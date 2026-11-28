Best Family Cars in India: भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में एसयूवी गाड़ियों का क्रेज तेजी से बढ़ने के बावजूद आम मध्यमवर्गीय परिवारों का भरोसा आज भी किफायती हैचबैक, सेडान और एमपीवी कारों पर कायम है. देश में हर महीने बिकने वाली टॉप कारों की सूची देखें तो मारुति सुजुकी, टाटा और हुंडई के चुनिंदा मॉडल लगातार सबसे आगे रहते हैं. कम कीमत, बेहतरीन माइलेज, आसान रखरखाव और ज्यादा केबिन स्पेस के कारण ये गाड़ियां भारतीय परिवारों की पहली पसंद बनी हुई हैं.

मारुति सुजुकी वैगनआर और स्विफ्ट

छोटे और मध्यम परिवारों के लिए Maruti Suzuki WagonR लंबे समय से देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों में शामिल है. इसका टॉल-बॉय डिजाइन बुजुर्गों के लिए कार में बैठना और उतरना बेहद आसान बनाता है, साथ ही इसमें अच्छा हेडरूम और बूट स्पेस भी मिलता है. इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत करीब 4.99 लाख रुपये है और यह पेट्रोल के साथ सीएनजी विकल्प में भी आती है.

वहीं, जो परिवार स्पोर्टी लुक और आधुनिक फीचर्स चाहते हैं, उनके बीच Maruti Suzuki Swift बेहद लोकप्रिय है. लगभग 5.84 लाख रुपये की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत वाली स्विफ्ट अपने शानदार माइलेज, स्मूद इंजन और शहर के ट्रैफिक में आसान ड्राइविंग के लिए जानी जाती है.

मारुति बलेनो और डिजायर

प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में Maruti Suzuki Baleno परिवारों को खूब पसंद आती है, जिसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत करीब 5.99 लाख रुपये है. इसमें चौड़ा केबिन, बड़ा टचस्क्रीन और आरामदायक रियर सीट मिलती है, जिससे पांच लोगों का सफर आसान हो जाता है.

दूसरी तरफ, सेडान पसंद करने वाले परिवारों की पहली पसंद Maruti Suzuki Dzire बनी हुई है. करीब 6.34 लाख रुपये की शुरुआती कीमत में आने वाली यह कार अब 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग, दमदार माइलेज और बड़े बूट स्पेस के साथ आती है, जो इसे लंबी पारिवारिक यात्राओं के लिए बेहतरीन विकल्प बनाती है.

बड़े परिवारों के लिए मारुति अर्टिगा

जब बात 6 या 7 सदस्यों वाले बड़े परिवार की आती है, तो Maruti Suzuki Ertiga बजट एमपीवी सेगमेंट में सबसे आगे नजर आती है. लगभग 8.95 लाख रुपये की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत वाली इस कार में तीन पंक्तियों में बैठने की आरामदायक व्यवस्था मिलती है. इसके पेट्रोल और सीएनजी दोनों मॉडल बेहतरीन माइलेज देते हैं, जिसकी वजह से कम बजट में बड़ी गाड़ी खरीदने वाले परिवार इसे सबसे ज्यादा चुनते हैं.

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टाटा पंच और हुंडई क्रेटा का दबदबा

हैचबैक और एमपीवी के अलावा एसयूवी सेगमेंट में Tata Punch और Hyundai Creta भारतीय परिवारों के बीच खास जगह बना चुकी हैं. टाटा पंच अपनी मजबूत बिल्ड क्वालिटी, 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग और ऊंची सीटिंग पोजीशन के कारण कम बजट में सुरक्षित फैमिली कार चाहने वालों को आकर्षित करती है. वहीं, थोड़ा ज्यादा बजट रखने वाले परिवारों के लिए हुंडई क्रेटा अपने प्रीमियम इंटीरियर, शानदार राइड क्वालिटी और भरोसेमंद सर्विस नेटवर्क की वजह से सबसे पसंदीदा फैमिली एसयूवी बनी हुई है.

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