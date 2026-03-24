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हिंदी न्यूज़ऑटोहार्ड हो गया मैन्युअल कार का गियर बॉक्स तो न करें ये गलतियां, वरना होगा तगड़ा नुकसान

हार्ड हो गया मैन्युअल कार का गियर बॉक्स तो न करें ये गलतियां, वरना होगा तगड़ा नुकसान

Care Safety Tips: मैन्युअल कार का गियर हार्ड होना एक आम समस्या है। सही समय पर ध्यान न देने पर बड़ा नुकसान हो सकता है, इसलिए आइए जानते हैं कि किन गलतियों से बचना जरूरी है.

By : गौतम सिंह | Updated at : 24 Mar 2026 07:06 AM (IST)
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मैन्युअल कार चलाते समय अगर गियर बदलना मुश्किल हो जाए या गियर हार्ड लगने लगे, तो ये एक आम समस्या हो सकती है. कई लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन ऐसा करना आगे चलकर बड़ा नुकसान कर सकता है. गियर बॉक्स हार्ड होने के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे क्लच प्लेट का घिस जाना, गियर ऑयल कम होना या गियर सिस्टम में गड़बड़ी. अगर समय रहते इस समस्या को समझा न जाए, तो गियर बॉक्स पूरी तरह खराब भी हो सकता है, जिसकी मरम्मत में काफी खर्च आता है. इसलिए जरूरी है कि इस समस्या को हल्के में न लें और सही तरीके से इसका समाधान करें.

जब गियर हार्ड हो तो ये गलतियां न करें

कई लोग गियर हार्ड होने पर जबरदस्ती गियर बदलने की कोशिश करते हैं, जो सबसे बड़ी गलती है. इससे गियर के अंदर के पार्ट्स जल्दी खराब हो सकते हैं. कुछ लोग क्लच को पूरी तरह दबाए बिना गियर बदलते हैं, जिससे गियर बॉक्स पर दबाव पड़ता है और समस्या और बढ़ जाती है. इसके अलावा, बार-बार गियर को जोर से धक्का देना या तेजी से बदलना भी नुकसान पहुंचा सकता है. अगर गियर आसानी से नहीं लग रहा है, तो इसका मतलब है कि अंदर कोई दिक्कत है, जिसे ठीक करवाना जरूरी है. ऐसी स्थिति में धीरे-धीरे और सही तरीके से गियर बदलना ही बेहतर होता है.

समय पर मेंटेनेंस है सबसे जरूरी

गियर बॉक्स को सही रखने के लिए नियमित मेंटेनेंस बहुत जरूरी है. समय-समय पर गियर ऑयल चेक करना और जरूरत पड़ने पर उसे बदलना चाहिए. गियर ऑयल कम या खराब होने से गियर शिफ्टिंग हार्ड हो जाती है. इसके अलावा, क्लच सिस्टम की जांच भी जरूरी है. अगर क्लच सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो गियर बदलने में दिक्कत आ सकती है. इसलिए सर्विस के दौरान इन सभी चीजों को चेक करवाना चाहिए, ताकि भविष्य में बड़ी समस्या से बचा जा सके.

कब मैकेनिक के पास जाना जरूरी है?

अगर आपकी कार का गियर बार-बार हार्ड हो रहा है या आवाज भी आ रही है, तो इसे नजरअंदाज न करें. यह संकेत हो सकता है कि गियर बॉक्स के अंदर कोई बड़ी समस्या है. ऐसी स्थिति में तुरंत किसी अच्छे मैकेनिक से Test करवानी चाहिए. समय पर रिपेयर कराने से न सिर्फ आपकी कार सुरक्षित रहती है, बल्कि बड़े खर्च से भी बचा जा सकता है. अगर आप समस्या को टालते रहेंगे, तो बाद में पूरा गियर बॉक्स बदलना पड़ सकता है.

यह भी पढ़ें:- पहले मॉडल से कितनी बदल गई Hyundai Exter Facelift? कीमत से फीचर्स तक यह जानना जरूरी 

About the author गौतम सिंह

मैं गौतम सिंह एबीपी न्यूज में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हूं. पिछले 2 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हूं. 
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Published at : 24 Mar 2026 07:06 AM (IST)
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Stiff Gearbox Manual Car Gear Problems Car Gearbox Problem Solutions Gear Shifting Issues
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