मुंबई की बारिश हो या जलभराव, पानी में भी दम दिखाएंगी ये 4 दमदार SUVs

Best Suvs For Mumbai Rains: अब लगभग भारत के कई हिस्सों में मानसून दस्तक दे चुका है. जिसके चलते अब कई शहरों में पानी भरने लगा है और सड़कों पर भी जलभराव की ख़बरें आ रही हैं. मानसून में डेली कार से सफर करने वालों के लिए मुश्किल हो जाता है. लेकिन अगर आपके पास एक ऐसी सॉलिड एसयूवी हो जिसकी वाटर वेडिंग कैपेसिटी कमाल की हो.

तो आप बिना डरे गहरे पानी को भी पार कर सकते हैं. आज हम आपको एक आर्टिकल में ऐसी ही 4 धांसू और दमदार एसयूवी के बारे में बताने जा रहे हैं जो इस भयंकर बरसात के मौसम के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं.

एमजी मैजेस्टर है बेहद पॉवरफुल

बात करें 4 एसयूवी की तो उसमें सबसे पहला नाम आता है एमजी मैजेस्टर का. मैजेस्टर बेहद ही पॉवरफुल एसयूवी है इसमें आपको मिलती है पूरे 810mm की सबसे बेहतरीन वाटर वेडिंग कैपेसिटी. जो पानी को आसानी से पार कर लेती है. यह बड़ी गाड़ी न सिर्फ सड़क पर एक गजब का दबदबा बनाती है बल्कि इसमें बेहद ही पॉवरफुल डीजल इंजन और 4x4 का ऑप्शन भी मिलता है. इसके साथ ही इसके केबिन में फीचर्स की भी कोई कमी नहीं है.

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ऑफ-रोडिंग और मजबूती का असली नाम है रैंगलर

बता दें कि, जीप रैंगलर को किसी भी तरह के मुश्किल रास्तों से निपटने के लिए ही बनाया गया है. बारिश और गहरे पानी से निपटने के लिए इसमें 760mm की जबरदस्त वाटर वेडिंग कैपेसिटी दी गई है.

इसका क्लासिक और रफ-टफ लुक आज भी उतना ही अट्रैक्टिव लगता है जबकि इसके इंटीरियर को अब पहले से कहीं ज्यादा प्रीमियम और फीचर-लोडेड बना दिया गया है. चाहे कीचड़ हो या घुटनों तक भरा पानी यह गाड़ी कभी भी आपको निराश नहीं करेगी.

फॉर्च्यूनर भी इस लिस्ट में शामिल

भारतीय सड़कों पर अपनी जलवा बिखरने वाली टोयोटा फॉर्च्यूनर भी अपनी बेजोड़ मजबूती और गजब की रिलायबिलिटी के लिए भारत में मशहूर है. इस एसयूवी की वाटर वेडिंग कैपेसिटी 700mm है. जो इसे मुंबई जैसे भारी जलभराव वाले रास्तों के लिए पूरी तरह से तैयार बनाती है. इसके दमदार इंजन और शानदार रोड प्रेजेंस की वजह से लोग इसे खूब पसंद करते हैं.

कम बजट में सबसे तगड़ा ऑप्शन है थार

महिंद्रा की थार रॉक्स इस पूरी लिस्ट में सबसे किफायती और जबरदस्त गाड़ी है. इसकी वाटर वेडिंग कैपेसिटी 650mm है और इसका ग्राउंड क्लीयरेंस भी काफी अच्छा है. थार के लिए पानी से भरे रास्तों को पार करना बेहद आसान हो जाता है. थार रॉक्स में आपको पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन ऑप्शंस के साथ 4x4 का धांसू कॉम्बिनेशन मिलता है. स्टाइल, मजबूती और बजट के मामले में यह गाड़ी हर तरफ से बेहतरीन चॉइस साबित होती है.

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