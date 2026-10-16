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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'नेहा बोरा-अभिजीत दीपके को तुरंत रिहा करें', एमके स्टालिन बोले- 'आंदोलन को...'

'नेहा बोरा-अभिजीत दीपके को तुरंत रिहा करें', एमके स्टालिन बोले- 'आंदोलन को...'

तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने नेहा बोरा और अभिजीत दीपके को डिटेन करने को लेकर सवाल उठाए हैं. साथ ही तुरंत रिहाई की मांग की है. दिल्ली पुलिस ने 150 प्रदर्शनकारियों को डिटेन किया है.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 16 Oct 2026 08:57 PM (IST)
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सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके और नेहा बोरा के डिटेंशन को लेकर अब डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने सवाल उठाए. साथ ही तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री ने दोनों की तुरंत रिहाई की मांग की है. 

स्टालिन ने कहा है कि दोनों को हिरासत में रखने के बावजूद उनके ठिकाने की जानकारी नहीं देना, गैरकानूनी और अमानवीय है. उन्होंने केंद्र सरकार से दोनों को तत्काल रिहा करने की मांग की है. उन्होंने शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों और आंदोलनों को दबाने की कोशिश भी बंद करने की अपील की है. 

आंदोलन को कुचलने की कोशिश और मजबूत करेगी

स्टालिन ने कहा है कि आंदोलन को कुचलने की हर कोशिश उसे और मजबूत करेगी. इसके साथ ही स्टालिन ने #GyaneshKumarMustGo सोशल मीडिया मुहीम का समर्थन भी किया है और बीजेपी की सरकार पर निशाना साधा है. 

स्टालिन ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, अभिजीत दीपके कहां हैं? नेहा बोरा कहां हैं? उन्हें कहां रखा गया है, यह बताए बिना हिरासत में लेना पूरी तरह से गैरकानूनी और बेहद ही अमानवीय है. केंद्र सरकार को उन्हें तुरंत रिहा करना चाहिए. शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों को दबाना बंद करना चाहिए. आंदोलन को कुचलने की हर कोशिश इसे और मजबूत ही बनाएगी. केंद्र की भाजपा सरकार के पास कोई और विकल्प नहीं है. 

नेहा के एक्स हैंडल से पोस्ट- अकेले हिरासत में लिया गया

स्टालिन ने नेहा के उस पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए यह बयान दिया है, जिसमें बताया गया कि नेहा को अकेले हिरासत में लिया गया है. उनके पास उनका फोन भी नहीं है. दिल्ली पुलिस को जवाब देना होगा. नेहा कहां हैं? यह हिरासत नहीं एक बार फिर अपहरण है. 

नेहा और अभिजीत को उस वक्त हिरासत में लिया गया, जब वह लहरा दो तिरंगा के तहत कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क पर जाकर तिरंगा फहराना चाहते थे. दोनों को अलग-अलग जगह से डिटेन किया गया.

वहीं, सीपीआईएम सांसद जॉन ब्रिटास ने कहा है कि उन्होंने कहा था कि किसी को भी सीपी तक पहुंचने की अनुमति नहीं दी जाएगी. हम यहां पहुंच गए हैं. हमने दिल्ली पुलिस की अवहेलना की है. हमने उनके प्रतिबंध का उल्लंघन किया है. हमने तिरंगे का सम्मान किया है. वे जो चाहे, कर सकते हैं.

इधर, दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने बताया कि अब तक पुलिस ने 150 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है.

About the author कार्तिक सागर समाधिया

कार्तिक सागर समाधिया, ABP न्यूज में बतौर कंसल्टेंट सेवाएं दे रहे हैं. नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर लगातार नजर रखते हैं. कई राज्यों के विधानसभा चुनाव के अलावा साल 2019 में हुए लोक चुनावों से जुड़ी खबरों को कवर किया. एबीपी न्यूज से पहले दैनिक भास्कर, एशियानेट न्यूज, ईटीवी भारत, इंडिया टुडे से जुड़े रहे हैं. इस दौरान एडिटोरियल, टीवी-डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े कार्य किए. इंडिया टुडे के यूट्यूब, सोशल मीडिया पर कैप्सूल और लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो बनाने से जुड़ा अनुभव शामिल है. मीडिया का करीबन साढ़े 8 साल का अनुभव है. कोरोना और एमपी चुनाव के समय ग्राउंड से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स की हैं. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. मध्यप्रदेश के सीहोर शहर से ताल्लुक रखते हैं. कार्यक्षेत्र भोपाल, दिल्ली और हैदराबाद रहा है.

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Published at : 16 Oct 2026 09:01 PM (IST)
Tags :
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