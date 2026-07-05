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हिंदी न्यूज़ऑटोTata Sierra पर पहली बार मिल रहा इतना डिस्काउंट, खरीदने जा रहे हैं तो पहले जान लीजिए डिटेल

Tata Sierra पर पहली बार मिल रहा इतना डिस्काउंट, खरीदने जा रहे हैं तो पहले जान लीजिए डिटेल

Tata Sierra on Discount: टाटा सिएरा की एक्स-शोरूम कीमत 11.49 लाख रुपये से शुरू होकर 21.29 लाख रुपये तक जाती है. यह SUV मिड-साइज सेगमेंट में आती है और इसका मुकाबला कई गाड़ियों से होता है.

Written By : क़मरजहां |  Updated at : 05 Jul 2026 04:31 PM (IST)
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अगर आप नई SUV खरीदने का प्लान बना रहे हैं और टाटा सिएरा आपकी फेवरेट कारों में शामिल है तो यह महीना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है. लॉन्च होने के बाद पहली बार कंपनी ने टाटा सिएरा पर ऑफर देना शुरू किया है. जुलाई 2026 में कंपनी इसके डीजल वेरिएंट पर 25,000 रुपये तक का लॉयल्टी बोनस दे रही है. ऐसे में जो ग्राहक पहले से टाटा की कार इस्तेमाल कर रहे हैं, वे इस ऑफर का फायदा उठाकर नई सिएरा को कम कीमत में घर ला सकते हैं.

टाटा सिएरा की एक्स-शोरूम कीमत 11.49 लाख रुपये से शुरू होकर 21.29 लाख रुपये तक जाती है. यह SUV मिड-साइज SUV सेगमेंट में आती है और इसका मुकाबला मारुति ग्रैंड विटारा, होंडा एलिवेट, किआ सेल्टोस और हुंडई क्रेटा जैसी पॉपुलर गाड़ियों से है. लॉन्च के बाद से ही सिएरा को ग्राहकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और इसकी सेल लगातार बढ़ रही है. हाल ही में सिएरा EV भी बाजार में आ चुकी है. ऐसे में कंपनी अब पेट्रोल और डीजल मॉडल की बिक्री को और मजबूत करने के लिए यह ऑफर लेकर आई है.

Tata Sierra की पावर

इंजन की बात करें तो नई टाटा सिएरा में ग्राहकों को तीन इंजन ऑप्शन मिलते हैं. पहला 1.5 लीटर GDi टर्बो पेट्रोल इंजन है, जो 158 बीएचपी की पावर और 255 एनएम का टॉर्क देता है. यह इंजन 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ आता है.

दूसरा 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है, जो 105 बीएचपी की पावर और 145 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है. इसके साथ 6-स्पीड मैनुअल और 7-स्पीड DCT गियरबॉक्स का ऑप्शन मिलता है. तीसरा 1.5 लीटर डीजल इंजन है, जो 116 बीएचपी की पावर और 260 एनएम का टॉर्क देता है. यह इंजन भी 6-स्पीड मैनुअल और 7-स्पीड DCT ट्रांसमिशन के साथ मौजूद है.

कैसे हैं गाड़ी के फीचर्स?

फीचर्स के मामले में भी Tata Sierra काफी प्रीमियम SUV है. इसमें ट्रिपल-स्क्रीन डैशबोर्ड लेआउट, 12-स्पीकर JBL साउंड सिस्टम, हेड-अप डिस्प्ले (HUD), नया सेंटर कंसोल, डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, 360 डिग्री कैमरा, लेवल-2 ADAS, पावर्ड और वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें जैसे मॉडर्न फीचर्स दिए गए हैं. इसके अलावा इसका बड़ा ग्लास रूफ केबिन को और ज्यादा खुला और प्रीमियम अहसास देता है.

गाड़ी का डिजाइन और सेफ्टी

डिजाइन की बात करें तो नई सिएरा अपने पुराने आइकॉनिक लुक की झलक के साथ मॉडर्न स्टाइल में पेश की गई है. इसमें बॉक्सी डिजाइन, फुल LED लाइटिंग, 19-इंच अलॉय व्हील, नया टाटा ग्रिल, रियर स्पॉइलर और ग्लास रूफ दिया गया है. कंपनी इसे छह एक्सटीरियर और तीन इंटीरियर कलर ऑप्शन में बेच रही है.

सेफ्टी के मामले में भी यह SUV काफी मजबूत मानी जाती है. इसे BNCAP क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिल चुकी है. सभी वेरिएंट में 6 एयरबैग, ABS के साथ EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट जैसे जरूरी सेफ्टी फीचर्स स्टैंडर्ड दिए गए हैं. इसे कुल 24 वेरिएंट में खरीदा जा सकता है.

यह भी पढ़ें:-

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About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
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Published at : 05 Jul 2026 04:31 PM (IST)
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