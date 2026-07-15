आज से आपके घर डिलीवर हो रही Sierra EV, दिल्ली में कितनी ऑन-रोड कीमत पर मिलेगी?

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हिंदी न्यूज़ऑटोआज से आपके घर डिलीवर हो रही Tata Sierra EV, जानिए दिल्ली में कितनी ऑन-रोड कीमत पर मिलेगी?

आज से आपके घर डिलीवर हो रही Tata Sierra EV, जानिए दिल्ली में कितनी ऑन-रोड कीमत पर मिलेगी?

Tata Sierra EV Delivery: टाटा सिएरा ईवी की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 18.79 लाख रुपये रखी गई है. कंपनी ने इसे अलग-अलग वेरिएंट और दो बैटरी ऑप्शन्स के साथ पेश किया है.

Written By : क़मरजहां |  Updated at : 15 Jul 2026 02:56 PM (IST)
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टाटा मोटर्स की गाड़ियों को भारतीय बाजार में खूब पसंद किया जाता है. यही वजह है कि हर महीने कंपनी की गाड़ियां मोस्ट-सेलिंग रहती हैं. टाटा ने हाल ही में अपनी सिएरा ईवी को भारतीय बाजार में लॉन्च किया था. अगर आप नई इलेक्ट्रिक SUV खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए यह खबर अच्छी हो सकती है. 

दरअसल, टाटा मोटर्स ने अपनी पॉपुलर Tata Sierra EV की डिलीवरी शुरू कर दी है. इस इलेक्ट्रिक SUV को लॉन्च के बाद ग्राहकों से शानदार रिएक्शन मिल रहा है और अब जिन लोगों ने पहले से बुकिंग कराई थी, उन्हें गाड़ी मिलनी शुरू हो गई है. दमदार रेंज, प्रीमियम फीचर्स और आकर्षक डिजाइन के चलते Tata Sierra EV भारतीय बाजार में Hyundai Creta Electric, Mahindra BE 6 और MG ZS EV जैसी गाड़ियों को कड़ी टक्कर देने वाली है. 

कितनी है Tata Sierra EV की कीमत?

Tata Sierra EV की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 18.79 लाख रुपये रखी गई है. कंपनी ने इसे अलग-अलग वेरिएंट और दो बैटरी ऑप्शन्स के साथ पेश किया है, जिससे ग्राहक अपनी जरूरत और बजट के हिसाब से मॉडल चुन सकते हैं.  गाड़ी के Pure 63 RWD वेरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 18.79 लाख रुपये है. 

अगर आप दिल्ली में टाटा सिएरा ईवी को खरीदते हैं इसके लिए न तो आपको रोड टैक्स देना होगा और न ही इस गाड़ी के लिए आपको रजिस्ट्रेशन फीस देनी होगी. बस इंश्योरेंस के लिए आपको 78 हजार और दूसरे चार्जेस 18 हजार 790 रुपये देने होंगे. इस तरह कुल मिलाकर टाटा सिएरा ईवी की ऑन-रोड कीमत 19.75 लाख रुपये होगी.  

Tata Sierra EV की बैटरी और रेंज

बैटरी और रेंज की बात करें तो Tata Sierra EV में 63 kWh और 75 kWh के दो बैटरी पैक मिलते हैं. कंपनी का कहना है कि फास्ट चार्जिंग की मदद से कुछ ही मिनटों में सैकड़ों किलोमीटर की ड्राइविंग रेंज हासिल की जा सकती है, जिससे लंबे सफर में भी आसानी हो जाती है. 

इस इलेक्ट्रिक SUV में मॉडर्न तकनीक और प्रीमियम फीचर्स का भी पूरा ध्यान रखा गया है. इसमें बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, पैनोरमिक सनरूफ, वायरलेस चार्जिंग, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, मल्टीपल एयरबैग, ADAS जैसे एडवांस सेफ्टी फीचर्स और कई स्मार्ट फीचर्स दिए गए हैं, जो इसे अपने सेगमेंट की एक मजबूत दावेदार बनाती हैं. 

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About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
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Published at : 15 Jul 2026 02:56 PM (IST)
Tags :
Tata Motors Auto News Tata Sierra EV Tata Sierra EV Delivery
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