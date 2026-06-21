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हिंदी न्यूज़ऑटोकार के शीशों पर लगे परदे बन सकते हैं चालान की वजह, ज्यादातर लोग नहीं जानते ये बात

कार के शीशों पर लगे परदे बन सकते हैं चालान की वजह, ज्यादातर लोग नहीं जानते ये बात

Car Window Curtain Rules: क्या आपकी कार में भी कंपनी फिटेड या आफ्टरमार्केट पर्दे लगे हैं? चलते वाहन में इनका इस्तेमाल करने पर कट सकता है भारी चालान. जानिए सुप्रीम कोर्ट का विजिबिलिटी नियम.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 21 Jun 2026 05:55 PM (IST)
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Car Window Curtain Rules: तेज गर्मी में कार का एसी भी काम करना बंद कर देता है. क्योंकि, सीधे धूप कार पर पड़ती है जिससे कार जल्दी गर्म हो जाती है. जिसके चलते गर्मी और तेज धूप से बचने के लिए अक्सर लोग अपनी कार की खिड़कियों पर कपड़े के पर्दे, सन-शेड्स या जालीदार कवर लगा लेते हैं. कुछ लोग तो बाजार से खरीदकर इन्हें लगवाते हैं. जबकि आजकल कई प्रीमियम कारों में कंपनी खुद ही रिट्रैक्टेबल पर्दे फिट करके देती है. 

अगर आप भी यह सोचते हैं कि कंपनी की तरफ से लगकर आए इन पर्दों को धूप में ऊपर चढ़ाकर गाड़ी चलाना पूरी तरह लीगल है, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं. ट्रैफिक पुलिस की नजर पड़ते ही इसके लिए आपका भारी-भरकम चालान कट सकता है. चलिए डिटेल में जानतें है इस खबर को.

क्या कहता है विजिबिलिटी नियम?

आपको बता दें कि, गाड़ियों के शीशों को लेकर साल 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद सख्त और ऐतिहासिक फैसला सुनाया था. सुरक्षा और पारदर्शिता को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने नियमों के तहत तय किया था कि कार के सामने और पीछे वाले शीशों में न्यूनतम 70% विजिबिलिटी होनी अनिवार्य है. 

इसका मतलब यह है कि कम से कम 70 प्रतिशत बाहरी लाइट कार के अंदर जानी चाहिए. वहीं गाड़ी के दोनों तरफ के साइड खिड़कियों के लिए यह नियम न्यूनतम 50% विजिबिलिटी का है. इस नियम का सीधा मकसद यह है कि बाहर खड़े ट्रैफिक पुलिसकर्मी या राहगीरों को कार के अंदर बैठे लोग साफ तौर पर दिखाई देने चाहिए.

यह भी पढ़ें: आ रहे हैं नए नियम, क्या महंगी होंगी कारें? BS-7 को लेकर बढ़ी हलचल

कंपनी-फिटेड पर्दे होने पर भी क्यों कट जाता है चालान?

जानकारी के लिए बता दें कि, कई लोगों के मन में यह सवाल आता है कि जब गाड़ी में पर्दे कार कंपनी ने खुद लगाकर दिए हैं. तो फिर पुलिस चालान क्यों काट सकती है? असल में कार कंपनियां इन रिट्रैक्टेबल पर्दों को सिर्फ तब इस्तेमाल करने के लिए देती हैं जब आपकी गाड़ी किसी खुली धूप वाली पार्किंग में खड़ी हो. पार्किंग के दौरान इन्हें लगाने से केबिन गर्म नहीं होता. 

लेकिन जैसे ही गाड़ी सड़क पर चलने लगती है, इन पर्दों को नीचे करना जरूरी हो जाता है. चलते वाहन में पर्दे ऊपर चढ़ाने से शीशों की विजिबिलिटी 50% से बहुत कम हो जाती है जो मोटर व्हीकल एक्ट के नियमों का सीधा उल्लंघन है. इसलिए फैक्ट्री-फिटेड होने के बावजूद पुलिस आपका चालान काटने का पूरा हक रखती है.

यह भी पढ़ें: आ रही उड़ने वाली कार! EV के चार्जर से होगी चार्ज, जानें व्हीकल की क्या है खासियत?

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 21 Jun 2026 05:55 PM (IST)
Tags :
Car Window Curtain Rules Traffic Challan Sunshades Factory Fitted Curtains Illegal Supreme Court VLT Rules
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