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हिंदी न्यूज़ऑटोCar10 लाख रुपये से सस्ती हुई नई Skoda Slavia, फीचर्स भी हैं धांसू

10 लाख रुपये से सस्ती हुई नई Skoda Slavia, फीचर्स भी हैं धांसू

नई स्कोडा स्लाविया फेसलिफ्ट 9.99 लाख रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च हो गई है. रियर सीट मसाजर और 360-डिग्री कैमरा जैसे धांसू फीचर्स के साथ जानिए कार के बारें में सभी जानकारी.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 06 Oct 2026 02:04 PM (IST)
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हमारे देश में हैचबैक, SUV और लग्जरी गाड़ियों का क्रेज काफी बढ़ गया है. जिसके चलते सेडान गाड़ियों की बिक्री में गिरावट देखने को मिली थी. लेकिन अब सेडान गाड़ियों की डिमांड फिर से मार्केट में बढ़ रही है. जिसके चलते कंपनियां अपने सेडान सेगमेंट पर फिर से ध्यान दे रही हैं. इस बीच स्कोडा कंपनी ने अपनी लोकप्रिय सेडान स्लाविया का नया फेसलिफ्ट मॉडल लॉन्च किया है.

बता दें कि गाड़ी के लॉन्च होते ही सबसे बड़ी चर्चा स्लाविया के कीमत को लेकर हो रही हैं. क्योंकि कंपनी ने अपनी इस शानदार सेडान को 10 लाख से कम कीमत में लॉन्च की है. जिसने सभी को हैरान कर दिया है. वहीं कॉम्पैक्ट सेडान के बजट में फुल-साइज मिड-साइज सेडान का मजा देने वाली इस गाड़ी ने लॉन्च होते ही ऑटो बाजार में हलचल मचा दी है. चलिए जानतें हैं गाड़ी में कौन-कौन से फीचर्स मिलने वाले हैं.

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10 लाख रुपये से कम में मिलेगी कार

बता दें कि नई स्कोडा स्लाविया फेसलिफ्ट के अलग-अलग वेरिएंट्स की कीमतें ग्राहकों के बजट को ध्यान में रखकर तय की गई हैं. इसका बेस क्लासिक वेरिएंट 1.0-लीटर टीएसआई मैनुअल गियरबॉक्स के साथ 9.99 लाख रुपये में लॉन्च की गई है. जबकि इसके बाद क्लासिक+ वेरिएंट की कीमत 10.99 लाख रुपये से शुरू होती है. वहीं इसके ऑटोमैटिक वर्जन को खरीदने के लिए 12.49 लाख रुपये देने होंगे.

इसके अलावा मिड-रेन्ज में सिग्नेचर की कीमत 13.90 लाख रुपये और स्पोर्टलाइन की कीमत 14.30 लाख रुपये रखी गई है. वहीं इसका टॉप-एंड प्रेस्टीज वेरिएंट मैनुअल में 15.89 लाख रुपये और ऑटोमैटिक में 16.89 लाख रुपये का है. जबकि इसके अलावा ज्यादा पावर चाहने वालों के लिए 1.5-लीटर टीएसआई इंजन केवल प्रेस्टीज और मोंटे कार्लो ट्रिम्स में मिलेगा. जिसकी कीमत 18.50 लाख से 18.80 लाख रुपये के बीच रखी गई है.

10 लाख रुपये से सस्ती हुई नई Skoda Slavia, फीचर्स भी हैं धांसू

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यह भी पढ़ें: विदेशों में बढ़ी भारतीय गाड़ियों की डिमांड, आंकड़ा देगा चौंका

शानदार डिजाइन और फीचर्स भी हैं कमाल

नई स्लाविया के डिजाइन में थोड़ा सा बदलाव किया गया है जो इसे और ज्यादा मॉडर्न और प्रीमियम लुक देता है. जबकि इसके इंटीरियर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सपोर्ट, बिल्कुल नया डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और 360-डिग्री कैमरा जैसे आधुनिक फीचर्स जोड़े गए हैं.

वहीं इस गाड़ी का सबसे बड़ा आकर्षण इसका रियर सीट मसाजर है जो इस सेगमेंट की किसी भी अन्य कार में देखने को नहीं मिलता है. यह फीचर लंबी यात्रा के दौरान यात्रियों को लग्जरी और आरामदायक सफर का अहसास कराता है.

10 लाख रुपये से सस्ती हुई नई Skoda Slavia, फीचर्स भी हैं धांसू

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इंजन भी बेहद दमदार

जबकि इस सेडान में दो दमदार इंजन विकल्प दिए गए हैं जिसमें 1.0-लीटर टीएसआई और पावरफुल 1.5-लीटर टीएसआई पेट्रोल इंजन शामिल हैं. 1.0-लीटर इंजन डेली इस्तेमाल और बेहतरीन माइलेज के लिए जाना जाता है.

जबकि 1.5-लीटर इंजन रफ्तार के दीवानों को जबरदस्त पावर देता है. ट्रांसमिशन के लिए इसमें मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों गियरबॉक्स के विकल्प मिलते हैं. जो ड्राइव को बेहद स्मूथ बनाते हैं.

क्यों है यह खास कार?

बता दें कि महज 10 लाख रुपये से कम कीमत में आने वाला इसका बेस क्लासिक वेरिएंट भले ही बहुत हाई-एंड फीचर्स से लैस न हो. लेकिन यह स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स, ऑटोमैटिक एसी, स्टील व्हील्स और एक छोटे टचस्क्रीन के साथ एक प्रॉपर सेडान का अनुभव जरूर देता है.

जबकि चार मीटर से लंबी यह सेडान अब सब-4 मीटर कॉम्पैक्ट कारों और एसयूवी के बजट में मिल रही है. यदि आप कम कीमत में एक लग्जरी, सेफ्टी और दमदार सेडान खरीदने की सोच रहे हैं तो नई स्कोडा स्लाविया आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकती है.

यह भी पढ़ें: 3.70 लाख रुपये की कार, 33km माइलेज, बनी लोगों की पहली पसंद

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 06 Oct 2026 02:04 PM (IST)
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