1035 BHP की ताकत और डिजाइन पर विवाद, भारत आ रही Ferrari Luce

लग्जरी कार निर्माता Ferrari अब इलेक्ट्रिक कारों की दुनिया में अपनी नई पहचान बनाने की तैयारी में है. कंपनी की पहली पूरी तरह इलेक्ट्रिक कार Ferrari Luce 17 अक्टूबर 2026 को भारत में पहली बार प्रदर्शित की जाएगी. इस कार की सबसे बड़ी खासियत इसकी जबरदस्त परफॉर्मेंस है. इसमें चार इलेक्ट्रिक मोटर दी गई हैं, जो मिलकर 1,035 BHP की पावर और 990 Nm का टॉर्क जनरेट करती हैं.

कंपनी के दावों के मुताबिक, यह कार महज 2.5 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है और इसकी टॉप स्पीड 310 किलोमीटर प्रति घंटा है. हालांकि, इसकी चर्चा सिर्फ ताकत की वजह से नहीं हो रही है. इसके अलग डिजाइन ने भी कार प्रेमियों के बीच बहस छेड़ दी है.

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डिजाइन में Ferrari की परंपरा से अलग Luce

Ferrari Luce का डिजाइन ब्रांड की पारंपरिक स्पोर्ट्स कारों से काफी अलग है. जहां Ferrari अपनी लो-स्लंग, दो दरवाजों वाली स्पोर्ट्स कारों के लिए जानी जाती है, वहीं Luce में चार दरवाजे और पांच सीटों का लेआउट मिलता है. इसका डिजाइन LoveFrom ने तैयार किया है, जो Apple के पूर्व डिजाइन प्रमुख Jony Ive और डिजाइनर Marc Newson से जुड़ी फर्म है. कार का बाहरी लुक और इसका अलग अंदाज सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय रहा है. कुछ लोगों को यह डिजाइन पारंपरिक Ferrari से काफी अलग लगता है. हालांकि, डिजाइन पसंद आना या न आना व्यक्तिगत राय है. कंपनी ने Luce को इलेक्ट्रिक दौर के लिए एक नए नजरिए के साथ पेश किया है, न कि अपनी पुरानी डिजाइन पहचान की सीधी नकल के रूप में.

बैटरी, रेंज और रफ्तार में कितनी दमदार है कार

Ferrari Luce में 122 kWh का बैटरी पैक और 800-वोल्ट इलेक्ट्रिकल आर्किटेक्चर दिया गया है. चारों पहियों को अलग-अलग इलेक्ट्रिक मोटर चलाती हैं, जिससे कार को ऑल-व्हील ड्राइव सिस्टम मिलता है. Ferrari के बताए आंकड़ों के अनुसार, एक बार फुल चार्ज करने पर इसकी रेंज 530 किलोमीटर से ज्यादा हो सकती है. हालांकि, वास्तविक रेंज ड्राइविंग स्टाइल, सड़क और मौसम जैसी परिस्थितियों के अनुसार बदल सकती है. 1,035 BHP की पावर और 990 Nm टॉर्क इसे बेहद तेज इलेक्ट्रिक ग्रैंड टूरर बनाते हैं. केबिन में डिजिटल डिस्प्ले के साथ फिजिकल बटन, स्विच और रोटरी कंट्रोल भी दिए गए हैं. इसमें 12.5 इंच का ड्राइवर डिस्प्ले और 10 इंच की ऐसी सेंट्रल स्क्रीन है, जिसे ड्राइवर या आगे बैठे यात्री की तरफ घुमाया जा सकता है.

17 अक्टूबर को भारत में दिखेगी, बिक्री की तारीख साफ नहीं

Ferrari Luce को नई दिल्ली के यशोभूमि में आयोजित Universo Ferrari प्रदर्शनी में दिखाया जाएगा. यह प्रदर्शनी 17 अक्टूबर से 1 नवंबर 2026 तक चलेगी, जबकि आम लोगों के लिए प्रवेश 19 अक्टूबर से शुरू होगा. इस कार्यक्रम में Ferrari की ऐतिहासिक कारों, मौजूदा मॉडल रेंज और मोटरस्पोर्ट विरासत को भी प्रदर्शित किया जाएगा. इसमें 849 Testarossa, 12 Cilindri, Purosangue, Amalfi Spider और F80 जैसे मॉडल भी शामिल होंगे. ध्यान देने वाली बात यह है कि 17 अक्टूबर को Luce का भारत में प्रदर्शन होना उसकी बिक्री शुरू होने के बराबर नहीं है. Ferrari ने अभी भारत में इसकी बिक्री की अलग तारीख या स्थानीय कीमत की घोषणा नहीं की है. इसलिए इसकी भारतीय बाजार में उपलब्धता को लेकर आधिकारिक जानकारी का इंतजार करना होगा.



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