INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोKia Syros EV का पहला लुक आया सामने, 526KM की रेंज, Lifetime Battery Warranty और इन फीचर्स को जानकर रह जाएंगे हैरान

Kia Syros EV का पहला लुक आया सामने, 526KM की रेंज, Lifetime Battery Warranty और इन फीचर्स को जानकर रह जाएंगे हैरान

Kia Syros EV: किआ ने पेश की अपनी नई Syros EV. जानिए 526 किमी की बेहतरीन रेंज, लाइफटाइम बैटरी वारंटी और उन कमाल के एडवांस फीचर्स के बारे में जो इस इलेक्ट्रिक कार को बनाते हैं बेहद खास.

Written By : सोमनाथ चटर्जी |  Edited By: Himanshu Singh |  Updated at : 15 Jul 2026 08:43 PM (IST)
Preferred Sources

Kia Syros EV: इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड अब मार्केट में बढ़ती जा रही है. जिसके चलते अब ऑटोमोबाइल कंपनियां भी इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर ही अपना पूरा फोकस कर रही हैं. इस बीच मार्केट में तहलका मचाने के लिए दक्षिण कोरियाई कंपनी किआ ने अपनी बेहद लोकप्रिय कॉम्पैक्ट एसयूवी साइरोस का इलेक्ट्रिक अवतार पेश कर दिया है. किआ साइरोस ईवी को इसके ओरिजिनल मॉडल वाले डिजाइन पर ही तैयार किया गया है. लेकिन इसके स्पेसिफिकेशन और फीचर्स ऐसे हैं जो बड़े-बड़े दिग्गजों की छुट्टी कर देंगे. 

बता दें कि, इस नई इलेक्ट्रिक कार के साथ कंपनी ने 500 किलोमीटर से ज्यादा की जबरदस्त रेंज और देश में पहली बार लाइफटाइम बैटरी वारंटी जैसे शानदार ऑफर्स का ऐलान किया है. चलिए जानतें हैं इस नए इलेक्ट्रिक गाड़ी के बारें और इसके फीचर्स में पूरी जानकारी लेते हैं.

526 किमी की दमदार ड्राइविंग रेंज 

बता दें कि, किआ साइरोस ईवी को अलग-अलग ग्राहकों की जरूरतों के हिसाब से दो बेहतरीन बैटरी ऑप्शंस के साथ पेश किया गया है. इसके पहले वेरिएंट में 42 kWh का स्टैंडर्ड बैटरी पैक मिलेगा जो सिंगल चार्ज पर 443 किमी की बढ़िया रेंज देगा. वहीं, लंबे सफर के शौकीन लोगों के लिए इसका दूसरा वेरिएंट 51.4 kWh के बड़े बैटरी पैक के साथ आता है जो एआरएआई प्रमाणित 526 किमी की धमाकेदार रेंज देता है. 

जबकि परफॉर्मेंस की बात करें तो इसके एनएमसी बैटरी सेटअप और 171 पीएस की पावरफुल मोटर के दम पर यह कार महज 8.1 सेकंड में 0 से 100 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ लेती है.

यह भी पढ़ें: महंगा हो गया इन टोल प्लाजा पर गाड़ी चलाना, अब देना होगा ज्यादा टोल टैक्स, जानें डिटेल्स

बैटरी में मिलेगा लाइफटाइम वारंटी

आपको बता दें कि, किआ ने सभी ईवी खरीदारों के मन से बैटरी खराब होने और चार्जिंग के डर को पूरी तरह से खत्म कर दिया है. कंपनी इस कार की हाई वोल्टेज बैटरी पर लाइफटाइम वारंटी दे रही है. इसके अलावा ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए इसमें बैटरी-एज-ए-सर्विस रेंटल स्कीम और एक अश्योर्ड बायबैक प्रोग्राम भी शामिल किया गया है. जिससे गाड़ी की शुरुआती कीमत काफी कम हो जाएगी. 

