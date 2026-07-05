हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोकब आएगी भारत की पहली हाइड्रोजन कार, पेट्रोल और EV से कितनी सस्ती या महंगी?

कब आएगी भारत की पहली हाइड्रोजन कार, पेट्रोल और EV से कितनी सस्ती या महंगी?

Hydrogen Car India: भारत की पहली हाइड्रोजन कार कब लॉन्च होगी? जानिए पेट्रोल और ईवी के मुकाबले इसकी कीमत और चलाने का खर्च कितना सस्ता या महंगा होगा.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 05 Jul 2026 04:44 PM (IST)
Preferred Sources

Hydrogen Car India: ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री अब बहुत बढ़ चूका है जिसके चलते अब हमें कई प्रकार की कारें देखने को मिलती हैं. जबकि अब दुनिया में ग्रीन हाइड्रोजन का नाम बहुत तेजी से गूंज रहा है. बता दें कि, जब केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी खुद हाइड्रोजन कार में बैठकर संसद पहुंचे तो हर तरफ इसकी चर्चा शुरू हो गई थी. 

जबकि अब लोग यह जानने के लिए बेताब हैं कि पानी छोड़कर चलने वाली यह अनोखी गाड़ी आखिरकार भारतीय शोरूम्स में कब तक आएगी. क्या यह आम आदमी के बजट में होगी या फिर इसे खरीदना सिर्फ एक सपना बनकर रह जाएगा. तो चलिए जानते हैं कि पेट्रोल और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मुकाबले हाइड्रोजन कार कितनी किफायती होने वाली है.

कब शुरू होगी हाइड्रोजन कारों की बिक्री?

बता दें कि, भारत में हाइड्रोजन कार अब अभी सिर्फ कागजों पर नहीं है. क्योंकि भारत में पहली हाइड्रोजन कार यानी टोयोटा मिराई का पायलट प्रोजेक्ट पहले ही शुरू हो चुका है. 

सरकार और कंपनियां मिलकर भारतीय सड़कों और मौसम के हिसाब से इसकी टेस्टिंग कर रही हैं. हालांकि इसे आम जनता के लिए पूरी तरह से शोरूम में आने में अभी थोड़ा समय लगेगा. उम्मीद की जा रही है कि जैसे ही देश में हाइड्रोजन फ्यूल पंप्स का नेटवर्क तैयार होगा ये गाड़ियां सड़कों पर दौड़ने लगेंगी.

यह भी पढ़ें: देश की सबसे सस्ती EV पर मिल रहा लाखों का डिस्काउंट, जानिए कितनी है गाड़ी की कीमत?

पेट्रोल और EV से कितनी महंगी होगी यह कार 

अब बात करते हैं हाइड्रोजन कार की कीमत की बता दें कि शुरुआती कीमत के मामले में हाइड्रोजन कारें अभी जेब पर बहुत भारी पड़ने वाली हैं. जहां एक आम पेट्रोल कार 6 से 15 लाख और अच्छी इलेक्ट्रिक कार 10 से 25 लाख रुपये में मिल जाती है. 

वहीं हाइड्रोजन कारों की कीमत काफी ज्यादा होने वाली है. इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से देखें तो टोयोटा मिराई जैसी कार की अनुमानित कीमत करीब 60 लाख रुपये या उससे भी ज्यादा हो सकती है. इसके महंगे होने की सबसे बड़ी वजह इसकी फ्यूल सेल स्टैक टेक्नोलॉजी है जिसे बनाने में बहुत ज्यादा खर्च होता है.

पेट्रोल और EV कार से कितना अलग?

अब बात करते हैं सबसे हाइड्रोजन कार को चलाने के खर्च की. माइलेज और खर्च के मामले में हाइड्रोजन कारें पेट्रोल से बहुत बेहतर हैं. लेकिन ईवी से थोड़ी पीछे रह जाती हैं. जहां आज के समय में पेट्रोल कार चलाने का खर्च करीब 7 से 10 रुपये प्रति किलोमीटर आता है. 

वहीं हाइड्रोजन कार का खर्च लगभग 4 से 5 रुपये प्रति किलोमीटर बैठता है. दूसरी तरफ इलेक्ट्रिक कारें महज 1 से 2 रुपये प्रति किलोमीटर में चल जाती हैं. यानी रनिंग कॉस्ट के मामले में यह पेट्रोल से काफी सस्ती मगर ईवी से थोड़ी महंगी होगी.

यह भी पढ़ें: Toyota-Mahindra की बढ़ेगी टेंशन, MG और JSW ला रहे हैं दमदार नई गाड़ियां

