रैपर यो यो हनी सिंह ने आपत्तिजनक शब्दों के लिए मांगी माफी, साइबर सेल में दर्ज कराया बयान

पंजाबी सिंगर और रैपर यो यो हनी सिंह किसी ना किसी वजह से विवादों में आ ही जाते हैं. अक्सर वो अपने कमेंट्स और विवादित स्टेटमेंट की वजह से सुर्खियों में रहते हैं. ऐसे में सिंगर इन दिनों दिल्ली के लाइव कॉन्सर्ट में भद्दे और विवादित स्टेटमेंट की वजह से हेडलाइन्स में थे, जिस पर विवाद काफी गहरा गया था. सोशल मीडिया पर उनका वीडियो भी वायरल हुआ था.

अब इस बढ़ते विवाद के बीच हनी सिंह को लेकर खबर सामने आ रही है कि उन्होंने इस विवादित बयान के लिए माफी भी मांग ली है. महाराष्ट्र साइबर सेल के करीबी सूत्रों के अनुसार, यो यो हनी सिंह ने पूछताछ के दौरान यह माना कि उनसे गलती हुई है और इसके लिए उन्होंने माफी भी मांग ली है.

महाराष्ट्र साइबर सेल के सूत्रों ने बताया की यो यो हनी सिंह ने पूछताछ के दौरान यह माना कि उनसे गलती हुई.

सूत्रों ने आगे बताया की उन्होंने अपनी गलती की माफी माँगी और दुबारा से ऐसी गलती नहीं करेंगे यानी की कॉन्सर्ट में आपत्तिजनक सामग्री का इस्तेमाल ना करने की बात कही है.

सूत्रो ने आगे बताया कि हनी सिंह ने कहा कि उनका इंटेंशन किसी की भावना को आहत करने का नहीं था.उन्होंने जो कुछ कहा उसके लिए उन्होंने पहले भी माफ़ी माँगी है.

एक अधिकारी ने बताया की हनी सिंह ने उन्हें मिले पहले 3 समन में ना आने की वजह बताई की उनका पहले से निर्धारित कार्यक्रम था इस वजह से वो नहीं आ पाए थे.

आपको बता दें कि आज हनी सिंह महाराष्ट्र साइबर सेल के कार्यालय पहुंचे जहाँ उनका बयान करीबन 2 घंटे तक दर्ज किया गया.

हनी सिंह सायबर सेल द्वारा भेजे गए चौथे समन के बाद वो आज सायबर सेल के कार्यालय 3 बजे के करीब पहुंचे और सवा पाँच बजे के आसपास वो सायबर सेल से अपना बयान दर्ज करवा कर निकले.