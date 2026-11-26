Fortuner vs Innova Comparison: भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में Toyota की दो गाड़ियां-Fortuner और Innova, अपनी मजबूती और भरोसेमंद प्रदर्शन के लिए सबसे ज्यादा जानी जाती हैं. दोनों ही गाड़ियां Toyota के परिवार का हिस्सा हैं, लेकिन इनका उद्देश्य और ड्राइविंग अनुभव बिल्कुल अलग है. जहां Toyota Fortuner एक दमदार फुल-साइज एसयूवी है, वहीं Innova Crysta और Innova Hycross एक प्रीमियम मल्टी-परपज व्हीकल हैं. इन दोनों गाड़ियों के बीच सबसे बड़ा तकनीकी अंतर इनके इंजन, पावर आउटपुट और ड्राइव सिस्टम में देखने को मिलता है.

टोयोटा फॉर्च्यूनर का इंजन और ताकत

टोयोटा फॉर्च्यूनर को भारी-भरकम ऑफ-रोडिंग और हाईवे पर तेज रफ्तार के हिसाब से तैयार किया गया है. भारतीय बाजार में यह दो बड़े इंजन विकल्पों में उपलब्ध है. इसमें पहला 2.8-लीटर का टर्बो-डीजल इंजन मिलता है, जो 204 पीएस की जबरदस्त पावर जनरेट करता है.

यह इंजन मैनुअल गियरबॉक्स के साथ 420 एनएम और 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ 500 एनएम का भारी टॉर्क देता है. इसके अलावा इसके टॉप वेरिएंट्स में 48-वोल्ट माइल्ड-हाइब्रिड तकनीक का विकल्प भी दिया गया है. वहीं दूसरा विकल्प 2.7-लीटर का पेट्रोल इंजन है, जो 166 पीएस की पावर और 245 एनएम का टॉर्क बनाता है.

टोयोटा इनोवा क्रिस्टा का डीजल इंजन

टोयोटा इनोवा वर्तमान में दो अलग-अलग मॉडलों-इनोवा क्रिस्टा और इनोवा हाइक्रॉस के रूप में बिकती है. इनोवा क्रिस्टा केवल डीजल इंजन में आती है, जिसमें 2.4-लीटर का 4-सिलेंडर टर्बो-डीजल इंजन दिया गया है. यह इंजन 150 पीएस की पावर और 343 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है.

इसे केवल 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है. फॉर्च्यूनर के 2.8-लीटर डीजल इंजन के मुकाबले क्रिस्टा का इंजन आकार में छोटा है और इसे तेज रफ्तार के बजाय लंबी दूरी की आरामदायक यात्रा और बेहतर माइलेज के लिए ट्यून किया गया है.

टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस का पेट्रोल और हाइब्रिड इंजन

दूसरी तरफ, इनोवा हाइक्रॉस पूरी तरह से नए मोनोकॉक प्लेटफॉर्म पर बनी है और इसमें डीजल इंजन नहीं मिलता. यह दो 2.0-लीटर पेट्रोल विकल्पों में आती है. इसका सामान्य 2.0-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन 173 पीएस की पावर और सीवीटी गियरबॉक्स देता है.

वहीं इसका दूसरा और सबसे लोकप्रिय विकल्प 2.0-लीटर स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पावरट्रेन है, जो इलेक्ट्रिक मोटर के साथ मिलकर करीब 197 से 200 पीएस की संयुक्त पावर जनरेट करता है और ई-ड्राइव ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ आता है. अब यह हाइब्रिड इंजन E85 फ्लेक्स-फ्यूल तकनीक से भी लैस हो चुका है.

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ड्राइव सिस्टम और मुख्य अंतर

दोनों गाड़ियों के इंजन की कार्यप्रणाली में ड्राइव सिस्टम का भी बड़ा फर्क है. टोयोटा फॉर्च्यूनर में रियर-व्हील ड्राइव के साथ-साथ कठिन रास्तों पर चलने के लिए फोर-व्हील ड्राइव सिस्टम मिलता है. इसके विपरीत, इनोवा क्रिस्टा केवल रियर-व्हील ड्राइव में आती है, जबकि इनोवा हाइक्रॉस फ्रंट-व्हील ड्राइवसिस्टम पर काम करती है. फॉर्च्यूनर का इंजन ज्यादा टॉर्क और कच्चे रास्तों की ताकत के लिए बना है, जबकि इनोवा के इंजन परिवार के साथ शहर और हाईवे पर स्मूद सफर और बेहतर ईंधन बचत के लिए तैयार किए गए हैं.

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