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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थसुबह उठते ही शुरू हो जाती हैं छींक, जानें क्या है दिक्कत?

सुबह उठते ही शुरू हो जाती हैं छींक, जानें क्या है दिक्कत?

क्या आपको भी सुबह आंख खुलते ही रोज और बार-बार छींक आती हैं, तो यह एलर्जी का इशारा भी हो सकता है. जानिए इसके पीछे के कारण, आसान से उपाय और डॉक्टर को कब दिखाना जरूरी है.

Written By : निर्जला गौड़ |  Updated at : 16 Oct 2026 06:53 PM (IST)
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कई लोगों के लिए सुबह की शुरुआत छींकों से होती है. बिस्तर से उठते ही नाक में खुजली होती है, फिर लगातार छींकें आने लगती हैं और नाक बहने लगती है. कभी-कभार ऐसा होना आम बात है, लेकिन अगर यह रोज होने लगे तो इसे हल्के में न लें. इसके पीछे अक्सर एलर्जी या हमारे आसपास की कोई चीज जिम्मेदार होती हैं, लेकिन घबराने की बात नहीं है, थोड़ी सावधानी से मिल सकती है राहत.

सुबह ही क्यों आती हैं ज्यादा छींक

सुबह की छींकों की सबसे आम वजह एलर्जिक राइनाइटिस है. इसमें हमारा शरीर धूल या बेहद मामूली चीजों पर जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया देने लगता है. रातभर हम तकिए और गद्दे के पास सोते हैं. वहां डस्ट माइट्स मौजूद होते हैं. ये गर्म और नमी वाली जगहों में पनपते हैं और हमारी त्वचा की मृत कोशिकाओं पर जीते हैं. सोते समय हम इनके कणों को सांस के साथ अंदर लेते रहते हैं, इसलिए सुबह लक्षण ज्यादा दिखते हैं. यह गंदगी की निशानी नहीं है. साफ घरों में भी ये मिलते हैं. इसके अलावा पालतू जानवर के बाल, फफूंद और सुबह की ठंडी या सूखी हवा भी नाक को परेशान करती है.

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कौन सी चीजें बढ़ाती हैं परेशानी

कई बार वजह एलर्जी नहीं होती. इसे नॉन-एलर्जिक राइनाइटिस कहा जाता है. इसमें मौसम बदलना, तेज खुशबू, धुआं या प्रदूषण नाक को परेशान कर देते हैं. कमरे की सूखी हवा से नाक के अंदर की परत सूख जाती है और छींकें आने लगती हैं. कुछ लोगों में एसिड रिफ्लक्स भी सुबह नाक बंद होने की वजह बनता है. मौसम बदलते समय यह परेशानी अक्सर बढ़ जाती है. छींक के साथ आंखों में खुजली, पानी आना, गला खराब होना या नाक बंद रहना दिखे तो एलर्जी की संभावना ज्यादा होती है. वहीं बुखार, बदन दर्द और गला दर्द साथ हों तो यह सर्दी-जुकाम जैसा वायरल संक्रमण भी हो सकता है.

राहत के आसान तरीके और डॉक्टर को कब दिखाएं

सबसे पहले बिस्तर की सफाई पर ध्यान दें. चादर और तकिए के कवर हफ्ते में एक बार गर्म पानी में धोएं. पुराने तकिए 1 से 2 साल में बदल दें. कमरे में झाड़ू की जगह गीले कपड़े से सफाई करें. पालतू जानवर को बेडरूम से दूर रखें. सुबह खिड़कियां बंद रखें और जरूरत हो तो एयर फिल्टर इस्तेमाल करें. अगर छींक कई हफ्तों से रोज आ रही हैं, नींद खराब हो रही है, सांस लेने में तकलीफ है या सीने में घरघराहट सुनाई दे, तो देर न करें और डॉक्टर को दिखाएं. बिना सलाह के कोई भीनदवा न लें.

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डिस्क्रिप्शन : रोज सुबह छींकें आ रही हों या साथ में सांस की तकलीफ हो, तो डॉक्टर को दिखाएं. बिना सलाह के कोई दवा न लें.

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About the author निर्जला गौड़

निर्जला गौड़ इस वक्त  ABP Live की लाइफस्टाइल डेस्क पर इंटर्न के तौर पर काम कर रही हैं. वह मंदसौर यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में अपनी डिग्री कर रही हैं. इससे पहले वह  EBNW Stories में कंटेंट राइटर के तौर पर इंटर्नशिप कर चुकी हैं. डिजिटल जर्नलिज्म और कंटेंट क्रिएशन में उनकी खास रुचि है. आसान, आकर्षक और रिलेटेबल अंदाज में कहानियों को पेश करना और पाठकों तक जानकारी को प्रभावी तरीके से पहुंचाना उनकी खासियत है.
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Published at : 16 Oct 2026 06:53 PM (IST)
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