चार्जिंग स्पीड की बात करें तो 100 kW के डीसी फास्ट चार्जर की मदद से यह गाड़ी सिर्फ 39 मिनट में 10% से 80% तक चार्ज हो जाती है. जबकि घर पर चार्ज करने के लिए इसमें 10.8 kW का ऑनबोर्ड एसी चार्जर भी मिलता है.

केबिन के अंदर मिलेंगे हाई-टेक फीचर्स

जानकारी के लिए आपको बता दें कि, डिजाइन के मामले में भले ही यह अपने पेट्रोल वर्जन जैसी दिखती हो लेकिन इसके फीचर्स इसे पूरी तरह से एक नेक्स्ट-जेनरेशन कार बनाते हैं. इसके केबिन में रीजेनरेटिव ब्रेकिंग को कंट्रोल करने के लिए पैडल शिफ्टर्स दिए गए हैं. इसके अलावा इसमें व्हीकल-टू-लोड तकनीक मिलती है जिससे आप कार की बैटरी से अपने अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चला सकते हैं. 

ठंड के मौसम में बैटरी परफॉर्मेंस बेहतर रखने के लिए इसमें खास बैटरी हीटिंग सिस्टम, वर्चुअल इंजन साउंड सिस्टम और बेहद मॉडर्न कॉलम-टाइप शिफ्ट-बाय-वायर गियर सेलेक्टर जैसे फीचर्स दिए गए हैं जो आमतौर पर बहुत महंगी लग्जरी कारों में देखने को मिलते हैं.

यह भी पढ़ें: पेट्रोल, डीजल और CNG भरवाने वालों के लिए खुशखबरी, कीमत से लेकर पंप पर भीड़ तक की मिलेगी जानकारी

Published at : 15 Jul 2026 08:43 PM (IST)
Tags :
Kia Syros EV Range Lifetime Battery Warranty Cars Syros Ev Battery Pack Kia Baas Rental Scheme
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
Kia Syros EV का पहला लुक आया सामने, 526KM की रेंज, Lifetime Battery Warranty और इन फीचर्स को जानकर रह जाएंगे हैरान
Kia Syros EV का पहला लुक आया सामने, 526KM की रेंज, Lifetime Battery Warranty और इन फीचर्स को जानकर रह जाएंगे हैरान
ऑटो
कम बजट में JCB बुलडोजर खरीदने का है प्लान? मार्केट में मौजूद है ये सबसे सस्ता मॉडल
कम बजट में JCB बुलडोजर खरीदने का है प्लान? मार्केट में मौजूद है ये सबसे सस्ता मॉडल
ऑटो
पेट्रोल, डीजल और CNG भरवाने वालों के लिए खुशखबरी, कीमत से लेकर पंप पर भीड़ तक की मिलेगी जानकारी
पेट्रोल, डीजल और CNG भरवाने वालों के लिए खुशखबरी, कीमत से लेकर पंप पर भीड़ तक की मिलेगी जानकारी
ऑटो
कार की स्पीड तय करती है माइलेज, जानिए कितनी रफ्तार पर मिलेगा सबसे ज्यादा फायदा
कार की स्पीड तय करती है माइलेज, जानिए कितनी रफ्तार पर मिलेगा सबसे ज्यादा फायदा
Advertisement

