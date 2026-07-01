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हिंदी न्यूज़ऑटोUK की कई कारों में क्यों नहीं होता AC? वजह जानकर चौंक जाएंगे

UK की कई कारों में क्यों नहीं होता AC? वजह जानकर चौंक जाएंगे

No AC in UK Cars: यूके में रहने वाले एक भारतीय शख्स को तब बड़ा झटका लगा जब उसे पता चला कि उसकी कार में एसी ही नहीं है. जानिए यूके की कारों में एसी न होने की असली वजह.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 01 Jul 2026 08:29 AM (IST)
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No AC in UK Cars: हम भारतीयों का हमेशा से ही सपना रहता है की खुद की एक कार हो जिसमें अपने परिवार के साथ छुट्टियों पर घूमने जा सकते हैं. बता दें कि, भारत में हम जब भी कोई कार खरीदने का मन बनाते हैं तो सबसे पहले कार के एसी और माइलेज के बारे में पूछते हैं. चिलचिलाती गर्मी वाले हमारे देश में बिना एसी के कार की कल्पना करना भी नामुमकिन है. 

हालांकि, यूनाइटेड किंगडम से एक ऐसा हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है जिसने सोशल मीडिया पर सबको चौंका दिया है. वहां रहने वाले एक भारतीय शख्स ने तीन महीने पहले एक कार खरीदी थी. लेकिन जब वहां अचानक गर्मी बढ़ी और उसने एसी ऑन करना चाहा तो पता चला कि कार में एसी है ही नहीं. तो चलिए जानतें हैं आख़िरकार इस देश में कई कारों में एसी क्यों नहीं होती है.

ठंडा मौसम है असली वजह

अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर यूके जैसे विकसित देश में बिना एसी की कारें क्यों बनाई और बेची जाती हैं. इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह वहां का मौसम है. यूके और अधिकांश यूरोपीय देशों में साल के ज्यादातर महीने बेहद ठंडे होते हैं. वहां का औसत तापमान काफी कम रहता है जिसके कारण गाड़ियों में एसी से ज्यादा हीटर और ब्लोअर की जरूरत होती है. 

यही वजह है कि वहां की कई कार कंपनियां विशेषकर पुराने मॉडल्स या कुछ बजट कारों के बेस वेरिएंट्स में सिर्फ हीटर और फैन ही देती हैं. वहां की गाड़ियों में इंसुलेशन पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है ताकि केबिन के अंदर गर्मी बनी रहे.

यह भी पढ़ें: Bajaj Pulsar का ये पॉपुलर वेरिएंट हुआ बंद, जानिए कंपनी के इस फैसले के पीछे क्या है वजह?

चाहकर भी नहीं लगवा सकते अलग से एसी

बता दें कि, कुछ लोगों के लिए सबसे बड़ी परेशानी यह खड़ी हो गई है कि वह अब इस कार में चाहकर भी बाहर से अलग से एसी नहीं लगवा सकते. दरअसल कंपनियों ने इन गाड़ियों को इस तरह से डिजाइन किया है कि उनके बोनट के अंदर एसी कंप्रेसर, कंडेंसर और उसकी पाइपलाइन फिट करने के लिए एक्स्ट्रा स्पेस यानी जगह ही नहीं दी गई है. 

ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के चलते अब यूरोप और यूके में भी हर साल गर्मी के नए रिकॉर्ड टूट रहे हैं. ऐसे में बिना एसी वाली गाड़ियां अब वहां के लोगों और खासकर भारतीय लोगों के लिए परेशानी का सबब बनती जा रही हैं.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 01 Jul 2026 08:29 AM (IST)
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