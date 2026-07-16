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हिंदी न्यूज़ऑटोE20 पर बवाल के बीच अब क्या करें कार मालिक? खरीदें Flex Fuel, EV या पेट्रोल कार?

E20 पर बवाल के बीच अब क्या करें कार मालिक? खरीदें Flex Fuel, EV या पेट्रोल कार?

New Car Buying Guide: E20 पेट्रोल के बवाल के बीच नई कार कौन सी खरीदें? जानिए अपनी जरूरत के हिसाब से फ्लेक्स-फ्यूल, इलेक्ट्रिक कार (EV) और पारंपरिक पेट्रोल गाड़ी के नुकसान और फायदे.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 16 Jul 2026 06:52 AM (IST)
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New Car Buying Guide: इंडिया में अभी सबसे ज्यादा चर्चित मुद्दा एथेनॉल है, क्योंकि, सरकार ने अब पुरे देश में एथेनॉल मिक्स पेट्रोल यानी E20 को सभी पेट्रोल पंप पर जरूरी कर दिया है.इसके बाद से कई जगह इसका विरोध जताया जा रहा है तो कई लोग सोशल मीडिया पर एथेनॉल से उनकी गाड़ियां खराब हो रही हैं इसका दावा कर रहे हैं.

जिसके बाद अब नए कार खरीदने वालों की थोड़ी चिंता बढ़ गई है. जिसके चलत आज हम भी इस बात पर ही चर्चा करेंगे कि, एथेनॉल से मचे बवाल के बाद आपको अगर नई कार खरीदनी है तो कौन सी गाड़ी पर दांव लगाएंगे.

क्या फ्लेक्स-फ्यूल कार खरीदना सही?

बता दें कि, अभी मार्केट में सबसे ज्यादा चर्चा फ्लेक्स-फ्यूल कार की है. नई तकनीक वाली यह गाड़ियां E20 से लेकर 100% शुद्ध एथेनॉल पर भी बिना किसी परेशानी के चल सकती हैं. अगर आप पर्यावरण को बचाना है और भविष्य की ग्रीन टेक्नोलॉजी के साथ चलना चाहते हैं तो फ्लेक्स-फ्यूल कारें आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकती हैं. 

लेकिन आपको यह ध्यान रखना होगा कि एथेनॉल की कम एनर्जी डेंसिटी के कारण इन गाड़ियों में आपको सामान्य पेट्रोल के मुकाबले 20 से 30% कम माइलेज मिलेगा. जब तक सरकार एथेनॉल की कीमतों को पेट्रोल से काफी सस्ता नहीं करती है तब तक यह आपकी जेब के लिए बहुत ज्यादा किफायती साबित नहीं होगी. साथ ही अभी हाईवे पर एथेनॉल पंप्स की संख्या भी काफी कम है.

यह भी पढ़ें: चालान कटने के बाद कितने दिन में भरना जरूरी? देर हुई तो देना पड़ सकता है ज्यादा पैसा

इलेक्ट्रिक व्हीकल कितना सही है?

आपको अगर डेली शहर के भारी ट्रैफिक में 50 से 80 किलोमीटर चलना है तो आपके लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा. ईवी का रनिंग कॉस्ट पेट्रोल कार के मुकाबले महज एक-चौथाई रह जाता है और इसमें मेंटेनेंस का झंझट भी ना के बराबर होता है. 

लेकिन अगर आप अक्सर लॉन्ग ड्राइव या दूर-दराज के इलाकों में रोड ट्रिप पर जाते हैं तो ईवी खरीदने से पहले चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और रेंज के बारे में जरूर सोच लें. साथ ही ईवी की शुरुआती खरीद कीमत भी पेट्रोल कारों से काफी ज्यादा होती है.

पेट्रोल और हाइब्रिड गाड़ियों पर दांव लगाना कितना सेफ?

बता दें कि, अगर आपका बजट कम है और आप किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो रेगुलर पेट्रोल कार आज भी सबसे बेस्ट ऑप्शन है. आजकल बाजार में आने वाली लगभग सभी नई पेट्रोल गाड़ियां E20 कंम्पैटिबल इंजनों के साथ आ रही हैं. जिससे उनके खराब होने का खतरा नहीं रहता. 

अगर आपका डेली बहुत ज्यादा ट्रेवल करते हैं तो आप स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कार चुन सकते हैं. जो शहर में 25 से 28 किमी/लीटर तक का शानदार माइलेज देती हैं. पेट्रोल कारों का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको रीसेल वैल्यू अच्छी मिलती है और देश के किसी भी कोने में मैकेनिक व फ्यूल की कोई कमी नहीं होती.

यह भी पढ़ें: क्या E20 पेट्रोल के कारण CNG की गाड़ी भी कम दे रही माइलेज, जानें क्यों कंप्लेंट कर रहे कार ओनर?

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 16 Jul 2026 06:52 AM (IST)
Tags :
E20 Petrol Engine Issue Flex Fuel Vs Ev India Best Car To Buy In 2026 Electric Car Mileage Cost
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