वीडियोज

Shehnaaz Gill की 'Ishqnama' का ट्रेलर रिलीज़, Jai Randhhawa की दमदार परफॉर्मेंस ने लूटी महफिल
Shehnaaz Gill की Ishqnama का ट्रेलर दमदार, Jai Randhhawa की इंटेंसिटी ने जीता दिल
Mathew VanDyke और अब Jordan Brown! Indian borders के पास बड़ी साजिश? |ABPLIVE
रिपोर्ट्स: Deepika Padukone और Ranveer Singh के घर फिर आ सकती है खुशखबरी
Middle East: भारतीय नाविक की मौत पर भारतका बदला शुरू! हिलेगा मिडिल ईस्ट? |ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
होर्मुज में मिसाइल अटैक से भारतीयों की मौत पर बिफरा भारत, अब सरकार उठाने जा रही ये बड़ा कदम
होर्मुज में मिसाइल अटैक से भारतीयों की मौत पर बिफरा भारत, अब सरकार उठाने जा रही ये बड़ा कदम
इंडिया
वाराणसी प्रोजेक्ट्स, सेमिकॉन 2.0 को मंजूरी और रेलवे अपग्रेड्स…, कैबिनेट की बैठक में लिए गए ये 6 बड़े फैसले
वाराणसी प्रोजेक्ट्स, सेमिकॉन 2.0 को मंजूरी और रेलवे अपग्रेड्स…, कैबिनेट की बैठक में लिए गए ये 6 बड़े फैसले
मध्य प्रदेश
पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का भाई शालिग्राम गर्ग गिरफ्तार, फायरिंग मामले में कार्रवाई
पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का भाई शालिग्राम गर्ग गिरफ्तार, फायरिंग मामले में कार्रवाई
क्रिकेट
Tom Cruise से IShowSpeed तक, FIFA वर्ल्ड कप की क्लोजिंग सेरेमनी में दिखेगा इन ग्लोबल स्टार्स का जलवा
Tom Cruise से IShowSpeed तक, FIFA वर्ल्ड कप की क्लोजिंग सेरेमनी में दिखेंगे ये ग्लोबल स्टार्स
बॉलीवुड
आमिर खान की तीसरी शादी में क्यों नहीं पहुंचीं रीना दत्ता और किरण राव? दोस्त अमीन हाजी ने खोला राज
आमिर खान की तीसरी शादी में क्यों नहीं पहुंचीं रीना दत्ता और किरण राव? दोस्त अमीन हाजी ने खोला राज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Explained: 'सनातन ही समाजवादी' या 'चुनावी नाटक' का खेल! PDA से हटकर 'सॉफ्ट हिंदुत्व' की ओर क्यों बढ़े अखिलेश यादव?
'सनातन ही समाजवादी' या 'चुनावी नाटक', PDA से हटकर सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर क्यों बढ़े अखिलेश यादव?
इंडिया
अचानक कहां गायब हो गया मानसून? दिल्ली-NCR, यूपी और बिहार में इस तरीख को होगी बारिश
अचानक कहां गायब हो गया मानसून? दिल्ली-NCR, यूपी और बिहार में इस तरीख को होगी बारिश
ट्रेंडिंग
इंसानों की तरह बास्केटबॉल खेलती दिखी डॉल्फिन, हवा में उछलकर किया परफेक्ट शॉट, देखें वीडियो
इंसानों की तरह बास्केटबॉल खेलती दिखी डॉल्फिन, हवा में उछलकर किया परफेक्ट शॉट, देखें वीडियो
ENT LIVE
Operation Safed Sagar पर कलाकारों ने साझा किए दिलचस्प अनुभव
Operation Safed Sagar पर कलाकारों ने साझा किए दिलचस्प अनुभव
ENT LIVE
Taaruk और Abhay ने बताया यूनिफॉर्म पहनने का एहसास
Taaruk और Abhay ने बताया यूनिफॉर्म पहनने का एहसास
ENT LIVE
Taaruk और Abhay ने शेयर किया यूनिफॉर्म पहनने का अनुभव
Taaruk और Abhay ने शेयर किया यूनिफॉर्म पहनने का अनुभव
ENT LIVE
Operation Safed Sagar को लेकर कलाकारों ने किया बड़ा खुलासा
Operation Safed Sagar को लेकर कलाकारों ने किया बड़ा खुलासा
ENT LIVE
Adnaan Sheikh के बयान पर भड़कीं Uorfi Javed
Adnaan Sheikh के बयान पर भड़कीं Uorfi Javed
Embed widget