Kia Syros EV: इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड अब मार्केट में बढ़ती जा रही है. जिसके चलते अब ऑटोमोबाइल कंपनियां भी इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर ही अपना पूरा फोकस कर रही हैं. इस बीच मार्केट में तहलका मचाने के लिए दक्षिण कोरियाई कंपनी किआ ने अपनी बेहद लोकप्रिय कॉम्पैक्ट एसयूवी साइरोस का इलेक्ट्रिक अवतार पेश कर दिया है. किआ साइरोस ईवी को इसके ओरिजिनल मॉडल वाले डिजाइन पर ही तैयार किया गया है. लेकिन इसके स्पेसिफिकेशन और फीचर्स ऐसे हैं जो बड़े-बड़े दिग्गजों की छुट्टी कर देंगे.

बता दें कि, इस नई इलेक्ट्रिक कार के साथ कंपनी ने 500 किलोमीटर से ज्यादा की जबरदस्त रेंज और देश में पहली बार लाइफटाइम बैटरी वारंटी जैसे शानदार ऑफर्स का ऐलान किया है. चलिए जानतें हैं इस नए इलेक्ट्रिक गाड़ी के बारें और इसके फीचर्स में पूरी जानकारी लेते हैं.

526 किमी की दमदार ड्राइविंग रेंज

बता दें कि, किआ साइरोस ईवी को अलग-अलग ग्राहकों की जरूरतों के हिसाब से दो बेहतरीन बैटरी ऑप्शंस के साथ पेश किया गया है. इसके पहले वेरिएंट में 42 kWh का स्टैंडर्ड बैटरी पैक मिलेगा जो सिंगल चार्ज पर 443 किमी की बढ़िया रेंज देगा. वहीं, लंबे सफर के शौकीन लोगों के लिए इसका दूसरा वेरिएंट 51.4 kWh के बड़े बैटरी पैक के साथ आता है जो एआरएआई प्रमाणित 526 किमी की धमाकेदार रेंज देता है.

जबकि परफॉर्मेंस की बात करें तो इसके एनएमसी बैटरी सेटअप और 171 पीएस की पावरफुल मोटर के दम पर यह कार महज 8.1 सेकंड में 0 से 100 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ लेती है.

यह भी पढ़ें: महंगा हो गया इन टोल प्लाजा पर गाड़ी चलाना, अब देना होगा ज्यादा टोल टैक्स, जानें डिटेल्स

बैटरी में मिलेगा लाइफटाइम वारंटी

आपको बता दें कि, किआ ने सभी ईवी खरीदारों के मन से बैटरी खराब होने और चार्जिंग के डर को पूरी तरह से खत्म कर दिया है. कंपनी इस कार की हाई वोल्टेज बैटरी पर लाइफटाइम वारंटी दे रही है. इसके अलावा ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए इसमें बैटरी-एज-ए-सर्विस रेंटल स्कीम और एक अश्योर्ड बायबैक प्रोग्राम भी शामिल किया गया है. जिससे गाड़ी की शुरुआती कीमत काफी कम हो जाएगी.

चार्जिंग स्पीड की बात करें तो 100 kW के डीसी फास्ट चार्जर की मदद से यह गाड़ी सिर्फ 39 मिनट में 10% से 80% तक चार्ज हो जाती है. जबकि घर पर चार्ज करने के लिए इसमें 10.8 kW का ऑनबोर्ड एसी चार्जर भी मिलता है.

केबिन के अंदर मिलेंगे हाई-टेक फीचर्स

जानकारी के लिए आपको बता दें कि, डिजाइन के मामले में भले ही यह अपने पेट्रोल वर्जन जैसी दिखती हो लेकिन इसके फीचर्स इसे पूरी तरह से एक नेक्स्ट-जेनरेशन कार बनाते हैं. इसके केबिन में रीजेनरेटिव ब्रेकिंग को कंट्रोल करने के लिए पैडल शिफ्टर्स दिए गए हैं. इसके अलावा इसमें व्हीकल-टू-लोड तकनीक मिलती है जिससे आप कार की बैटरी से अपने अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चला सकते हैं.

ठंड के मौसम में बैटरी परफॉर्मेंस बेहतर रखने के लिए इसमें खास बैटरी हीटिंग सिस्टम, वर्चुअल इंजन साउंड सिस्टम और बेहद मॉडर्न कॉलम-टाइप शिफ्ट-बाय-वायर गियर सेलेक्टर जैसे फीचर्स दिए गए हैं जो आमतौर पर बहुत महंगी लग्जरी कारों में देखने को मिलते हैं.

यह भी पढ़ें: पेट्रोल, डीजल और CNG भरवाने वालों के लिए खुशखबरी, कीमत से लेकर पंप पर भीड़ तक की मिलेगी जानकारी