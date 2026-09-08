रिजर्व लाइट जलने के बाद कितने KM चल सकती है पेट्रोल कार, जानें यहां?

गाड़ी चलाते वक्त डैशबोर्ड पर अचानक पीली या नारंगी रंग की फ्यूल वार्निंग लाइट जन उठे, तो हर ड्राइवर के मन में एक ही सवाल आता है कि अब गाड़ी कितने दूर तक और चल पाएगी. यह लाइट दरअसल एक चेतावनी होती है कि टेंक में पेट्रोल खत्म होने वाला है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि गाड़ी उसी वक्त बंद हो जाएगी. हर कार में इसके बाद में चलने लायक कुछ पेट्रोल बचा रहता है, जिसे रिजर्व फ्यूल कहते है.

रिजर्व लाइट का मतलब क्या होता है?

हर कार कंपनी अपनी गाड़ी में एक सेंसर लगाती है, जो टैंक में बचे पेट्रोल की मात्रा को लगातार मापता रहता है। जैसे ही पेट्रोल एक तय सीमा से नीचे चला जाता है, यह सेंसर डैशबोर्ड पर लाइट जला देता है. यह लाइट ड्राइवर को समय रहते सतर्क करने के लिए होती है, ताकि वह अगले पेट्रोल पंप पर टैंक भरवा सके और गाड़ी बीच रास्ते में बंद न हो.

टैंक में कितना पेट्रोल बचा होता है?

आमतौर पर जब रिजर्व लाइट जलती है, तब कार के टैंक में कुल क्षमता का करीब 10 से 15 प्रतिशत पेट्रोल बचा होता है. यानी अगर किसी कार के टैंक की क्षमता 40 से 50 लीटर है, तो लाइट जलने के बाद उसमें लगभग 4 से 5 लीटर पेट्रोल बचा रहता है. यह मात्रा कार के मॉडल, टैंक के साइज़ और कंपनी की सेटिंग के हिसाब से थोड़ी कम-ज्यादा हो सकती है.

औसतन कितने किलोमीटर चल सकती है कार

सामान्य हालात में एक पेट्रोल कार रिजर्व लाइट जलने के बाद करीब 50 से 100 किलोमीटर तक चल सकती है. छोटी हैचबैक कारें, जिनका माइलेज ज्यादा होता है, इस दूरी को आसानी से पार कर लेती हैं. वहीं बड़ी SUV और भारी गाड़ियां, जिनका इंजन ज्यादा पेट्रोल खींचता है, उतनी ही दूरी बचे हुए फ्यूल में जल्दी तय कर लेती हैं. इसलिए यह आंकड़ा हर कार में एक जैसा नहीं होता.

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स्पीड और ड्राइविंग स्टाइल का असर

रिजर्व लाइट जलने के बाद गाड़ी कितनी दूर जाएगी, यह काफी हद तक ड्राइविंग के तरीके पर भी निर्भर करता है. अगर गाड़ी को स्थिर स्पीड और खुली सड़क पर आराम से चलाया जाए, तो माइलेज बेहतर मिलता है और दूरी ज्यादा तय हो पाती है. वहीं ट्रैफिक में बार-बार रुकना-चलना, तेज एक्सीलरेशन या ज्यादा स्पीड पर गाड़ी दौड़ाना, इंजन पर ज्यादा दबाव डालता है और बचा हुआ पेट्रोल जल्दी खत्म हो जाता है.

रिजर्व लाइट जलने पर क्या करना चाहिए?

रिजर्व लाइट जलते ही जितनी जल्दी हो सके, नजदीकी पेट्रोल पंप पर जाकर टैंक भरवा लेना चाहिए. लंबी यात्रा पर निकलने से पहले भी टैंक को कम से कम आधा भरा रखना बेहतर रहता है, ताकि रास्ते में पेट्रोल पंप न मिलने की स्थिति में परेशानी न हो.

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