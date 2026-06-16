पानी भरी सड़क पर बंद हो जाए कार तो भूलकर भी न करें ये काम, खराब हो जाएगी गाड़ी

Monsoon Car Care: मानसून का मौसम जितना सुहाना लगता है सड़क पर कार चलाने वालों के लिए उतनी ही बड़ी आफत लेकर आता है. भारी बारिश के बाद जब सड़कें नदी बन जाती हैं तो गाड़ियों का बीच पानी में दम तोड़ना बहुत कॉमन हो जाता है. ऐसी सिचुएशन में अक्सर लोग घबरा जाते हैं और जल्दबाजी में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिससे उनकी गाड़ी हमेशा के लिए कबाड़ बन सकती है.

अगर आपकी कार भी पानी से लबालब भरी सड़क पर अचानक बंद हो गई है तो आपको कूल रहकर सही कदम उठाने की जरूरत है ताकि लाखों का नुकसान न झेलना पड़े.

इंजन को दोबारा स्टार्ट न करें

पानी में कार बंद होते ही सबसे पहली और बड़ी गलती जो 90% लोग करते हैं, वो है बार-बार सेल्फ मारना या कार को दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश करना. आपको बता दें कि ऐसा करना आपकी कार के लिए सुसाइड जैसा है. जब गाड़ी पानी में डूबी होती है, तो साइलेंसर या एयर इनटेक के रास्ते पानी सीधा इंजन के सिलिंडर्स में घुस जाता है और हवा आसानी से कंप्रेस हो जाती है, लेकिन पानी नहीं हो पाता है. ऐसे में दोबारा स्टार्ट करने पर इंजन के पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड बुरी तरह टूट या मुड़ सकते हैं, जिससे इंजन पूरी तरह सीज हो जाएगा.

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धक्का मारें और चाबी को निकाल लें

जैसे ही आपको अहसास हो कि कार पानी की वजह से बंद हुई है, तुरंत चाबी को इग्निशन से निकाल लें या पुश बटन बंद कर दें. अब कार को स्टार्ट करने की जिद छोड़ने में ही भलाई है. सही तरीका यह है कि आप कार न्यूट्रल पर डालें, खुद नीचे उतरें या आस-पास के लोगों की मदद लें और गाड़ी को धक्का मारकर पानी वाले एरिया से बाहर निकालें.

कार को किसी सूखे या ऊंचे स्थान पर ले जाकर खड़ा करें. जब तक गाड़ी पूरी तरह से सूख न जाए और मैकेनिक उसे चेक न कर ले, तब तक उसमें चाबी लगाने की भूल भी न करें.

इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स और इंटीरियर का रखें ख्याल

आजकल की गाड़ियां चलती-फिरती कप्यूटर हैं, जिनमें पावर विंडोज, सेंसर और ढेर सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं. पानी में फंसने पर अगर कार के अंदर पानी आने लगे, तो तुरंत शीशे नीचे कर लें क्योंकि सेंट्रल लॉकिंग फेल होने पर आप अंदर लॉक हो सकते हैं.

एक बार गाड़ी सुरक्षित जगह पर आ जाए, तो इसकी बैटरी के कनेक्शन को हटा दें ताकि शॉर्ट सर्किट न हो. कार के केबिन में अगर पानी घुस गया है, तो दरवाज़े खोलकर उसे सूखने दें. कार के पूरी तरह ड्राई होने से पहले म्यूजिक सिस्टम या लाइट्स ऑन करने का रिस्क बिल्कुल न लें.

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