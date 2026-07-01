Bajaj Pulsar का ये पॉपुलर वेरिएंट हुआ बंद, जानिए कंपनी के इस फैसले के पीछे क्या है वजह?

बजाज ऑटो ने अपनी पॉपुलर Pulsar सीरीज की एक बाइक Pulsar N125 को बंद कर दिया है. यह बाइक लॉन्च के समय युवाओं को ध्यान में रखकर पेश की गई थी और कंपनी को इससे काफी उम्मीदें थीं. लेकिन उम्मीद के मुताबिक बिक्री नहीं होने के कारण कंपनी ने इसे लॉन्च के करीब दो साल के अंदर ही बंद करने का फैसला लिया. अब यह बाइक कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट और डीलरशिप की लिस्ट से भी हटा दी गई है.

बजाज ने Pulsar N125 को ऐसे ग्राहकों के लिए लॉन्च किया था, जो कम कीमत में स्पोर्टी लुक, अच्छी परफॉर्मेंस और बेहतर माइलेज वाली बाइक खरीदना चाहते थे. बाइक का डिजाइन काफी आकर्षक था और इसमें नई जनरेशन की पल्सर जैसी स्टाइलिंग देखने को मिलती थी. इसके बावजूद यह बाइक बाजार में अपनी खास पहचान नहीं बना सकी. ग्राहकों ने इस मॉडल की बजाय दूसरे ऑप्शन को ज्यादा पसंद किया, जिससे इसकी बिक्री लगातार कम होती गई.

Bajaj Pulsar N125 का पावरट्रेन

Pulsar N125 में 125cc का सिंगल-सिलेंडर, एयर-कूल्ड इंजन दिया गया था. यह इंजन अच्छी परफॉर्मेंस देता था और शहर की सड़कों पर चलाने के लिए उपयुक्त माना जाता था. इसमें 5-स्पीड गियरबॉक्स दिया गया था, जिससे बाइक की राइडिंग स्मूद रहती थी.माइलेज भी अच्छा था, इसलिए यह उन लोगों के लिए एक बेहतर ऑप्शन हो सकती थी जो कम खर्च में स्टाइलिश बाइक चाहते हैं.

फीचर्स की बात करें तो Pulsar N125 में डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एलईडी डीआरएल, आकर्षक हेडलाइट, स्पोर्टी फ्यूल टैंक और आरामदायक सीट जैसे कई मॉडर्न फीचर्स दिए गए थे. इसका लुक युवाओं को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया था और इसमें कंपनी ने अपनी दूसरी पल्सर बाइकों जैसी स्पोर्टी पहचान बनाए रखने की कोशिश भी की.

मार्केट में किससे मुकाबला?

इस सेगमेंट में Hero Xtreme 125R, TVS Raider 125 और Honda SP125 जैसी बाइकों का बड़ा दबदबा है. इन बाइक्स की अच्छी बिक्री के चलते Pulsar N125 को ज्यादा ग्राहक नहीं मिल सके. इसके अलावा दूसरी 125cc बाइकों ने भी इस मॉडल की बिक्री पर असर डाला.

ऑटो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स की मानें तो किसी भी बाइक का सिर्फ अच्छा डिजाइन या फीचर्स होना काफी नहीं होता. अगर उसकी कीमत, माइलेज, परफॉर्मेंस और ग्राहकों की पसंद के बीच सही बैलेंस नहीं बन पाता तो बाजार में टिके रहना मुश्किल हो जाता है.Pulsar N125 के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है.

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