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हिंदी न्यूज़ऑटोआ रही उड़ने वाली कार! EV के चार्जर से होगी चार्ज, जानें व्हीकल की क्या है खासियत?

आ रही उड़ने वाली कार! EV के चार्जर से होगी चार्ज, जानें व्हीकल की क्या है खासियत?

Flying Car: इसे चार्ज करने के लिए अलग से कोई भारी-भरकम इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए होगा. इसे वही चार्जर इस्तेमाल करके चार्ज किया जा सकेगा जो इलेक्ट्रिक कारों के लिए बनाए जाते हैं.

Written By : क़मरजहां |  Updated at : 21 Jun 2026 03:44 PM (IST)
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दुनिया में तकनीक बहुत तेजी से बदल रही है. जो चीजें पहले सिर्फ फिल्मों में दिखती थीं. अब वे हकीकत बनने के करीब हैं. अमेरिका में कंपनी एक प्राइवेट इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट बनाने पर काम कर रही है. यह कार हवा में उड़ सकती है और इसे चार्ज करने के लिए किसी खास सिस्टम की जरूरत नहीं होगी, बल्कि यह नॉर्मल इलेक्ट्रिक कार के चार्जर से भी चार्ज हो सकेगी.

इस नए व्हीकल का आइडिया बहुत दिलचस्प है. यह एक तरह की छोटी उड़ने वाली गाड़ी होगी, जिसमें एक या कुछ लोग बैठकर सफर कर सकेंगे. इसका मकसद लोगों को ट्रैफिक जाम से बचाना और तेजी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है. यानी सड़क की बजाय यह हवा में उड़कर यात्रा कराएगी.

क्या है खासियत?

इस इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट की सबसे खास बात यह है कि यह पूरी तरह बैटरी से चलेगा. इसमें पेट्रोल या डीजल का इस्तेमाल नहीं होगा. इसे इलेक्ट्रिक मोटर से उड़ाने की योजना है, ठीक उसी तरह जैसे आजकल इलेक्ट्रिक कारें बैटरी से चलती हैं. 

सबसे बड़ी बात यह है कि इसे चार्ज करने के लिए अलग से कोई भारी-भरकम इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए होगा. इसे वही चार्जर इस्तेमाल करके चार्ज किया जा सकेगा जो इलेक्ट्रिक कारों के लिए बनाए जाते हैं. अगर यह सफल होता है तो लोग इसे अपने घर या पार्किंग में भी आसानी से चार्ज कर सकेंगे.

कंपनी का कहना है कि लोगों के लिए इसका इस्तेमाल आसान हो जाएगा. अगर अलग-अलग तरह के चार्जर या स्टेशन बनाने पड़ते, तो यह महंगा और मुश्किल हो जाता. लेकिन सामान्य चार्जर से काम चलने पर इसे अपनाना आसान होगा.

अभी शुरुआती स्टेज में है तकनीक

हालांकि अभी यह तकनीक पूरी तरह तैयार नहीं है. यह अभी शुरुआती स्टेज में है और इसे आम लोगों के इस्तेमाल के लिए आने में समय लग सकता है. उड़ने वाले वाहनों के लिए सुरक्षा, टेस्टिंग और सरकारी मंजूरी बहुत जरूरी होती है. इसलिए इसे पूरी तरह बाजार में आने से पहले कई जांच और परीक्षण से गुजरना होगा.

अगर यह तकनीक सफल हो जाती है, तो आने वाले समय में यात्रा करने का तरीका पूरी तरह बदल सकता है. लोग सड़क के ट्रैफिक से बचकर सीधे हवा में उड़कर अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं. कहा जा सकता है कि आने वाले समय में गाड़ियां सिर्फ जमीन पर नहीं, बल्कि आसमान में भी उड़ सकती हैं और उन्हें चार्ज करना भी आज की इलेक्ट्रिक कारों जितना आसान हो सकता है.

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About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
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Published at : 21 Jun 2026 03:44 PM (IST)
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