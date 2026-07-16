E20 पर बवाल के बीच अब क्या करें कार मालिक? खरीदें Flex Fuel, EV या पेट्रोल कार?
New Car Buying Guide: E20 पेट्रोल के बवाल के बीच नई कार कौन सी खरीदें? जानिए अपनी जरूरत के हिसाब से फ्लेक्स-फ्यूल, इलेक्ट्रिक कार (EV) और पारंपरिक पेट्रोल गाड़ी के नुकसान और फायदे.
New Car Buying Guide: इंडिया में अभी सबसे ज्यादा चर्चित मुद्दा एथेनॉल है, क्योंकि, सरकार ने अब पुरे देश में एथेनॉल मिक्स पेट्रोल यानी E20 को सभी पेट्रोल पंप पर जरूरी कर दिया है.इसके बाद से कई जगह इसका विरोध जताया जा रहा है तो कई लोग सोशल मीडिया पर एथेनॉल से उनकी गाड़ियां खराब हो रही हैं इसका दावा कर रहे हैं.
जिसके बाद अब नए कार खरीदने वालों की थोड़ी चिंता बढ़ गई है. जिसके चलत आज हम भी इस बात पर ही चर्चा करेंगे कि, एथेनॉल से मचे बवाल के बाद आपको अगर नई कार खरीदनी है तो कौन सी गाड़ी पर दांव लगाएंगे.
क्या फ्लेक्स-फ्यूल कार खरीदना सही?
बता दें कि, अभी मार्केट में सबसे ज्यादा चर्चा फ्लेक्स-फ्यूल कार की है. नई तकनीक वाली यह गाड़ियां E20 से लेकर 100% शुद्ध एथेनॉल पर भी बिना किसी परेशानी के चल सकती हैं. अगर आप पर्यावरण को बचाना है और भविष्य की ग्रीन टेक्नोलॉजी के साथ चलना चाहते हैं तो फ्लेक्स-फ्यूल कारें आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकती हैं.
लेकिन आपको यह ध्यान रखना होगा कि एथेनॉल की कम एनर्जी डेंसिटी के कारण इन गाड़ियों में आपको सामान्य पेट्रोल के मुकाबले 20 से 30% कम माइलेज मिलेगा. जब तक सरकार एथेनॉल की कीमतों को पेट्रोल से काफी सस्ता नहीं करती है तब तक यह आपकी जेब के लिए बहुत ज्यादा किफायती साबित नहीं होगी. साथ ही अभी हाईवे पर एथेनॉल पंप्स की संख्या भी काफी कम है.
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इलेक्ट्रिक व्हीकल कितना सही है?
आपको अगर डेली शहर के भारी ट्रैफिक में 50 से 80 किलोमीटर चलना है तो आपके लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा. ईवी का रनिंग कॉस्ट पेट्रोल कार के मुकाबले महज एक-चौथाई रह जाता है और इसमें मेंटेनेंस का झंझट भी ना के बराबर होता है.
लेकिन अगर आप अक्सर लॉन्ग ड्राइव या दूर-दराज के इलाकों में रोड ट्रिप पर जाते हैं तो ईवी खरीदने से पहले चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और रेंज के बारे में जरूर सोच लें. साथ ही ईवी की शुरुआती खरीद कीमत भी पेट्रोल कारों से काफी ज्यादा होती है.
पेट्रोल और हाइब्रिड गाड़ियों पर दांव लगाना कितना सेफ?
बता दें कि, अगर आपका बजट कम है और आप किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो रेगुलर पेट्रोल कार आज भी सबसे बेस्ट ऑप्शन है. आजकल बाजार में आने वाली लगभग सभी नई पेट्रोल गाड़ियां E20 कंम्पैटिबल इंजनों के साथ आ रही हैं. जिससे उनके खराब होने का खतरा नहीं रहता.
अगर आपका डेली बहुत ज्यादा ट्रेवल करते हैं तो आप स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कार चुन सकते हैं. जो शहर में 25 से 28 किमी/लीटर तक का शानदार माइलेज देती हैं. पेट्रोल कारों का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको रीसेल वैल्यू अच्छी मिलती है और देश के किसी भी कोने में मैकेनिक व फ्यूल की कोई कमी नहीं होती.
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