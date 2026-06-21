कार के शीशों पर लगे परदे बन सकते हैं चालान की वजह, ज्यादातर लोग नहीं जानते ये बात

Car Window Curtain Rules: तेज गर्मी में कार का एसी भी काम करना बंद कर देता है. क्योंकि, सीधे धूप कार पर पड़ती है जिससे कार जल्दी गर्म हो जाती है. जिसके चलते गर्मी और तेज धूप से बचने के लिए अक्सर लोग अपनी कार की खिड़कियों पर कपड़े के पर्दे, सन-शेड्स या जालीदार कवर लगा लेते हैं. कुछ लोग तो बाजार से खरीदकर इन्हें लगवाते हैं. जबकि आजकल कई प्रीमियम कारों में कंपनी खुद ही रिट्रैक्टेबल पर्दे फिट करके देती है.

अगर आप भी यह सोचते हैं कि कंपनी की तरफ से लगकर आए इन पर्दों को धूप में ऊपर चढ़ाकर गाड़ी चलाना पूरी तरह लीगल है, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं. ट्रैफिक पुलिस की नजर पड़ते ही इसके लिए आपका भारी-भरकम चालान कट सकता है. चलिए डिटेल में जानतें है इस खबर को.

क्या कहता है विजिबिलिटी नियम?

आपको बता दें कि, गाड़ियों के शीशों को लेकर साल 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद सख्त और ऐतिहासिक फैसला सुनाया था. सुरक्षा और पारदर्शिता को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने नियमों के तहत तय किया था कि कार के सामने और पीछे वाले शीशों में न्यूनतम 70% विजिबिलिटी होनी अनिवार्य है.

इसका मतलब यह है कि कम से कम 70 प्रतिशत बाहरी लाइट कार के अंदर जानी चाहिए. वहीं गाड़ी के दोनों तरफ के साइड खिड़कियों के लिए यह नियम न्यूनतम 50% विजिबिलिटी का है. इस नियम का सीधा मकसद यह है कि बाहर खड़े ट्रैफिक पुलिसकर्मी या राहगीरों को कार के अंदर बैठे लोग साफ तौर पर दिखाई देने चाहिए.

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कंपनी-फिटेड पर्दे होने पर भी क्यों कट जाता है चालान?

जानकारी के लिए बता दें कि, कई लोगों के मन में यह सवाल आता है कि जब गाड़ी में पर्दे कार कंपनी ने खुद लगाकर दिए हैं. तो फिर पुलिस चालान क्यों काट सकती है? असल में कार कंपनियां इन रिट्रैक्टेबल पर्दों को सिर्फ तब इस्तेमाल करने के लिए देती हैं जब आपकी गाड़ी किसी खुली धूप वाली पार्किंग में खड़ी हो. पार्किंग के दौरान इन्हें लगाने से केबिन गर्म नहीं होता.

लेकिन जैसे ही गाड़ी सड़क पर चलने लगती है, इन पर्दों को नीचे करना जरूरी हो जाता है. चलते वाहन में पर्दे ऊपर चढ़ाने से शीशों की विजिबिलिटी 50% से बहुत कम हो जाती है जो मोटर व्हीकल एक्ट के नियमों का सीधा उल्लंघन है. इसलिए फैक्ट्री-फिटेड होने के बावजूद पुलिस आपका चालान काटने का पूरा हक रखती है.

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