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
Read More
Published at : 05 Jul 2026 04:44 PM (IST)
Tags :
Hydrogen Car India Toyota Mirai Price Petrol Vs Ev Vs Hydrogen Green Hydrogen Car Cost
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
Tata Sierra पर पहली बार मिल रहा इतना डिस्काउंट, खरीदने जा रहे हैं तो पहले जान लीजिए डिटेल
Tata Sierra पर पहली बार मिल रहा इतना डिस्काउंट, खरीदने जा रहे हैं तो पहले जान लीजिए डिटेल
ऑटो
रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस माफ होने के बाद अब कितनी सस्ती मिलेगी Hyundai Creta EV?
रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस माफ होने के बाद अब कितनी सस्ती मिलेगी Hyundai Creta EV?
ऑटो
कितनी सैलरी होने पर आप खरीद सकते हैं Tata Sierra EV? जानिए हर महीने EMI का क्या रहेगा हिसाब
कितनी सैलरी होने पर आप खरीद सकते हैं Tata Sierra EV? जानिए EMI का क्या रहेगा हिसाब
ऑटो
भयंकर बरसात में भी साफ दिखेगी सड़क, अपनी कार के साइड ग्लास पर रगड़ दें ये एक चीज
भयंकर बरसात में भी साफ दिखेगी सड़क, अपनी कार के साइड ग्लास पर रगड़ दें ये एक चीज
Advertisement

वीडियोज

DR. Aarambhi: 😳Raj-Naira की मेहंदी में Aarambhi का डांस, Dhruv पर टिकी Avantika की तिरछी नज़र! #sbs
Rajkumar Hirani की Pritam and Pedro है साइबर क्राइम पर दमदार सीरीज
E20 Petrol पर सरकार की बड़ी सफाई! क्या Supreme Court में E20 को Experiment कहा गया था? #autolive
Ram Mandir Chori News | Shastrarth: राम जी का धन.राम जी की जमीन,लुटेरे ले गए छीन! | UP News | ABP
Ram Mandir Donation Scam | Champat Rai | Mahadangal:भंग होने जा रहा है पूरा राम मंदिर ट्रस्ट?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Exclusive: 'चंपत राय ने मुझे 24 घंटे इंतजार कराया...', राम मंदिर का ध्वज डिजाइन करने वाले ललित मिश्रा के गंभीर आरोप
'चंपत राय ने मुझे 24 घंटे इंतजार कराया...', राम मंदिर का ध्वज डिजाइन करने वाले ललित मिश्रा के गंभीर आरोप
विश्व
अयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में दिखे तीन बेटे, ईरान के सुप्रीम लीडर मोज्तबा नहीं आए सामने, VIDEO
अयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में दिखे तीन बेटे, ईरान के सुप्रीम लीडर मोज्तबा नहीं आए सामने, VIDEO
बॉलीवुड
गौरी संग शादी के बंधन में बंधे आमिर खान, डेजी शाह से रूपाली गांगुली तक सेलेब्स ने दी कपल को बधाई
गौरी संग शादी के बंधन में बंधे आमिर खान, डेजी शाह से रूपाली गांगुली तक सेलेब्स ने दी कपल को बधाई
क्रिकेट
PCB ने बाबर आजम को बनाया कप्तान, अब शाहीन अफरीदी बाहर; वेस्टइंडीज-इंग्लैंड सीरीज के लिए टीम घोषित
PCB ने बाबर आजम को बनाया कप्तान, शाहीन अफरीदी बाहर; वेस्टइंडीज-इंग्लैंड सीरीज के लिए टीम घोषित
विश्व
पाकिस्तान में फिर होगी ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत, जानें किन मुद्दों पर बननी है सहमति
पाकिस्तान में फिर होगी ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत, जानें किन मुद्दों पर बननी है सहमति
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'छोटे लोग फंसाए जा रहे हैं...बड़े बचाए जा रहे हैं', चढ़ावा चोरी मामले पर बोले शिवपाल यादव
'छोटे लोग फंसाए जा रहे हैं...बड़े बचाए जा रहे हैं', चढ़ावा चोरी मामले पर बोले शिवपाल यादव
रिलेशनशिप
Healthy Relationship Tips: विदेशों में क्यों बढ़ रहा अलग सोने का चलन, प्यार बढ़ाने और नींद के लिए यह तरीका कितना कारगर?
विदेशों में क्यों बढ़ रहा अलग सोने का चलन, प्यार बढ़ाने और नींद के लिए यह तरीका कितना कारगर?
एग्रीकल्चर
जैविक खेती के लिए सरकार दे रही मोटा पैसा, इस योजना में किया आवेदन तो हो जाएगी चांदी
जैविक खेती के लिए सरकार दे रही मोटा पैसा, इस योजना में किया आवेदन तो हो जाएगी चांदी
ENT LIVE
Sutluj ने दिखाया पंजाब का दर्द, Diljit Dosanjh ने जीता दिल
Sutluj ने दिखाया पंजाब का दर्द, Diljit Dosanjh ने जीता दिल
ABP NEWS
होम गार्ड की पिटाई की, उसे सड़क पर पीटा।
होम गार्ड की पिटाई की, उसे सड़क पर पीटा।
ABP NEWS
पुल पर बहुत ज़्यादा पानी है, दोनों तरफ़ गाड़ियाँ फंसी हुई हैं।
पुल पर बहुत ज़्यादा पानी है, दोनों तरफ़ गाड़ियाँ फंसी हुई हैं।
ABP NEWS
बिजली चली गई, इन्वर्टर खराब हो गया... ऐसे में मोमबत्तियां काम आईं।
बिजली चली गई, इन्वर्टर खराब हो गया... ऐसे में मोमबत्तियां काम आईं।
ABP NEWS
चलती बाइक पर खतरनाक स्टंट—यह आपको हैरान कर देगा।
चलती बाइक पर खतरनाक स्टंट—यह आपको हैरान कर देगा।
Embed widget