में आपको यह बताएंगे कि 125 से लेकर 350 cc तक कौन सी बाइक आपके लिए बेस्ट रहेगी. तो चलिए आइए आसान भाषा में समझते हैं इन अलग-अलग कैपेसिटी वाली मोटरसाइकिलों का पूरा गणित.

डेली कम्यूट और माइलेज के लिए बेस्ट हैं ये बाइक 

आपको बता दें कि, अगर आपको शहर के भारी ट्रैफिक से निकलना और महीने का पेट्रोल खर्च बचाना है तो 125cc की बाइक्स आपके लिए परफेक्ट हैं. इस सेगमेंट में हीरो एक्सट्रीम 125R, टीवीएस रेडर और होंडा एसपी 125 जैसी शानदार गाड़ियां आती हैं. इन बाइक्स का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये बेहद हल्की होती हैं. 

जिससे इन्हें ट्रैफिक में संभालना बेहद ही आसान होता है और ये 60 से 70 kmpl तक का बेहतरीन माइलेज भी देती हैं. वहीं, इनकी सर्विसिंग और स्पेयर पार्ट्स का खर्च भी बहुत कम होता है. अगर आपको बेहतरीन माइलेज के साथ बजट में बाइक चाहिए तो 125 cc सेगमेंट बेहतर साबित होगा.

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ये बाइक्स हैं स्टाइल और माइलेज का सही बैलेंस  

अब बात करते हैं उन युवाओं की जिनको जो माइलेज के साथ-साथ थोड़ा टार्क, पिकअप और स्पोर्टी लुक भी चाहिए होता है. बता दें कि, अगर आप भी ऐसी ही बाइक ढूंढ रहे हैं तो 150cc से 200cc का सेगमेंट एकदम सटीक बैठता है. इस रेंज में बजाज पल्सर N160, टीवीएस अपाचे और यामाहा MT-15 जैसी पॉपुलर बाइक्स बेहतरीन चॉइस हैं. 

यह सेगमेंट आपको रोजाना सिटी राइडिंग के साथ-साथ वीकेंड पर छोटी-मोटी लॉन्ग ड्राइव पर जाने की पूरी आजादी देता है. इनमें आपको 40 से 50 किमी/लीटर का ठीक-ठाक माइलेज मिल जाता है और हाई-स्पीड में चलने के लिए सिंगल या ड्यूल-चैनल एबीएस जैसे बेहतरीन सेफ्टी फीचर्स भी मिल जाते हैं.

250cc से 350cc सेगमेंट के बाइक्स 

अगर आपको बाइक से एडवेंचर पसंद तो आपको 250 से 350cc सेगमेंट की तरफ देखना चाहिए. रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350, हंटर 350 और होंडा CB350 जैसी बाइक्स इस कैटेगरी में सबसे आगे हैं. इन गाड़ियों में कमाल का टॉर्क मिलता है, जिससे हाईवे पर 100 किमी/घंटा की रफ्तार पर भी बाइक बिना किसी वाइब्रेशन के मक्खन की तरह चलती है. 

हालांकि, इनका वजन थोड़ा ज्यादा होता है जिससे इन्हें भारी ट्रैफिक में चलाना आसान नहीं होगा और इनका माइलेज भी 30 से 35 किमी/लीटर के आसपास ही रहता है.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 16 Jul 2026 08:24 AM (IST)
Tags :
Choose Right Motorcycle Capacity 125cc Vs 350cc Bike Mileage Best Daily Commuter Bikes Royal Enfield Vs Pulsar Maintenance
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