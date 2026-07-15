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हिंदी न्यूज़ऑटोCar Low Fuel Warning: लो फ्यूल वॉर्निंग के बाद कितने किलोमीटर चल सकती है आपकी कार, बाइक के रिजर्व से ज्यादा या कम?

Car Low Fuel Warning: लो फ्यूल वॉर्निंग के बाद कितने किलोमीटर चल सकती है आपकी कार, बाइक के रिजर्व से ज्यादा या कम?

Car Low Fuel Warning: कार में लो फ्यूल वॉर्निंग लाइट और बाइक के रिजर्व मोड का मतलब अलग होता है. दोनों स्थितियों में वाहन कितनी दूर तक चल सकता है.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Sanjana Singh |  Updated at : 15 Jul 2026 11:27 PM (IST)
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Car Low Fuel Warning: गाड़ी चलाते समय जब डैशबोर्ड पर पीली या लाल फ्यूल लाइट जल उठती है, तो दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो ही जाती है. ऐसे में सबके मन में एक ही सवाल घूमता है कि अब गाड़ी कितनी दूर तक चलेगी. यही टेंशन बाइक चलाने वालों को भी होती है, जब बाइक अचानक झटका देकर रिजर्व पर आ जाती है. आइए जानते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी. 

कार की लो फ्यूल वॉर्निंग कितनी दूर तक चलती है?

असल में यह लो फ्यूल वॉर्निंग और रिजर्व दोनों ही एक तरह की सेफ्टी व्यवस्था हैं, जो आपको बिना पेट्रोल खत्म हुए आगे का इंतजाम करने का आखिरी मौका देती हैं. लेकिन दोनों में फर्क यह है कि यह चेतावनी कितनी दूर तक आपका साथ निभाती है. ऐसे में आपको बता दें कि, आमतौर पर जब कार में लो फ्यूल वॉर्निंग लाइट जलती है, तो इसका मतलब है कि टैंक में करीब 10 से 15 प्रतिशत फ्यूल बचा हुआ है. साथ ही माइलेज के हिसाब से देखा जाए तो यह फ्यूल आमतौर पर 40 से 80 किलोमीटर तक गाड़ी को आराम से चला सकता है.  

यह भी पढ़ेंः Kia Syros EV का पहला लुक आया सामने, 526KM की रेंज, Lifetime Battery Warranty और इन फीचर्स को जानकर रह जाएंगे हैरान

बाइक का रिजर्व मोड और असली फर्क

अब बात करते हैं बाइक की, जिसमें फ्यूल इंडिकेटर की जगह ज्यादातर मॉडल्स में रिजर्व पेट्रोल रिजर्व मोड दिया जाता है. जब बाइक का मेन फ्यूल खत्म हो जाता है और गाड़ी झटका देने लगती है. आमतौर पर बाइक के रिजर्व टैंक में करीब 1 से 1.5 लीटर पेट्रोल बचा होता है, जो माइलेज के हिसाब से लगभग 20 से 30 किलोमीटर तक चल जाता है. यानी अगर सीधी तुलना करें, तो कार की लो फ्यूल वॉर्निंग के बाद मिलने वाली रेंज, बाइक के रिजर्व से आमतौर पर ज्यादा होती है, क्योंकि कार का टैंक बड़ा होता है और उसमें बची फ्यूल की मात्रा भी ज्यादा होती है.  लेकिन ध्यान रखें वाली बात ये है कि जैसे ही वॉर्निंग लाइट जले या बाइक रिजर्व पर आए, सबसे नजदीकी पेट्रोल पंप की तरफ बढ़ जाना ही समझदारी है. 

यह भी पढ़ेंः कार की स्पीड तय करती है माइलेज, जानिए कितनी रफ्तार पर मिलेगा सबसे ज्यादा फायदा

Published at : 15 Jul 2026 11:27 PM (IST)
Tags :
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