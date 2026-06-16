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पानी भरी सड़क पर बंद हो जाए कार तो भूलकर भी न करें ये काम, खराब हो जाएगी गाड़ी

Monsoon Car Care: पानी भरी सड़क पर कार बंद होने पर दोबारा स्टार्ट करने की गलती न करें, हाइड्रोलॉक से इंजन सीज हो सकता है. जानें गाड़ी को भारी नुकसान और लाखों के खर्चे से बचाने के आसान टिप्स.

Reported By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 16 Jun 2026 03:45 PM (IST)
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Monsoon Car Care: मानसून का मौसम जितना सुहाना लगता है सड़क पर कार चलाने वालों के लिए उतनी ही बड़ी आफत लेकर आता है. भारी बारिश के बाद जब सड़कें नदी बन जाती हैं तो गाड़ियों का बीच पानी में दम तोड़ना बहुत कॉमन हो जाता है. ऐसी सिचुएशन में अक्सर लोग घबरा जाते हैं और जल्दबाजी में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिससे उनकी गाड़ी हमेशा के लिए कबाड़ बन सकती है.

अगर आपकी कार भी पानी से लबालब भरी सड़क पर अचानक बंद हो गई है तो आपको कूल रहकर सही कदम उठाने की जरूरत है ताकि लाखों का नुकसान न झेलना पड़े.

इंजन को दोबारा स्टार्ट न करें 

पानी में कार बंद होते ही सबसे पहली और बड़ी गलती जो 90% लोग करते हैं, वो है बार-बार सेल्फ मारना या कार को दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश करना. आपको बता दें कि ऐसा करना आपकी कार के लिए सुसाइड जैसा है. जब गाड़ी पानी में डूबी होती है, तो साइलेंसर या एयर इनटेक के रास्ते पानी सीधा इंजन के सिलिंडर्स में घुस जाता है और हवा आसानी से कंप्रेस हो जाती है, लेकिन पानी नहीं हो पाता है. ऐसे में दोबारा स्टार्ट करने पर इंजन के पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड बुरी तरह टूट या मुड़ सकते हैं, जिससे इंजन पूरी तरह सीज हो जाएगा.

यह भी पढ़ें: E20 पेट्रोल से इंजन खराब होगा या नहीं? वाहन मालिकों की सबसे बड़ी चिंता खत्म कर देगी यह खबर

धक्का मारें और चाबी को निकाल लें 

जैसे ही आपको अहसास हो कि कार पानी की वजह से बंद हुई है, तुरंत चाबी को इग्निशन से निकाल लें या पुश बटन बंद कर दें. अब कार को स्टार्ट करने की जिद छोड़ने में ही भलाई है. सही तरीका यह है कि आप कार न्यूट्रल पर डालें, खुद नीचे उतरें या आस-पास के लोगों की मदद लें और गाड़ी को धक्का मारकर पानी वाले एरिया से बाहर निकालें.

कार को किसी सूखे या ऊंचे स्थान पर ले जाकर खड़ा करें. जब तक गाड़ी पूरी तरह से सूख न जाए और मैकेनिक उसे चेक न कर ले, तब तक उसमें चाबी लगाने की भूल भी न करें.

इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स और इंटीरियर का रखें ख्याल

आजकल की गाड़ियां चलती-फिरती कप्यूटर हैं, जिनमें पावर विंडोज, सेंसर और ढेर सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं. पानी में फंसने पर अगर कार के अंदर पानी आने लगे, तो तुरंत शीशे नीचे कर लें क्योंकि सेंट्रल लॉकिंग फेल होने पर आप अंदर लॉक हो सकते हैं.

एक बार गाड़ी सुरक्षित जगह पर आ जाए, तो इसकी बैटरी के कनेक्शन को हटा दें ताकि शॉर्ट सर्किट न हो. कार के केबिन में अगर पानी घुस गया है, तो दरवाज़े खोलकर उसे सूखने दें. कार के पूरी तरह ड्राई होने से पहले म्यूजिक सिस्टम या लाइट्स ऑन करने का रिस्क बिल्कुल न लें.

यह भी पढ़ें: Water in Car or Bike Fuel Tank: बाइक या कार के पेट्रोल टैंक में पानी जाने से क्यों खराब हो जाता है इंजन, क्या-क्या दिक्कत आती है?

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 16 Jun 2026 03:45 PM (IST)
Tags :
Monsoon Car Care What To Do If Car Stops In Rain Hydrolock Engine Damage Driving Tips For Waterlogged Roads
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