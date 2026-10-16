रैपर यो यो हनी सिंह ने आपत्तिजनक शब्दों के लिए मांगी माफी, साइबर सेल में दर्ज कराया बयान

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडरैपर यो यो हनी सिंह ने आपत्तिजनक शब्दों के लिए मांगी माफी, महाराष्ट्र साइबर सेल में दर्ज कराया बयान

रैपर यो यो हनी सिंह ने आपत्तिजनक शब्दों के लिए मांगी माफी, महाराष्ट्र साइबर सेल में दर्ज कराया बयान

रैपर यो यो हनी सिंह लाइव कॉन्सर्ट में विवादित स्टेटमेंट देने की वजह से चर्चा में थे. इस पर बढ़ते विवाद के बीच सिंगर ने माफी मांगी है. उन्होंने महाराष्ट्र साइबर सेल में बयान भी दर्ज कराया है.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 16 Oct 2026 08:12 PM (IST)
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पंजाबी सिंगर और रैपर यो यो हनी सिंह किसी ना किसी वजह से विवादों में आ ही जाते हैं. अक्सर वो अपने कमेंट्स और विवादित स्टेटमेंट की वजह से सुर्खियों में रहते हैं. ऐसे में सिंगर इन दिनों दिल्ली के लाइव कॉन्सर्ट में भद्दे और विवादित स्टेटमेंट की वजह से हेडलाइन्स में थे, जिस पर विवाद काफी गहरा गया था. सोशल मीडिया पर उनका वीडियो भी वायरल हुआ था.

अब इस बढ़ते विवाद के बीच हनी सिंह को लेकर खबर सामने आ रही है कि उन्होंने इस विवादित बयान के लिए माफी भी मांग ली है. महाराष्ट्र साइबर सेल के करीबी सूत्रों के अनुसार, यो यो हनी सिंह ने पूछताछ के दौरान यह माना कि उनसे गलती हुई है और इसके लिए उन्होंने माफी भी मांग ली है.

महाराष्ट्र साइबर सेल के सूत्रों ने बताया की यो यो हनी सिंह ने पूछताछ के दौरान यह माना कि उनसे गलती हुई.

सूत्रों ने आगे बताया की उन्होंने अपनी गलती की माफी माँगी और दुबारा से ऐसी गलती नहीं करेंगे यानी की कॉन्सर्ट में आपत्तिजनक सामग्री का इस्तेमाल ना करने की बात कही है.

सूत्रो ने आगे बताया कि हनी सिंह ने कहा कि उनका इंटेंशन किसी की भावना को आहत करने का नहीं था.उन्होंने जो कुछ कहा उसके लिए उन्होंने पहले भी माफ़ी माँगी है.

एक अधिकारी ने बताया की हनी सिंह ने उन्हें मिले पहले 3 समन में ना आने की वजह बताई की उनका पहले से निर्धारित कार्यक्रम था इस वजह से वो नहीं आ पाए थे.

आपको बता दें कि आज हनी सिंह महाराष्ट्र साइबर सेल के कार्यालय पहुंचे जहाँ उनका बयान करीबन 2 घंटे तक दर्ज किया गया.

हनी सिंह सायबर सेल द्वारा भेजे गए चौथे समन के बाद वो आज सायबर सेल के कार्यालय 3 बजे के करीब पहुंचे और सवा पाँच बजे के आसपास वो सायबर सेल से अपना बयान दर्ज करवा कर निकले.

Input By : सूरज ओझा
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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 16 Oct 2026 07:59 PM (IST)
Tags :
Honey Singh
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