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हिंदी न्यूज़ऑटोSUV के दौर में भी Baleno का दबदबा क्यों? मारुति के इस अधिकारी ने किया खुलासा

SUV के दौर में भी Baleno का दबदबा क्यों? मारुति के इस अधिकारी ने किया खुलासा

एसयूवी के दौर में भी मारुति बलेनो का जलवा कायम है. मारुति सुजुकी के अधिकारी पार्थो बनर्जी ने बताया कि कैसे लग्जरी फीचर्स और ADAS के दम पर बलेनो मार्केट में राज कर रही है.

Written By : सोमनाथ चटर्जी |  Edited By: Himanshu Singh |  Updated at : 07 Sep 2026 12:27 PM (IST)
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इंडिया में पिछले कुछ सालों से लोगों के बीच बड़ी गाड़ी का क्रेज बढ़ गया है. जिसके चलते मार्केट में SUV गाड़ियां रोड पर ज्यादा देखने को मिल रही हैं. इन दिनों ऑटोमोबाइल कंपनियां भी SUV सेगमेंट में कई नई कारें लॉन्च कर चुकी हैं. हालांकि, इसके बाद भी भारतीय ग्राहक एक हैचबैक कार को ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं. दरअसल, हम बात कर रहें हैं मारुती सुजुकी बलेनो की. ऐसा इस लिए है क्योंकि, प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में बिकने वाली हर तीन में से एक कार बलेनो ही होती है.

बता दें कि, इस बात का खुलासा खुद मारुति सुजुकी इंडिया के मार्केटिंग और सेल्स के सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पार्थो बनर्जी ने किया है. हाल ही में नई बलेनो के ड्राइव इवेंट के दौरान जब उनसे एसयूवी के बढ़ते दबदबे और बलेनो की सफलता के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कंपनी की सोच और रणनीति को बड़ी बेबाकी से सामने रखा. उनके मुताबिक, बलेनो का एसयूवी गाड़ियों से कोई सीधा मुकाबला ही नहीं है. चलिए जानते हैं कि मारुति के इस सीनियर अधिकारी ने बलेनो के हिट होने की क्या-क्या मुख्य वजहें बताई हैं.

ग्राहकों की अपनी अलग सोच

आपको बता दें कि, मारुति सुजुकी इंडिया के मार्केटिंग और सेल्स के सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पार्थो बनर्जी ने बताया कि बलेनो का अपना एक बहुत बड़ा और वफादार फैन फॉलोविंग है. हालांकि मारुति सुजुकी के पास एसयूवी सेगमेंट में ब्रेज़ा और ग्रैंड विटारा जैसी गाड़ियों की मजबूत पकड़ है.

लेकिन कंपनी देश के उन बाकी ग्राहकों को नहीं भूल सकती जो हैचबैक पसंद करते हैं. भारत में एक बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जो अपनी पहली कार से अपग्रेड होकर एक प्रीमियम और कम्फर्टेबल कार खरीदना चाहती है. बलेनो सीधे तौर पर उन अपग्रेड करने वाले ग्राहकों की सोच और जरूरतों से मेल खाती है.


SUV के दौर में भी Baleno का दबदबा क्यों? मारुति के इस अधिकारी ने किया खुलासा

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लग्जरी गाड़ियों वाले हाई-टेक फीचर्स

नई बलेनो की सबसे बड़ी यूएसपी इसमें मिलने वाले आधुनिक और प्रीमियम फीचर्स हैं. पार्थो बनर्जी ने बताया कि मारुति सुजुकी को हमेशा से भरोसेमंद, टिकाऊ और कम मेंटेनेंस वाली गाड़ियों के लिए जाना जाता रहा है.

हालांकि, कंपनी अब इस सोच को बदलते हुए अपने ग्राहकों को टॉप-एंड लग्जरी कारों में मिलने वाले फीचर्स बेहद किफायती दाम में दे रही है. नई बलेनो में अब सेगमेंट-फर्स्ट वेंटिलेटेड सीट्स, कूलिंग टेक्नोलॉजी के साथ वायरलेस चार्जिंग, और 360-डिग्री कैमरा जैसी सुविधाएं दी जा रही हैं.


SUV के दौर में भी Baleno का दबदबा क्यों? मारुति के इस अधिकारी ने किया खुलासा

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लेवल-2 ADAS और सेफ्टी किट

वहीं, सुरक्षा के हिसाब से भी बलेनो ने एक नया मुकाम हासिल किया है. इस प्रीमियम हैचबैक में अब सेगमेंट में पहली बार लेवल-2 ADAS की सेफ्टी टेक्नोलॉजी जोड़ी गई है जिसमें लेन कीप असिस्ट और इमरजेंसी ब्रेकिंग जैसे फीचर्स शामिल हैं.

पार्थो बनर्जी ने गर्व से कहा कि मारुति सुजुकी सेफ्टी को अगले स्तर पर ले गई है. मारुति देश की पहली ऐसी कंपनी रही है जिसने अपने सभी वेरिएंट्स में बिना किसी भेदभाव के 6 एयरबैग्स को स्टैंडर्ड तौर पर देना शुरू किया है.

प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट का असली ग्लैमर

बता दें कि, इन्हीं सब खूबियों और आधुनिक बदलावों की वजह से नई बलेनो अपने सेगमेंट की सबसे ज्यादा फीचर्स वाली और वैल्यू फॉर मनी कार बन गई है. यह गाड़ी न केवल किफायती रनिंग कॉस्ट देती है बल्कि सड़क पर चलने के दौरान एक स्टाइलिश और ग्लैमरस लुक भी प्रदान करती है.

यही वजह है कि एसयूवी गाड़ियों की भारी डिमांड के बीच भी बलेनो की रफ्तार धीमी नहीं पड़ी है और यह कार आज भी भारतीय ग्राहकों के दिलों और सेल्स चार्ट पर राज कर रही है.

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Published at : 07 Sep 2026 12:27 PM (IST)
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