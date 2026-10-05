3.70 लाख रुपये की कार, 33km माइलेज, बनी लोगों की पहली पसंद

हमारे देश के लोग हमेशा से ही ऐसी गाड़ी की तलाश में रहते हैं जिसकी माइलेज बहुत ज्यादा हो और जेब पर असर न पड़ें. जब भी हमारे आस पास शानदार माइलेज गाड़ी की बात होती है तो सबसे पहले मारुती सुजुकी कंपनी की कारों का नाम आता है. जबकि इस कंपनी की गाड़ियां बहुत किफायती दाम में भी मिलती हैं. मिडिल परिवार के लोगों के लिए इस कंपनी की गाड़ी काफी सही रहती हैं.

जबकि आज हम इस खबर में एक ऐसी गाड़ी की बात करेंगे जो की 4 लाख से कम में मिलती है और 33 kmpl तक की माइलेज देती है. वहीं, इस गाड़ी में मिलने वाले लेटेस्ट फीचर्स, कम मेंटेनेंस कॉस्ट और मारुति का मजबूत सर्विस नेटवर्क इसे हर लिहाज से एक परफेक्ट वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट बनाते हैं.

मिलता है शानदार माइलेज

दरअसल हम बात कर रहें मारुति सुजुकी की ऑल्टो K10 की. जिसमें आपको 1.0-लीटर K-सीरीज डुअल जेट और डुअल वीवीटी इंजन दिया गया है. जो काफी रिफाइंड और पावरफुल परफॉर्मेंस देता है. पेट्रोल मोड में यह कार लगभग 24.9 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती है.

जबकि इसके एस-सीएनजी वेरिएंट में यह कार 33.85 किलोमीटर प्रति किलोग्राम तक का जबरदस्त माइलेज देती है. कार में 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ ऑटोमैटिक गियर शिफ्ट यानी एएमटी ट्रांसमिशन का विकल्प भी मिलता है. वहीं, ट्रैफिक भरे रास्तों में एएमटी वेरिएंट चलाने में बेहद आसान साबित होता है.

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शानदार इंटीरियर और आधुनिक फीचर्स

यह कार कम कीमत होने के बावजूद मारुति सुजुकी ने इसके केबिन को काफी मॉडर्न और व्यावहारिक बनाया है. कार के टॉप वेरिएंट्स में 7-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है. जो एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो को सपोर्ट करता है.

जबकि इसके अलावा इसमें डिजिटल स्पीडोमीटर, स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स, फ्रंट पावर विंडोज की-लेस एंट्री और 4-स्पीकर ऑडियो सिस्टम जैसे फीचर्स दिए गए हैं. कार का 214 लीटर का बूट स्पेस छोटे सफर के दौरान परिवार के सामान को आसानी से रखने में मदद करता है.

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सेफ्टी में भी है आगे

जबकि ग्राहकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मारुति सुजुकी ने ऑल्टो K10 में कई सेफ्टी फीचर्स को शामिल किया है. अब कंपनी इस गाड़ी में 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड के रूप में ऑफर कर रही है जो इस सेगमेंट की कार के लिए एक बड़ा अपडेट है.

वहीं इसके अलावा इसमें एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम के साथ EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, रियर पार्किंग सेंसर, इंजन इमोबिलाइजर, सेंट्रल लॉकिंग और स्पीड अलर्ट सिस्टम जैसे जरूरी सुरक्षा फीचर्स दिए गए हैं. यह सेफ्टी शहर और हाईवे पर यात्रियों को सुरक्षित सफर का अहसास कराता है.

क्यों है बेस्ट यह कार?

मारुती सुजुकी ऑल्टो K10 को मिडिल परिवार की जरूरतों के अनुसार ही डिजाइन किया गया है. इसका कॉम्पैक्ट साइज छोटी गलियों और भारी ट्रैफिक में गाड़ी को आसानी से निकालने और पार्क करने में मदद करता है. मारुति सुजुकी की रिसेल वैल्यू और देश के कोने-कोने में मौजूद सर्विस सेंटर्स की वजह से इस कार को मेंटेन करना बेहद पॉकेट-फ्रेंडली है.

जबकि यदि आप कम बजट में एक ऐसी कार की तलाश कर रहे हैं जो चलाने में आसान हो लंबा माइलेज दे और जिसकी रीसेल वैल्यू भी अच्छी हो तो ऑल्टो K10 एक बेहतरीन विकल्प साबित होती है.

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