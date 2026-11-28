Hyundai Ioniq P Launch Date: दक्षिण कोरियाई कार निर्माता कंपनी हुंडई मोटर इंडिया भारतीय इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में बड़ा धमाका करने की तैयारी कर रही है. कंपनी अपनी नई सब-कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक एसयूवी Hyundai Ioniq P को 16 जनवरी 2027 को भारत में पेश करने जा रही है. यह हुंडई के भारतीय पोर्टफोलियो में अब तक की सबसे किफायती इलेक्ट्रिक कार होगी, जिसे क्रेटा इलेक्ट्रिक से नीचे पोजिशन किया जाएगा. कंपनी इस कार को जनवरी से मार्च 2027 की तिमाही के बीच भारतीय बाजार में आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर सकती है. आइए जानते हैं इस नई इलेक्ट्रिक एसयूवी से जुड़ी सभी खास बातें.

बॉक्सी डिजाइन और आधुनिक एक्सटीरियर

भारतीय सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान दिखे मॉडल्स के अनुसार, हुंडई Ioniq P का लुक काफी दमदार और बॉक्सी होगा. इसकी रूफलाइन लगभग फ्लैट रहेगी और इसका स्टांस काफी हद तक हुंडई वेन्यू जैसा नजर आता है. कार के आगे और पीछे मॉडर्न एलईडी लाइट बार्स, चौकोर आकार के हेडलैंप, बॉडी क्लैडिंग और रिट्रैक्टेबल डोर हैंडल्स जैसे प्रीमियम फीचर्स देखने को मिलेंगे. इसके अलावा रूफ रेल्स, चौड़े डी-पिलर्स और ट्विन-रिज रूफ स्पॉइलर इसे एक स्पोर्टी एसयूवी वाला अंदाज देंगे.

केबिन में मिलेगा नया इंफोटेनमेंट और एडवांस सेफ्टी

इंटीरियर की बात करें तो हुंडई अपनी इस कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक एसयूवी में नया प्लियोस कनेक्ट इंफोटेनमेंट सिस्टम दे सकती है, जिसे कंपनी ने इस साल की शुरुआत में पेश किया था. सुरक्षा के लिहाज से इस कार में लेवल-2 ADAS तकनीक मिलने की आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है. इसके साथ ही हुंडई की परंपरा के मुताबिक इसमें रोजमर्रा के सफर को आरामदायक बनाने वाले कई स्मार्ट और कन्वीनियंस फीचर्स शामिल किए जाएंगे, हालांकि पूरे फीचर्स की सूची 16 जनवरी को पर्दा उठने के बाद ही सामने आएगी.

प्लेटफॉर्म, बैटरी विकल्प और चार्जिंग नेटवर्क

हुंडई Ioniq P को कंपनी के बोर्न-इलेक्ट्रिक E-GMP (K) प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है, जिस पर ग्लोबल मार्केट में बिकने वाली हुंडई इंस्टर भी आधारित है. कंपनी ने पुष्टि की है कि भारतीय ग्राहकों के लिए इसे स्टैंडर्ड रेंज और लॉन्ग रेंज जैसे दो बैटरी विकल्पों में उतारा जाएगा. हालांकि कंपनी ने अभी बैटरी क्षमता और रेंज के सटीक आंकड़े साझा नहीं किए हैं, लेकिन तुलना के लिए बता दें कि ग्लोबल इंस्टर में 42 kWh और 49 kWh के बैटरी पैक मिलते हैं जो क्रमशः लगभग 300 किमी और 355 किमी की रेंज देते हैं. इसके साथ ही हुंडई साल 2030 तक देश में अपने डीसी फास्ट-चार्जिंग स्टेशनों की संख्या 183 से बढ़ाकर 600 करने की योजना पर भी काम कर रही है.

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कीमत का ऐलान और बाजार में मुकाबला

16 जनवरी को होने वाले इवेंट में केवल इस कार से पर्दा उठाया जाएगा, जबकि इसकी कीमतों की घोषणा बाद में की जाएगी. उम्मीद जताई जा रही है कि 4 से 9 फरवरी 2027 के बीच होने वाले ऑटो एक्सपो 2027 में इसकी कीमतों का खुलासा हो सकता है. सब-4-मीटर इलेक्ट्रिक एसयूवी सेगमेंट में लॉन्च होने के बाद हुंडई Ioniq P का सीधा मुकाबला Tata Nexon EV, Mahindra XUV 3XO EV और आने वाली Kia Syros EV जैसी गाड़ियों से होगा.

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