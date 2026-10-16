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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगलंच बॉक्स की जगह पूरी थाली लेकर स्कूल पहुंचा बच्चा, वायरल हो गया वीडियो

लंच बॉक्स की जगह पूरी थाली लेकर स्कूल पहुंचा बच्चा, वायरल हो गया वीडियो

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ बच्चे के लंच लाने का अलग और अनोखा अंदाज. टीचर चेक कर कहा था बच्चों के लंच बॉक्स फिर देखा कुछ ऐसा जिसे देख यूजर्स अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 16 Oct 2026 06:47 PM (IST)
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स्कूल में लंच टाइम बच्चों के लिए दिन का सबसे पसंदीदा वक्त होता है. घंटी बजते ही बच्चे अपनी-अपनी सीटों पर लंच बॉक्स खोलते हैं और दोस्तों के साथ खाना शेयर करते हुए लंच ब्रेक को इंजॉय करते हैं. हालांकि, हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में लंच ब्रेक का कुछ ऐसा नजारा देखने को मिलता है, जिसे पहले कभी किसी नहीं देखा होगा. वीडियो देखने के बाद यूजर्स के भी रिएक्शन्स आ रहे हैं.

वायरल पोस्ट के के मुताबिक वीडियो में एक टीचर बच्चों का लंच बॉक्स चेक करता है, लेकिन उसे कुछ ऐसा मिलता है, जिसे देख वह हैरान रह जाता है. वीडियो में देखते हैं कि बच्चे अपनी-अपनी जगह पर लंच लेकर बैठे हुए हैं और टीचर बारी-बारी से उनका खाना देख रहा है. इसी दौरान वीडियो में एक ऐसा बच्चा दिखाई देता है, जिसके सामने लंच बॉक्स की जगह पूरी खाने की थाली रखी हुई है.

थाली में दिखा खाना

बच्चे के सामने जिस तरह से पूरी थाली सजी है, उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे वह स्कूल में पढ़ाई करने नहीं, बल्कि लंच की पूरी तैयारी करके आया हो. बाकी बच्चों के छोटे-छोटे लंच बॉक्स के बीच इस बच्चे की थाली सोशल मीडिया यूजर्स को बेहद पसंद आ रही है. वीडियो को मजेदार अंदाज में शेयर किया गया है और इसी वजह से इस पर लोगों के फनी रिएक्शन भी देखने को मिल रहे हैं.

खाने के लिए घर जैसा माहौल

वीडियो में स्कूल के और भी बच्चे नजर आते हैं. वे सब अपने छोटे-छोटे लंच बॉक्स लेकर खाना खा रहे हैं. कोई चमच्च से तो कोई हाथ से खाना खा रहा है. लेकिन बच्चे की थाली देख ऐसा लगता है जैसे वह अपने घर पर बैठ कर खा रहा हो. वह थाली में खाना लिए हुए अपने हाथों से खाना खाता हुआ दिखाई देता है. यूजर्स को बच्चे का बिना किसी की परवाह किए खाना खाने वाला अंदाज बेहद पसंद आ रहा है.

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कमेंट्स कर रहे यूजर्स

वीडियो देख कई लोगों को अपना स्कूल लंच ब्रेक याद आ गया. एक यूजर ने तो कमेंट में कहा कि मुझे मेरे दोस्त की याद आ गई, वह भी ऐसे ही लंच लाया करता था, लेकिन वो कभी थाली नहीं लाया. तभी दूसरे यूजर ने उस पर रिएक्ट करते हुए कहा कि लड़के ऐसे ही होते हैं. वहीं एक अन्य यूजर ने कहा कि बच्चों को पोषण मिलना ही चाहिए, उसे भर पेट खाना चाहिए.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 16 Oct 2026 06:47 PM (IST)
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