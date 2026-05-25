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रात में कार चलाने वालों के लिए चेतावनी, छोटी लापरवाही बन सकती है बड़ा हादसा

Night Driving Tips: रात में कार चलाते समय छोटी लापरवाही भी बड़े हादसे की वजह बन सकती है. तेज रोशनी, नींद और खराब नजर जैसी गलतियां सफर को खतरनाक बना देती हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Himanshu Singh | Updated at : 25 May 2026 04:17 PM (IST)
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Night Driving Tips: रात के समय सड़कें खाली जरूर दिखती हैं, लेकिन इसी दौरान सबसे ज्यादा सड़क हादसे भी देखने को मिलते हैं. कई लोग रात में लंबा सफर करना आसान समझते हैं क्योंकि ट्रैफिक कम होता है, लेकिन थोड़ी सी लापरवाही बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती है. कम रोशनी, तेज रफ्तार, सामने से आने वाली तेज लाइट और नींद जैसी समस्याएं चालक का ध्यान भटका देती हैं. 

कई बार लोग देर रात थकान होने के बावजूद लगातार गाड़ी चलाते रहते हैं, जिससे अचानक झपकी आने का खतरा बढ़ जाता है. इसके अलावा खराब हेडलाइट, गंदा शीशा और गलत तरीके से ऊंची रोशनी का इस्तेमाल भी हादसों की वजह बनता है. विशेषज्ञ मानते हैं कि रात में वाहन चलाते समय दिन के मुकाबले ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत होती है. छोटी-छोटी सावधानियां सफर को सुरक्षित और आरामदायक बना सकती हैं.

तेज रोशनी और नींद बनती है सबसे बड़ा खतरा

रात में वाहन चलाते समय सामने से आने वाली तेज रोशनी आंखों पर सीधा असर डालती है. कई बार कुछ सेकंड के लिए सड़क साफ दिखाई देना बंद हो जाता है और यही पल हादसे का कारण बन जाता है. ऐसे समय चालक घबरा जाता है और वाहन का संतुलन बिगड़ सकता है. दूसरी तरफ देर रात तक लगातार वाहन चलाने से शरीर थकने लगता है. धीरे-धीरे आंखों में भारीपन और नींद महसूस होने लगती है. 

कई लोग इसे नजरअंदाज करते हैं, लेकिन चलते वाहन में एक छोटी झपकी भी जानलेवा साबित हो सकती है. अगर सफर लंबा हो तो बीच-बीच में रुककर आराम करना जरूरी माना जाता है. इसके अलावा वाहन के शीशे और हेडलाइट हमेशा साफ रखने चाहिए ताकि सड़क साफ दिखाई दे और सामने से आने वाली रोशनी का असर कम हो सके.

यह भी पढ़ें: ऑटोमैटिक कार लेना फायदे का सौदा या पैसे की बर्बादी? सच जानकर बदल जाएगा नजरिया

तेज रफ्तार और गलत आदतें बढ़ाती हैं हादसे का खतरा

रात के समय खाली सड़क देखकर कई लोग जरूरत से ज्यादा तेज रफ्तार में वाहन चलाने लगते हैं. यही गलती अचानक सामने आए गड्ढे, जानवर या दूसरे वाहन से टक्कर की वजह बन सकती है. रात में दूरी और गति का सही अंदाजा लगाना भी मुश्किल होता है. कई चालक मोबाइल देखने या गाना बदलने जैसी छोटी गलतियां भी करते हैं, जिससे ध्यान सड़क से हट जाता है. 

इसके अलावा बारिश या धुंध के दौरान खतरा और बढ़ जाता है क्योंकि सड़क साफ दिखाई नहीं देती. ऐसे समय धीमी रफ्तार और सुरक्षित दूरी बनाए रखना बेहद जरूरी होता है. विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि रात में वाहन चलाते समय हमेशा सतर्क रहें, सीट बेल्ट लगाएं और जरूरत से ज्यादा तेज रफ्तार से बचें. थोड़ी सी सावधानी आपका सफर सुरक्षित बना सकती है और बड़े हादसे से बचा सकती है. 

यह भी पढ़ें: अब कट सकता है ₹10,000 तक का चालान, बाइक चलाने वाले तुरंत जान लें यह नियम

Published at : 25 May 2026 04:17 PM (IST)
Tags :
Road Safety Safe Car Driving Night Driving Tips Driving Safety Night Road Accident
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