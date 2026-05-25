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कार में आ रही अजीब बदबू को नजरअंदाज करना पड़ सकता है भारी, तुरंत करें यह काम

Car Smell Problem: कार में आने वाली अजीब बदबू छोटी समस्या नहीं हो सकती. समय रहते जांच जरूरी है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Himanshu Singh | Updated at : 25 May 2026 05:00 PM (IST)
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Car Smell Problem: अगर आपकी कार के अंदर अचानक अजीब बदबू आने लगी है, तो इसे मामूली बात समझकर नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है. कई बार लोग सोचते हैं कि यह सिर्फ बाहर की गंदगी या लंबे समय तक बंद रहने की वजह से हो रहा है, लेकिन सच यह है कि कार से आने वाली अलग-अलग तरह की बदबू किसी बड़ी खराबी का संकेत भी हो सकती है. 

जलने जैसी गंध, सड़ी हुई बदबू या पेट्रोल जैसी तेज महक सीधे इंजन और वायरिंग में गड़बड़ी की तरफ इशारा करती है. समय रहते ध्यान न दिया जाए तो यह परेशानी आगे चलकर बड़ा खर्च और हादसे की वजह भी बन सकती है. विशेषज्ञ मानते हैं कि कार से आने वाली किसी भी असामान्य गंध को हल्के में नहीं लेना चाहिए. सही समय पर जांच करवाने से बड़ी खराबी और अनचाहे खतरे से बचा जा सकता है.

जलने और पेट्रोल जैसी गंध को तुरंत समझें खतरे का संकेत

अगर कार के अंदर जलने जैसी गंध महसूस हो रही है, तो यह इंजन या बिजली की तारों में समस्या का संकेत हो सकता है. कई बार तार गर्म होकर पिघलने लगते हैं, जिससे आग लगने का खतरा भी बढ़ जाता है. वहीं पेट्रोल जैसी तेज गंध आने का मतलब ईंधन रिसाव भी हो सकता है. ऐसी स्थिति में तुरंत वाहन रोककर जांच करवाना जरूरी माना जाता है. कई लोग इस समस्या को नजरअंदाज करते रहते हैं, लेकिन यह बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है. 

इसके अलावा क्लच या ब्रेक ज्यादा गर्म होने पर भी अलग तरह की जलने वाली गंध महसूस होती है. अगर गंध लगातार बनी रहे, तो बिना देर किए वाहन को जानकार मिस्त्री के पास ले जाना चाहिए. छोटी जांच आपको बड़े नुकसान और भारी खर्च से बचा सकती है.

यह भी पढ़ें: रात में कार चलाने वालों के लिए चेतावनी, छोटी लापरवाही बन सकती है बड़ा हादसा

सड़ी हुई बदबू भी हो सकती है बड़ी परेशानी की वजह

कार के अंदर सड़ी हुई या नमी जैसी बदबू आने का सबसे बड़ा कारण गंदी हवा या जमा गंदगी हो सकती है. बरसात और गर्मी के मौसम में यह समस्या ज्यादा देखने को मिलती है. कई बार AC में नमी जमा होने से फफूंदी बनने लगती है, जिससे पूरी कार में खराब गंध फैल जाती है. इससे सफर असहज होने के साथ स्वास्थ्य पर भी असर पड़ सकता है. 

लंबे समय तक ऐसी हवा में बैठने से सांस और एलर्जी जैसी दिक्कत बढ़ सकती है. विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि कार की सफाई नियमित रूप से करानी चाहिए और हवा साफ करने वाले हिस्से समय पर बदलवाने चाहिए. इसके अलावा खाने-पीने की चीजें लंबे समय तक कार में छोड़ने से भी बदबू फैल सकती है. थोड़ी सी सावधानी आपकी कार को ताजा और सुरक्षित बनाए रख सकती है.

यह भी पढ़ें: अब कट सकता है ₹10,000 तक का चालान, बाइक चलाने वाले तुरंत जान लें यह नियम

Published at : 25 May 2026 05:00 PM (IST)
Tags :
Car Maintenance Car Safety Tips Car Smell Problem Engine Issue
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